Conforme a los criterios de Saber más

Luego de la primera jornada de elecciones internas en los distintos partidos políticos —y a falta de que el proceso se complete este domingo—, ya se van perfilando con mayor claridad las candidaturas presidenciales rumbo a los comicios generales del 2021.

Como se ha informado, de 24 partidos políticos que participan en las elecciones internas, 8 realizaron el último domingo 29 de noviembre la selección de sus candidatos a través de la votación directa de sus afiliados. En 3 organizaciones políticas hubo competencia por la fórmula presidencial, mientras que en las otras 5 existió solo un precandidato.

El resto de agrupaciones desarrollará este domingo 6 el mismo proceso, pero a través de la decisión de delegados elegidos hace unos días. Es decir, serán cúpulas partidarias las que confirmen o ratifiquen a las únicas fórmulas presidenciales planteadas.

Es decir, en la mayoría de partidos no se ha desarrollado una competencia interna por la candidatura presidencial, pues cuentan con un solo precandidato a ser ratificado en elecciones internas vía el voto de afiliados o la decisión de delegados.

Una vez concluido el proceso de elecciones internas, los partidos tienen hasta el 9 de diciembre para publicar los resultados respectivos. Asimismo, según el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 22 de diciembre es la fecha límite para solicitar la inscripción de las candidaturas.

Así, estas son las candidaturas presidenciales que se van perfilando para las elecciones generales del 11 de abril del 2021.

1. George Forsyth

—Partido: Restauración Nacional (en proceso de cambio de nombre a Victoria Nacional)

—Proceso de elección interna: por delegados, único precandidato.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Patricia Arévalo y Jorge Chávez.

—Profesión: estudios no concluidos de Administración e Ingeniería Industrial.

—Edad: 38

—Anteriores cargos de elección popular: regidor de La Victoria (2011-2014), alcalde de La Victoria (2018-2020).

—Anterior militancia o vínculo partidario: Postuló con el PPC al cargo de regidor por La Victoria en el 2010 y postuló con Somos Perú a la alcaldía del mismo distrito en el 2018.

Tras su renuncia a la alcaldía de La Victoria, George Forsyth se ha dedicado a su campaña presidencial. Mientras tanto, además, Restauración Nacional busca cambiar su nombre a Victoria Nacional. El exburgomaestre no participó en las elecciones internas del partido, debido a que viajó a Estados Unidos, donde sostuvo una reunión con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Este último comentó en Twitter que el postulante comentó sus prioridades en materia de educación y lucha contra la corrupción.

George Forsyth durante la sesión del Concejo de La Victoria, en la que anunció su renuncia. (Video: Difusión)





2. Julio Guzmán

—Partido: Partido Morado.

—Proceso de elección interna: por voto de afiliados, ganó en las elecciones del domingo pasado.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Flor Pablo y Francisco Sagasti (quien renunció a su postulación).

—Profesión: economista.

—Edad: 50.

—Anteriores cargos de elección popular: no registra.

—Anterior militancia o vínculo partidario: en el 2016, intentó ser precandidato presidencial con Todos por el Perú.

En las elecciones internas del Partido Morado, Julio Guzmán compitió con la congresista Carolina Lizárraga. Desde esta otra fórmula se sostuvo que la cancha no estaba plana para la adecuada competencia en dicho proceso. El último martes, Guzmán se reunió con el presidente Francisco Sagasti, también fundador de la agrupación y quien aún figura en la fórmula presidencial. “Hemos hablado sobre el panorama electoral y el cronograma electoral para solicitarle la transparencia, la objetividad y, sobre todo, la autonomía y la independencia que tiene que haber entre el Partido Morado y el gobierno de transición, que es un gobierno de todos los peruanos”, comentó.

Julio Guzmán y vocero del Partido Morado se reunieron con Francisco Sagasti





3. Daniel Urresti

—Partido: Podemos Perú

—Proceso de elección interna: por delegados, único precandidato

—Acompañantes en fórmula presidencial: María Teresa Cabrera y Wilbert Portugal.

—Profesión: militar retirado.

—Edad: 64.

—Anteriores cargos de elección popular: es actual congresista.

