Al menos dos pastores evangélicos postulan al Congreso con Renovación Popular y otros 16 candidatos vinculados a minorías religiosas lo hacen por Fuerza Popular, Acción Popular, Victoria Nacional y Avanza País, según datos de sus hojas de vida.

El potencial electoral que tienen los evangélicos –el 14,1% de la población peruana, según el último censo del INEI en el 2017– ha sido históricamente atractivo para los partidos. “Pero no es un voto confesional, cual ‘voto cautivo’”, explica el sociólogo y exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe, quien ha estudiado la actividad política de los evangélicos en el Perú.

El 25 de febrero, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se reunió con líderes evangélicos en Trujillo. En el encuentro, señaló que le entregó su vida a Dios desde joven y que destina parte de sus recursos a “hacer iglesia”. “Yo tengo un compromiso con Dios y lo he dicho públicamente, a mucha honra. A los 19 años entregué mi vida a Dios completamente. Dejé a mi enamorada. [...] Por algo Dios me pone millones de dólares al frente. Es para hacer iglesia, centros de acogida, escuelas rurales, para eso lo he dedicado”, dijo.

En Fuerza Popular, el candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, se reunió recientemente con más de 80 pastores de iglesias cristianas, contó a El Comercio. “En Fuerza Popular ha habido participación de personas cercanas o pertenecientes a la iglesia evangélica desde los años 90. No lo miramos como un objetivo electoral. Ese es un error de quienes hoy están en el extremo. Participamos con la iglesia evangélica cuando coincidimos en la defensa de la vida y la familia”, aseguró.

En 1990, el pastor evangélico Carlos García y García integró la plancha presidencial que lideró Alberto Fujimori y se convirtió en segundo vicepresidente. Aquellos comicios fueron un punto de quiebre para los evangélicos: lograron tener representación con 16 diputados y cuatro senadores.

“La cercanía con el pueblo evangélico se mantiene y hay una muy buena relación. Lo miramos como parte de una representación, no con apetito electoral”, aseguró Galarreta”, aseguró Galarreta.

Organizados

Julio Guzmán (Partido Morado) sostuvo tres reuniones con iglesias cristianas en el último trimestre del 2020, señaló Luis Durán, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de esa agrupación.

Dentro del Partido Morado hay un equipo llamado Fe y Republicanismo, que suele reunirse con agrupaciones evangélicas, detalló Durán. “Hemos conversado con varias personalidades de iglesias protestantes y hay tres lazos importantes con nuestro proyecto: el objetivo de luchar contra la pobreza, el apoyo a los migrantes y la preocupación por las personas en la calle”, dijo.

De acuerdo con Durán, el acercamiento entre el Partido Morado y organizaciones religiosas tiene alcance nacional y empezó entre el 2017 y el 2018, con la conformación del grupo Fe y Republicanismo.

Verónika Mendoza mantiene relación con iglesias evangélicas desde elecciones pasadas, de acuerdo con el jefe de campaña de Juntos por el Perú, Álvaro Campana. “Hay un sector de evangélicos y ecuménicos que siempre ha respaldado la candidatura de Verónika y de la izquierda o los sectores progresistas. Se formaron colectivos de cristianos por Verónika en las elecciones pasadas y han manifestado siempre su apoyo”, señaló.

El sociólogo Pérez Guadalupe explicó que para los evangélicos no necesariamente es determinante la religión que profesan los candidatos. “Hay tendencias: han estado más con los partidos de derecha, pero no como exclusividad, y es mayormente conservador, pero tampoco lo es exclusivamente. [...] Se ha querido hacer creer a la gente que los pastores tienen la capacidad de hacer que la feligresía vote por ellos, y eso es falso aquí y en América Latina”, dijo.

En la disputa por el voto de los evangélicos más conservadores, Hernando de Soto (Avanza País) está cediendo terreno, informaron fuentes de este Diario. El candidato no ha tenido una posición definida sobre el aborto y no se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde su partido, no reportaron si tiene en agenda reunirse con líderes evangélicos.

El equipo de Yonhy Lescano (Acción Popular) informó que continúa su recorrido por distintas regiones y no tiene planeado juntarse con líderes religiosos en los próximos días, pero no descartó que ello ocurra antes de los comicios de abril.

De Lay a Forsyth

En el 2006, el pastor Humberto Lay postuló a la presidencia con Restauración Nacional -”al que podríamos llamar un partido confesional evangélico”, señaló Pérez Guadalupe - pero no consiguió que toda la comunidad evangélica votara por él.

Aun así, esas elecciones marcaron un hito en la participación electoral de los evangélicos, ya que por primera vez se presentaron 120 candidatos evangélicos en 13 agrupaciones políticas diferentes, destaca Pérez Guadalupe en su libro ‘Entre Dios y el César’.

Restauración Nacional cambió de rostro y se convirtió en Victoria Nacional, la agrupación que postula a la presidencia a George Forsyth. El Comercio ha dado cuenta de discrepancias internas entre militantes que conservan el espíritu de lo que fue Restauración Nacional y los nuevos militantes con una agenda progresista.

Datos:

Los dos pastores evangélicos que postulan al Congreso son de Renovación Popular: Milagros Aguayo (Lima) y Pablo Lazo (Ucayali).

Aguayo es pastora de la Misión Cristiana La Casa del Padre, una iglesia a la que acuden algunos creyentes cercanos a Fuerza Popular.

Renovación Popular es el partido que postula al Congreso a la mayor cantidad de candidatos vinculados a iglesias y organizaciones evangélicas. Uno de ellos, Leo De Paz Lancho, de la Misión Carismática Internacional, contó a este Diario que llegó al partido por invitación de López Aliaga en el 2020, a quien conoció mientras participaba en colectivos pro vida y pro familia.

Entre el 2017 y el 2019, el pastor de la iglesia El Aposento Alto, Alberto Santana, adquirió un kit electoral y buscó recolectar firmas para formar su propio partido, al que denominó Perú Nación Poderosa, pero este no aparece en los registros del JNE de las agrupaciones que se encuentran en trámite de inscripción.

