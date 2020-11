Conforme a los criterios de Saber más

Un total de 33 precandidatos presidenciales es saldo de las listas presentadas por los distintos partidos políticos —en torno a sus elecciones internas rumbo a los comicios del 2021— ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), luego de que el plazo para hacerlo venciera el sábado 31 de octubre. Se trata de 4 mujeres y 29 varones.

De las 24 organizaciones políticas con inscripción vigente, 23 han presentado fórmulas presidenciales para sus procesos de democracia interna. El Frepap, la tercera fuerza política del actual Congreso, solo participará en las elecciones para el Congreso y Parlamento Andino.

Se suma a las elecciones internas el Frente Esperanza, que está aún en proceso de inscripción. Esta etapa es independiente al desarrollo de la democracia partidaria, ha precisado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Si logra su registro, serían 34 los precandidatos presidenciales en los comicios internos y 25 los partidos partícipes.

Asimismo, en cuanto a las elecciones internas para la fórmula presidencial, la ONPE ha informado que 16 agrupaciones optaron por desarrollarlas mediante la modalidad de delgados; es decir, a través de una cúpula partidaria. En tanto, solo 8 prefirieron realizarlas a través del voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados.

Bajo ese panorama, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Nidia Vílchez (Apra) y Carolina Lizárraga (Partido Morado) son las únicas mujeres que buscan ser las candidatas presidenciales de sus respectivos partidos. En el caso de las dos últimas, cada una compite internamente con otros dos varones.

Este escenario se da a poco más de tres meses de que se publicara la Ley N° 31030, que realizó modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y otras normas para comicios municipales y regionales para garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos.

Por ejemplo, el artículo 26 de la LOP señala que “en las listas de candidatos para cargos de dirección del partido político, así como para los candidatos a cargos de elección popular, el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al cincuenta por ciento (50%) del total de candidatos”.

Asimismo, en la LOE se establece que, en las elecciones internas para el Congreso y Parlamento Andino, la ubicación en las listas debe ser alternada: un hombre, una mujer o viceversa. En cuanto a los resultados y las nóminas finalmente presentadas, se debe respetar la paridad y la ubicación intercalada. Respecto de las fórmulas presidenciales, se tiene que incluir por lo menos a una mujer o a un hombre en la conformación, ubicados intercaladamente.

Para Violeta Bermúdez, abogada constitucionalista, es positivo que por primera vez se tenga en todas las fórmulas presidenciales a una mujer, a raíz de las recientes reformas electorales. Sin embargo, en diálogo con El Comercio, considera: “Que existan solo 4 precandidaturas femeninas nos indica que el liderazgo en las posiciones políticas todavía sigue siendo, al interior de los grupos políticos, muy masculino. Y no es porque no existan mujeres, porque de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) entre un 46% a 48% de la militancia de los partidos políticos son mujeres. Quiere decir que algo está pasando al interior de las organizaciones políticas que todavía se ve al liderazgo político como masculino”.

Pese a ello, sostiene que los partidos y las actuales precandidatas tienen un rol importante qué jugar de cara a tener elecciones internas competitivas a futuro, así como una mayor oferta electoral femenina. En esa línea, recuerda que si bien en el 2026 es recién cuando no habrá voto preferencial, los comicios del 2021 podrían permitir el incremento de mujeres en el Congreso, pues hay ahora más opciones y el elector tiene aún la oportunidad de decantarse por dos votos preferenciales.

“No es el mejor escenario para una implementación efectiva y directa de una norma de paridad y alternancia. El 2026 será un mejor escenario porque no habrá voto preferencial. Pero igual es una oportunidad para tener más oferta electoral femenina en los cargos de postulación”, sentencia.

Keiko Fujimori

Esta es la tercera vez que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se lanza como candidata a la presidencia del Perú. Ya lo hizo en las elecciones generales del 2011 y 2016, donde perdió en segunda vuelta, respectivamente, ante los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

La postulación de la también excongresista llega luego de que a fines de setiembre anunciara su retorno “100% activo” a Fuerza Popular. Desde entonces, fue dando chispazos de su nueva incursión electoral a través de pronunciamientos y anuncios de incorporaciones a la agrupación.

Fujimori Higuchi enfrenta la campaña mientras mantiene una investigación por los presuntos aportes de Odebrecht a sus campañas electorales del 2011 y 2016. El equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato le ha imputado los delitos de lavado de activos, obstrucción a la justicia, organización criminal, entre otros. El propio partido Fuerza Popular está incluido en la pesquisa por lavado de activos.

En noviembre del 2019, el Tribunal Constitucional anuló una primera orden de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular. Luego de ello, Keiko Fujimori anunció que se tomaría “una pausa” en sus actividades políticas, porque la prioridad era su familia.