—Anterior militancia o vínculo partidario: en el 2016, el Partido Nacionalista Peruano lo lanzó como candidato presidencial, pero finalmente se retiró la lista.

Daniel Urresti enfrenta la campaña electoral como congresista electo en el 2020 y en medio de un nuevo juicio oral por el asesinato de periodista Hugo Bustíos, en 1988. La fiscalía pide para él 25 años de cárcel y le sindica ser autor mediato del crimen. En la reciente crisis política, votó en contra de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, a diferencia de la mayoría de su bancada.

Daniel Urresti, congresista de Podemos Perú, será el único precandidato presidencial de su partido. (Foto: Juan Ponce / GEC)





4. Verónika Mendoza

—Partido: Juntos por el Perú (JP)

—Proceso de elección interna: por voto de afiliados, única precandidata.

—Acompañantes en fórmula presidencial: José de Echave y Luzmila Ayay.

—Profesión: psicóloga.

—Edad: 40

—Anteriores cargos de elección popular: congresista (2011-2016).

—Anterior militancia o vínculo partidario: se afilió a JP para el presente proceso electoral. Militó en el Frente Amplio (2015-2018) y en el Partido Nacionalista Peruano (2009-2012).

Verónika Mendoza se ha expresado a favor de una nueva Constitución. “Es tiempo de abrir un gran diálogo nacional sobre qué nuevas reglas de juego y qué valores queremos que guíen nuestro país”, expresó recientemente en Twitter. Hace unos días, en entrevista con TV Perú, explicó que si hubo una sola lista en la internas del partido es porque se llegó a un consenso para ello.

Verónika Mendoza se inscribió recientemente en Juntos por el Perú para ser candidata presidencial, pues su movimiento Nuevo Perú no ha logrado inscribirse aún. (Foto: Archivo El Comercio)





5. Keiko Fujimori

—Partido: Fuerza Popular.

—Proceso de elección interna: por delegados, única precandidata.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Luis Galarreta y Patricia Juárez.

—Profesión: administradora de empresas.

—Edad: 45.

—Anteriores cargos de elección popular: congresista (2006-2011).

—Anterior militancia o vínculo partidario: no registra.

En paralelo a su campaña electoral, Keiko Fujimori se ha ocupado recientemente de defender la permanencia de su partido político ante las intenciones del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, de que la organización sea suspendida por dos años y medio como parte de las investigación que se le sigue a ella, a la agrupación y a otros dirigentes por lavado de activos en organización criminal, a raíz de presuntos aportes ilícitos de Odebrecht. El Poder Judicial tiene pendiente resolver el requerimiento. “Este pedido de suspensión, si es que es otorgado, en realidad lo que concede es una pena de muerte al partido”, ha considerado Fujimori Higuchi.

Keiko Fujimori afirma que una suspensión a Fuerza Popular sería “una pena de muerte” a su partido





6. Hernando de Soto

—Partido: Avanza País.

—Proceso de elección interna: por delegados, único precandidato.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Corinne Flores y Jaime Salomón.

—Profesión: economista.

—Edad: 79

—Anteriores cargos de elección popular: no registra.

—Anterior militancia o vínculo partidario: se afilió a Avanza País para el presente proceso electoral. En las dos últimas campañas presidenciales (2011 y 2016), apoyó públicamente a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

El mes pasado, Hernando de Soto manifestó en una entrevista con El Comercio que el primer eje de una eventual gestión gubernamental será dar trabajo. “Solamente se va a lograr si es que se libera la economía, tanto de los pobres como de los ricos. Para crear la prosperidad que es necesaria, para combatir no solamente la plaga, la pandemia, sino también la pobreza que está creciendo”, precisó.

Entrevista a Hernando de Soto, precandidato a la presidencia





7. César Acuña.

—Partido: Alianza para el Progreso (APP)

—Proceso de elección interna: por delegados, único precandidato.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Carmen Omonte y Luis Iberico.

—Profesión: ingeniero químico.

—Edad: 68.

—Anteriores cargos de elección popular: congresista (2000-2006), alcalde provincial de Trujillo (2007-2014), gobernador regional de La Libertad (2015)

—Anterior militancia o vínculo partidario: en 1990 postuló al cargo de diputado con Izquierda Socialista, pero no resultó electo. En el 2000 y 2001 fue electo congresista a través de Solidaridad Nacional.

