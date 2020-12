Los electores tienen hasta el jueves 31 de diciembre para ingresar a la plataforma ‘Elige tu local’ y escoger el centro de votación para las Elecciones Generales del 11 de abril del 2021.

Cabe destacar que el uso de esta herramienta no es obligatorio. Si un ciudadano no hace uso de este aplicativo web, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le asignará un local de votación dentro del distrito que registra en su DNI y no necesariamente cercano a la vivienda.

De igual forma, si en un anterior proceso electoral ya se escogió local de votación, se deberá hacer nuevamente el proceso debido a que por la emergencia sanitaria el aforo de los centros de votación se ha reducido a menos de la mitad y el número de locales se ha cuadruplicado.

Así lo afirmó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto quien a través de su cuenta de Twitter ha instado a la ciudadanía hacer uso de este aplicativo para evitar que el próximo 11 de abril del 2021, día de los comicios, los electores se arriesguen al contagio del COVID-19 trasladándose lejos de sus viviendas.

“El virus no da tregua. Decenas de peruanos mueren, diariamente, a manos del COVID-19. Debemos cuidarnos, ahora más que nunca. Cuídate y cuida a los que más quieres. Elige tu local de votación”, escribió el funcionario.

Para elegir su local de votación ciudadano debe ingresar a la plataforma “Elige tu local de votación” y hacer clic en Empezar. Luego debe ingresar su número de DNI, el dígito de verificación del DNI y establecer el día, mes y año de nacimiento.

Posteriormente, deberá consignar un número de celular al cual se le enviará un código de verificación de 6 dígitos, el mismo que deberá ingresar al sistema.

Seguidamente, tras confirmar un correo electrónico, deberá señalar la provincia y/o distrito donde elegirá los locales de votación, además podrá determinar si la persona presenta algún tipo de discapacidad a fin de brindar la atención preferente en el local de votación.

Luego de eso, se le indicarán los centros de votación que se encuentran en la zona, tanto los disponibles como los que ya fueron copados. Ahí, el usuario podrá elegir tres locales en orden de prioridad para que la ONPE decida entre ellas en las próximas semanas.