Sin embargo, el equipo Lava Jato volvió a presentar un requerimiento para que retorne temporalmente a la cárcel, el cual fue aceptado por el Poder Judicial en primera instancia en enero del 2020. En mayo, la Segunda Sala de Apelaciones dispuso que sea excarcelada y continúe el proceso con comparecencia restringida.

Luego de esa última medida, Keiko Fujimori retomando poco a poco su participación política. Inicialmente, con pronunciamientos en torno al hacinamiento de los penales, respaldo a personas de su entorno también investigadas, exhortaciones a la bancada de su partido, opiniones sobre el Gobierno y su accionar frente a la pandemia, o el anuncio de la denominada ‘Escuela Naranja’, un espacio de formación política.

Luego, desde fines de agosto y sobre todo a partir de setiembre, empezó a compartir videos a través de redes sociales más ligados a la actividad política, como aquel en el que insta a enfrentar al populismo. Ese mes, Fuerza Popular la ratificó como presidenta del partido y, posteriormente, ella anunció su retorno “100% activo” a la agrupación “bajo el liderazgo histórico de Alberto Fujimori”. Evidencia de ello es que ha resaltado el “reencuentro” que ha tenido con su padre, hoy encarcelado, y que la organización lleva en su lista de precandidatos al Congreso a miembros de la vieja guardia fujimorista, como Alejandro Aguinaga o Martha Moyano.

De acuerdo a Infogob, con cifras al 2017, el 55,7% de militantes de Fuerza Popular son mujeres, mientras que el 44,3% corresponde a varones.

A finales de octubre, Keiko Fujimori informó que Patricia Juárez se sumaba a su equipo de plan de gobierno. Juárez ahora forma parte de la fórmula presidencial. (Foto: Captura de video Twitter)

En conversación con este Diario, Patricia Juárez, precandidata a la segunda vicepresidencia en la plancha de Keiko Fujimori, estima que la alternancia, “como medida de discriminación positiva” ayudará y los resultados se verán paulatinamente.

Resalta también que Fuerza Popular no es un partido de corte machista. “Solo cuatro mujeres candidatas revela que aún estamos rezagados en el posicionamiento de las mujeres en política, especialmente en los verdaderos espacios de decisión o poder a los que se accede por elección popular. Tenemos mujeres regidoras y consejeras, pero no alcaldesas ni gobernadoras y aún ninguna presidenta de la República”, añade a El Comercio.

En la misma línea, Martha Moyano, excongresista y precandidata al Parlamento, afirma que “el fujimorismo no ha necesitado una ley que ordene que mujeres deben estar en lugares expectantes, porque lo hemos aplicado”.

Moyano es actualmente regidora metropolitana de Lima por invitación de Fuerza Popular. Se afilió al partido a fines de setiembre y asegura que si bien en la agrupación pueden haberse dado discrepancias internas, el “elemento unificador” es el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple prisión actualmente.

Verónika Mendoza

Luego de las elecciones del 2016, en donde quedó en tercer lugar al postular a la presidencia con el Frente Amplio, Verónika Mendoza estrena su reciente afiliación al partido Juntos por el Perú (JP) siendo la única precandidata presidencial de dicha agrupación.

A punto de cumplir los 40 años, la licenciada en Psicología y antropóloga viene también de una experiencia política que la llevó a ser congresista en el 2011 con el Partido Nacionalista Peruano, donde militó entre el 2009 y 2012. En distintas oportunidades, se ha expresado a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia contra ellas.

Mendoza no ha logrado concretar la inscripción del Movimiento Nuevo Perú, por lo que ella y otros militantes de la primera agrupación se han afiliado a JP como parte de un acuerdo político para participar de la contienda.

Grace Baquerizo, precandidata al Congreso y vocera de Nuevo Perú, indica que si bien la participación de la mujer en la política implica un problema generalizado en los partidos y una lucha dentro de los mismos, en JP “sí se han generado buenas condiciones para que las mujeres podamos participar en plenitud”.

“Para nosotros, la mujer que representa las voces de lucha de los peruanos que tratan de sobrevivir en esta pandemia es la voz de Verónika Mendoza. Más allá de que sea mujer, resaltamos que lleva una posición frente al abuso que hemos visto de los corruptos y poderes empresariales”, asevera la precandidata al Parlamento por Lima al referirse a la aspirante al sillón presidencial, quien se encuentra en Cusco.

Nidia Vílchez

Con 56 años de edad y experiencia como congresista y ministra en el segundo gobierno de Alan García, Nidia Vílchez encabeza una de las tres fórmulas de precandidatos presidenciales que tiene el Partido Aprista Peruano o Apra.