En una entrevista con El Comercio a fines de octubre, César Acuña aseguró que APP no iba a apoyar la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra e incluso calificó de “irresponsable” la medida. Sin embargo, la bancada de su partido, finalmente, apoyó la destitución del mandatario. Semanas después, mediante un comunicado, expresó: “Pasada la crisis política, pido perdón desde lo más profundo de mi corazón al país a nombre de mi partido […] No está de más recordar que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo”.

Entrevista a César Acuña Peralta, precandidato por Alianza para el Progreso | Elecciones 2021





8. Yonhy Lescano

—Partido: Acción Popular

—Proceso de elección interna: por voto de afiliados. Fue uno de 3 precandidatos, fue el ganador de los comicios del domingo pasado.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Gisela Tipe y Luis Velarde.

—Profesión: abogado.

—Edad: 61 años.

—Anteriores cargos de elección popular: congresista (2001-2019).

—Anterior militancia o vínculo partidario: en el 2000 postuló al Congreso con Solidaridad Nacional, pero no fue electo.

En una entrevista con El Comercio hace unos días, Yonhy Lescano aseveró que, en un eventual gobierno suyo, reinstaurará los postulados de la doctrina de su partido: ama quella (no seas flojo), ama sua (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso). “Hay que reinstaurar la decencia, la honradez, la ética, la verdad de los gobiernos”, añadió. En tanto, señaló que se preocupará por la educación, salud y servicios básicos para la población.

Yonhy Lescano ha sido congresista por casi 20 años. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





9. Marco Arana

—Partido: Frente Amplio.

—Proceso de elección interna: por voto de afiliados, único precandidato.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Leyla Berrocal y Magno Ortega.

—Profesión: bachiller en Sociología.

—Edad: 58.

—Anteriores cargos de elección popular: congresista (2016-2019).

—Anterior militancia o vínculo partidario: no registra.

Antes del proceso de elecciones internas, encabezó uno de los sectores del Frente Amplio que fue parte de una disputa interna en torno a la vigencia de cargos dirigenciales. El jueves 26 de noviembre, Marco Arana y congresistas de su partido se reunieron en Palacio de Gobierno con el presidente Francisco Sagasti. “Planteamos necesidad de referéndum para Nueva Constitución. Recuperar el derecho a la salud, la educación, la producción agraria, un medio ambiente sano y para la lucha frontal contra la corrupción”, comentó en Twitter tras el encuentro.

La postulación presidencial de Marco Arana por el Frente Amplio llega tras una disputa interna en la agrupación. (Foto: Congreso)





10. Nidia Vílchez

—Partido: Partido Aprista Peruano.

—Proceso de elección interna: voto de afiliados, compitió con otros dos candidatos y su lista resultó ganadora el domingo pasado.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Hildebrando Hidalgo y Olga Cribilleros.

—Profesión: contadora.

—Edad: 56.

—Anteriores cargos de elección popular: diputada (1990), congresista (2006-2011).

—Anterior militancia o vínculo partidario: no registra.

En una conversación con El Comercio la semana pasada, Nidia Vílchez señaló que su eventual gobierno tendrá como ejes: garantizar la educación de calidad, salud, inversión social y productiva, lucha contra la desnutrición crónica infantil y la generación de empleo. Es la segunda mujer en ser candidata presidencial por el Apra, la primera fue Mercedes Cabanillas en 1995. Asimismo, se perfila como una de las tres candidatas presidenciales al 2021, junto a Keiko Fujimori y Verónika Mendoza. La mayoría de postulantes son varones.

Nidia Vílchez es la segunda mujer en aspirar a la presidencia desde el Apra. (Foto: Andina)





11. Daniel Salaverry

—Partido: Somos Perú.

—Proceso de elección interna: por voto de afiliados, único precandidato.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Matilde Fernández y Jorge Pérez.

—Profesión: arquitecto.

—Edad: 48.

—Anteriores cargos de elección popular: regidor provincial de Trujillo (2007-2014), congresista (2016-2019).

