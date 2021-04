El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, se negó este lunes a dar detalles de su vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos (EE.UU.), según dijo, para “no perjudicar” a quien lo ayudó a inmunizarse.

En una entrevista con el programa ‘Conclusiones’ de CNN, el economista indicó que no tiene “la obligación” de revelar en qué ciudad de Estados Unidos se vacunó y cuestionó al periodista Fernando del Rincón por preguntarle al respecto.

“Por un contacto en los Estados Unidos me entero que se me ofrece, a través de vías privadas, la posibilidad de ser vacunado y, efectivamente, fui a Estados Unidos en un estado en donde no se requiere la residencia. A diferencia del ‘Vacunagate’, yo no le he tomado su vacuna a ningún peruano”, afirmó De Soto.

“Yo he ido a Estados Unidos, he pagado mi ticket de avión y se lo he anunciado a todos los peruanos. No creo que tengo la obligación de contestar eso [en qué Estado me vacuné] porque no quisiera perjudicar a nadie que me ha ayudado. Es una cuestión de derecho a la privacidad”, señaló.

El pasado 24 de marzo, De Soto admitió que se vacunó contra el COVID-19 durante dos viajes a los Estados Unidos.

“He logrado hacerlo sin quitarle ninguna vacuna a mis compatriotas. Por supuesto [que me he vacunado]. Yo tengo que seguir viajando por el Perú. Todo el mundo dice que ‘este es un candidato medio viejito’”, manifestó en aquella oportunidad.