“El Perú se debe dar esa posibilidad de ser conducido por una mujer, pero que traiga planteamientos. El voto no va porque es mujer, sino porque se trabaja en equipo y hay planteamientos que permitan salir al país de la situación crítica en la que se encuentra. En su momento, el Apra presentará a su equipo técnico y las propuestas ya en plena campaña”, comenta a El Comercio.

En una agrupación en donde el liderazgo electoral ha sido masculino y que viene de resultados adversos en los comicios del 2016 y 2020, Vílchez es parte de un intento de renovación. Pero también podría ser la segunda mujer en representar al Apra en elecciones presidenciales, pues la primera fue Mercedes Cabanillas en 1995.

Nidia Vílchez fue congresista por el Apra y también ministra. Participó sin éxito en las ultimas elecciones parlamentarias 2020. (Foto: Mario Zapata)

Cabanillas, también excongresista, fue además la primera mujer en ser ministra de Educación. Ella y Lourdes Flores Nano (Partido Popular Cristiano) fueron las dos primeras candidatas presidenciales mujeres en la historia del país. Por ello, Vílchez sostiene que el Apra ha estado siempre “de avanzada” en cuanto a la participación política de la mujer.

“Lo asumo con humildad y fraternidad. Me he preparado para eso. Soy política y técnicamente preparada para asumir este reto tan grande y por eso nos ponemos a consideración de la militancia. Acá no hay delegados que elijan a dedo y cocinen quiénes son los candidatos. Nos sometemos a criterio de la militancia”, sentencia.

En las elecciones generales del 2016, Nidia Vílchez postuló al Congreso con la Alianza Popular (Apra y Partido Popular Cristiano), pero no resultó electa. En dichos comicios, la coalición solo alcanzó 5 escaños. En los comicios legislativos del 2020 que derivaron en el actual Parlamento, el partido no logró representantes.

Carolina Lizárraga

Con el lema “Yo no me corro”, la congresista Carolina Lizárraga compite con Julio Guzmán, líder del Partido Morado, y con Alejandro San Martín Leveratto, en las elecciones internas de la agrupación a fin de determinar quién será el candidato presidencial.

La abogada llega a su precandidatura presidencial luego de renunciar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y al Comité Político del partido. Y de, además, expresar públicamente desavenencias con Guzmán y su conducción de la organización.

“Muchas bases del partido me han hecho llegar su malestar por la actual dirigencia por el modo poco democrático de manejar el partido, de lo cual yo también me he podido dar cuenta. No creemos en caudillos, sino en un trabajo de equipo donde se incluya a todos”, aseveró el último domingo a Canal N la también presidenta de la Comisión de la Mujer.

Actualmente, Lizárraga se encuentra en Estados Unidos como parte de una misión de observadores internacionales de las elecciones de dicho país.

Carolina Lizárraga ha señalado también que "el centralismo limeño y el acercamiento al ofícialismo que ha estado presente durante el último periodo" se refleja en la precandidatura de uno de sus contendores en los comicios internos del Partido Morado, Julio Guzmán. (Foto: GEC)

Entre el 2007 y 2008, durante el segundo gobierno de Alan García, Carolina Lizárraga fue jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción, que finalmente fue desactivada. Pero su más larga experiencia se encuentra en los tribunales, pues fue juez anticorrupción entre el 2002 y 2014. Es también fundadora del Partido Morado y su vínculo con Guzmán data incluso de la campaña del 2016, puesto que integró la plancha presidencial de aquel con el partido Todos por el Perú, finamente no inscrita en dicho proceso.

“Se trata de que toda la organización participe, no solamente las personas de la dirigencia. Porque eso fue lo que dijimos desde un primer momento, era la plancha plana para todos y eso es lo que buscamos. Tenemos que devolver el partido a los militantes y que estemos todos juntos y presentes en la toma de decisiones. No solamente una pequeña dirigencia”, acotó durante la entrevista.

DATO

La ONPE se encuentra en proceso de calificación de las listas de precandidatos que han presentado los partidos políticos para sus elecciones internas. Piero Corvetto, jefe de la entidad, señala a El Comercio que también se están realizando coordinaciones con las agrupaciones para que levanten las observaciones encontradas, entre ellas el no cumplimiento de la paridad y alternancia.

“Ha habido diversas observaciones, pero lo importante es que los partidos están levantando las observaciones. Hay que tener en cuenta que es la primera experiencia de este tipo”, explica. “Esperamos cerrar todo esta semana y hacer pública las listas finales de precandidatos por cada uno de los partidos políticos”, añade Corvetto.