—Anterior militancia o vínculo partidario: Partido Aprista Peruano (2008-2014), Fuerza Popular (2018-2019).

Daniel Salaverry es el primer candidato presidencial propio de Somos Perú en 20 años, tras la postulación del fallecido Alberto Andrade en el 2000. Fue clave en las tratativas para que el expresidente Martín Vizcarra postule al Congreso en la lista del partido por Lima. Tras la vacancia de Vizcarra, Salaverry declaró a Latina el 9 de noviembre que lamentaba la decisión del Congreso y señaló que las “graves denuncias de corrupción” contra el hoy exmandatario deben aclararse en la fiscalía y el Poder Judicial. “Si es culpable, que se vaya preso. Pero el daño terrible que le estamos haciendo a nuestro país con esta vacancia va a ser irreparable”, dijo. Hace uno días aseguró que ambos harán “grandes cosas por el Perú”.

Daniel Salaverry ha sido militante del Apra y Fuerza Popular. Hace unos meses intentó un acuerdo entre su agrupación Perú Firme y el partido Restauración Nacional. Actualmente busca la presidencia del Perú con Somos Perú. (Foto: GEC)





12. Ollanta Humala

—Partido: Partido Nacionalista Peruano.

—Proceso de elección interna: por voto de afiliados, único precandidato.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Ana Salinas y Alberto Otárola.

—Profesión: militar retirado.

—Edad: 58.

—Anteriores cargos de elección popular: presidente de la República (2011-2016).

—Anterior militancia o vínculo partidario: no registra.

Aunque saludó inicialmente la designación de Francisco Sagasti como presidente de la República, Ollanta Humala refirió este jueves vía Twitter: “Durante el gobierno de Sagasti, el Congreso viene aprobando normas en materias que le están impedidas constitucionalmente. Un gobierno que, en sus palabras, no cuenta con legitimidad, ni tiempo, no puede entregarle esa tarea al Congreso. Por eso, recomiendo el adelanto de elecciones”.





13. Fernando Cillóniz

—Partido: Todos por el Perú

—Proceso de elección interna: por delegados, único precandidato.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Blanca Wong y Jaime Freundt.

—Profesión: Ingeniero económico.

—Edad: 70.

—Anteriores cargos de elección popular: gobernador regional de Ica (2015-2018).

—Anterior militancia o vínculo partidario: En las elecciones regionales del 2014 fue invitado por Fuerza Popular para postular al gobierno regional de Ica.

Fernando Cillóniz, empresario agroexpoertador, ha cuestionado los recientes bloqueos en Ica de parte de manifestantes del sector, quienes demandan mejores condiciones laborales en el sector agroindustrial. “Cierta prensa está alimentando este mito de la explotación y pagos paupérrimos. Que digan los nombres para plegrarnos a la protesta. Nosotros no aceptamos el uso de los services y menos el pago de remuneraciones paupérrimas”, expresó el jueves en un video difundido en Twitterm, calificando al gobierno de “inoperante”. “El Perú cuenta con una riqueza ambiental envidiable que está siendo destruída por industrias ilegales y corruptas. Debemos proteger y cuidar el medio ambiente. El turismo, el agro y las familias rurales se ven afectadas por un Estado que no los defiende de la depredación ambiental”, agregó en otro mensaje.

Fernando Cillóniz ha sido gobernador regional de Ica. (Foto: El Comercio)





14. Alberto Beingolea

—Partido: Partido Popular Cristiano (PPC).

—Proceso de elección interna: por voto de afiliados, único precandidato.

—Acompañantes en la fórmula presidencial: Lucía del Pilar Ledesma y David Vera Trujillo.

—Profesión: abogado.

—Edad: 56.

—Anteriores cargos de elección popular: congresista (2011-2016).

—Anterior militancia o vínculo partidario: no registra.

Alberto Beingolea fue quien, desde el PPC, encabezó las conversaciones con APP para concretar la conformación de una alianza para las elecciones. Aunque se anunció el sello de la unión, días después esta quedó desactivada. Durante la reciente crisis política, se expresó en contra de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y pidió la renuncia del sucesor de aquel, Manuel Merino de Lama.

