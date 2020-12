Un día antes de que venza el plazo de ley, en un evento partidario de Somos Perú, Daniel Salaverry anunció la inscripción de su candidatura a la presidencia de la República por dicho partido ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, así como las postulaciones al Congreso, que, en Lima la encabeza el expresidente Martín Vizcarra.

En declaraciones a la prensa, Daniel Salaverry dijo que la candidatura de Somos Perú garantiza un trabajo coordinado entre el Congreso y el Ejecutivo.

“Tanto quien lidera la lista congresal, Martín Vizcarra, como quien habla tenemos experiencia como gestión de gobierno. Hemos trabajado juntos en el año que presidí el Congreso y, sin temor a equivocarme, creo que fue el año de mayor estabilidad en el gobierno de Martín Vizcarra y del país”, indicó el excongresista.

Daniel Salaverry y Martín Vizcarra presentan listas de Somos Perú (Foto: Miguel Yovera/El Comercio)

Martín Vizcarra, candidato invitado para encabezar la lista de Lima Metropolitana para el Congreso, reiteró que promoverá, de llegar a ser elegido, un proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria.

“Vamos a proponer al Congreso de la República la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Esto es fundamental. No queremos normas engañosas que nos dicen que hacen una cosa pero, en el fondo, pretenden otra. No queremos ese tipo de normas. Nos dijeron que habían eliminado en primera votación la inmunidad parlamentaria y cuando revisamos, no la han eliminado”, comentó el expresidente vacado por el Legislativo el 9 de noviembre.

Vizcarra Cornejo también dijo que, más allá de la inmunidad parlamentaria, se terminará de promover la reforma política y de administración de justicia para fortalecer las instituciones del país.

“Este grupo de personas nos comprometemos a cambiar. Será un nuevo Congreso que deje cuestiones políticas de lado, las cuestiones económicas de lado, que solo piense en el beneficio de la población. Por eso hoy mismo vamos de viaje para recorrer todo el país, como estamos acostumbrados”, anunció el exmandatario.