Alberto Beingolea es actual presidente del PPC. (Foto: Facebook)





15. Andrés Alcántara

—Partido: Democracia Directa.

—Proceso de elección interna: por delegados, único precandidato.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Elena Ascarza y Javier Espinoza.

—Profesión: abogado.

—Edad: 60.

—Anteriores cargos de elección popular: no registra.

—Anterior militancia o vínculo partidario: en el 2000 postuló al Congreso con Solidaridad Nacional; en el 2001, con Renacimiento Andino. En el 2006, tentó nuevamente un escaño del Parlamento y la segunda vicepresidencia del país con Perú Ahora. No resultó electo.

Andrés Alcántara y su partido promueven la recolección de firmas para someter a un referéndum la reforma de la Constitución Política del Perú. El último 25 de noviembre, al lanzar oficialmente su postulación, el precandidato afirmó que ya se cuentan con 2 millones 400 mil adhesiones.

Andrés Alcántara encabezó tratativas semanas atrás para que organizaciones de izquierda logren conformar una alianza electoral, pero los diálogos no llegaron a buen puerto. (Foto: Nancy Chappell / El Comercio)





16. Gilbert Violeta

—Partido: Contigo.

—Proceso de elección interna: por delegados, único precandidato

—Acompañantes en fórmula presidencial: Lenka Ruiz y Alexander Von Ehren.

—Profesión: bachiller en Derecho y Ciencia Política.

—Edad: 46.

—Anteriores cargos de elección popular: congresista (2016-2019).

—Anterior militancia o vínculo partidario: en el 2011 participó en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia con la Alianza para el Gran Cambio (Alianza para el Progreso, Partido Humanista, Partido Popular Cristiano y Restauración Nacional).

Gilbert Violeta ha asumido la precandidatura presidencial de Contigo tras la renuncia de quien iba a desempeñar dicho rol: el exvicepresidente de la República, Máximo San Román. Durante la reciente crisis política, manifestó en Twitter: “Más allá de la tozudez de la derecha o el extremismo de la izquierda, el Perú marcha indiscutiblemente hacia una Asamblea Constituyente que replanteará el papel de las instituciones políticas y económicas con un nuevo pacto social para el país”.

Gilbert Violeta asume la precandidatura presidencial de Contigo tras la renuncia de Máximo San Román. (Foto: Archivo El Comercio)

17. Pedro Castillo

—Partido: Perú Libre

—Proceso de elección interna: por delegados, único precandidato

—Acompañantes en fórmula presidencial: Dina Boluarte y Vladimir Cerrón.

—Profesión: docente.

—Edad: 51

—Anteriores cargos de elección popular: no registra.

—Anterior militancia o vínculo partidario: se afilió a Perú Libre para el presente proceso. Registra afiliación en el desaparecido partido Perú Posible entre el 2005 y 2017. En el 2002, postuló con dicho partido a la alcaldía de Anguía (Chota, Cajamarca), pero no resultó electo.

Entre los años 2017 y 2018, Pedro Castillo promovió huelgas de docentes a nivel nacional. El 28 de octubre, al anunciar su precandidatura en un evento virtual, afirmó que la recuperación del país pasa por recuperar la economía, revisar contratos del Estado “a espaldas del pueblo”, declarar a la salud en emergencia, así como a la educación.

Pedro Castillo, dirigente de protestas de docentes en los últimos años, es el precandidato presidencial de Perú Libre. (Foto: Alonso Chero)





18. Francisco Diez-Canseco.

—Partido: Perú Nación.

—Proceso de elección interna: por delegados, único precandidato.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Nancy Cáceres y Manuel Salazar.

—Profesión: abogado.

—Edad: 74.

—Anteriores cargos de elección popular: diputado (1985-1990).

—Anterior militancia o vínculo partidario: no registra.

En las elecciones del 2016, Francisco Diez Canseco participó de la campaña, pero a días de la fecha del sufragio, anunció el retiro de su fórmula presidencial y de las listas de candidatos al Congreso aduciendo un “bloqueo” en medios de comunicación, aunque reconociendo que “nuestro mensaje no ha podido llegar a todo el país”.

Francisco Diez Canseco busca por segunda ocasión la presidencia del Perú. (Foto: GEC)





19. Rafael Santos.

—Partido: Perú Patria Segura.

—Proceso de elección interna: por delegados, único precandidato.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Victoria Paredes y Andrés Reggiardo.

—Profesión: estudios no concluidos de Ciencias Administrativas.

—Edad: 52.

—Anteriores cargos de elección popular: alcalde de Pueblo Libre (2007-2014)

—Anterior militancia o vínculo partidario: Partido Popular Cristiano (2005-2015).

En diálogo con El Comercio en octubre, Rafael Santos anunció su precandidatura presidencial. Esta es una nueva incursión electoral, luego de que en el 2020 postulara al Congreso. En medio del conflicto social que protagonizan trabajadores del sector agroindustrial en Ica, aseveró vía Twitter: “Los malos empresarios tiene que ser sancionados, pero hay muchos que cumplimos y somos solidarios con nuestra gente y con el país”.

Rafael Santos, exalcalde de Pueblo Libre, también postuló al Congreso en las elecciones de enero del 2020, pero no fue electo. (Foto: Rafael Santos Normand / Facebook)





20. Ciro Gálvez

—Partido: Renacimiento Unido Nacional (Runa)

—Proceso de elección interna: por delegados, único precandidato.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Sonia García y Claudio Zolla.

—Profesión: abogado.

—Edad: 71

—Anteriores cargos de elección popular: no registra.

—Anterior militancia o vínculo partidario: no registra.

La postulación a la presidencia de la República no es nueva para Ciro Gálvez, también tentó el mismo cargo en los comicios generales del 2001 y 2006. Encabeza Renacimiento Unido Nacional o Runa luego de que esta agrupación cambiara de nombre y dejara atrás el de Siempre Unidos.

Ciro Gálvez durante una reciente actividad proselitista. (Foto: Runa / Facebook)





21. Rafael López Aliaga

—Partido: Solidaridad Nacional.

—Proceso de elección interna: por delegados, único precandidato.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Neldy Mendoza y Jorge Montoya.

—Profesión: ingeniero industrial.

—Edad: 59.

—Anteriores cargos de elección popular: regidor metropolitano de Lima. (2007-2010).

—Anterior militancia o vínculo partidario: no registra.

El empresario Rafael López Aliaga ha encabezado el reciente cambio de imagen e identidad del partido Solidaridad Nacional, que apunta a llamarse Renovación Popular. “Tenemos principios solidarios pero anclados en Cristo. Cristo es el que nos va a sacar de esta crisis, con nuestro trabajo claro está. Yo soy una persona pragmática que se basa en Cristo”, dijo en octubre al lanzar su candidatura.

Solidaridad Nacional cambia el amarillo por el celeste en su refundación como Renovación Popular, bajo la iniciativa de Rafael López Aliaga. (Foto: GEC)





22. José Vega

—Partido: Unión por el Perú (UPP)

—Proceso de elección interna: por delegados, único precandidato.

—Acompañantes en fórmula presidencial: Haydee Andrade y Daniel Barragán.

—Profesión: no registra estudios universitarios, conciliador extrajudicial.

—Edad: 63.

—Anteriores cargos de elección popular: congresista (2006-2011).

—Anterior militancia o vínculo partidario: no registra.

José Vega Antonio es secretario general nacional de UPP. Aunque anteriormente señalaba que el candidato natural del partido era el encarcelado Antauro Humala, finalmente él se inscribió como precandidato. Promovió con su bancada la segunda moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, uno de los puntos iniciales para la reciente crisis política en el país.

José Vega fue el encargado de sustentar la moción de vacancia contra Martín Vizcarra. (Foto: Congreso)

DATO

El partido político Frente Esperanza está en proceso de inscripción. Su precandidato presidencial es el excongresista Fernando Olivera, quien en el 2016 tentó también la presidencia del país.

Fernando Olivera ya tentó la presidencia del país en el 2016. (Foto: GEC)

VIDEO RECOMENDADO:

El Gabinete Ministerial que encabeza Violeta Bermúdez obtuvo el voto de confianza del Congreso.

Violeta Bermúdez: "Confío en que este sea el preludio de una relación cordial con el Congreso"