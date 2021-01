Conforme a los criterios de Saber más

#TúDecides. El Comercio continuó una semana más con los debates organizados entre candidatos a propósito de las próximas Elecciones Generales 2021. En esta ocasión, participaron representantes de Alianza para el Progreso (APP), el Partido Morado, Victoria Nacional, Juntos por el Perú, Avanza País y Acción Popular.

Los candidatos al Congreso y representantes de las seis agrupaciones expusieron sus propuestas respecto a la pandemia y otros temas coyunturales. Los debates fueron moderados por la periodista Ariana Lira.

26 de enero

Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso)

“La propuesta que nosotros traemos es la creación de la Escuela Judicial, donde deben formarse, capacitarse, perfeccionarse y seleccionarse a los magistrados, para así evitar que se incorporen a estas instituciones personas de muy débiles comportamientos éticos”.

“Aun cuando la ley no impide que los investigados participen en un proceso electoral, los partidos sí deben cuidarse de que eso no ocurra, para evitar cuestionamientos. Es lo que considero que debe hacerse en todas las agrupaciones políticas del país, no solo en Alianza para el Progreso”.

Gladys Echaíz es candidata por Alianza para el Progreso, encabezando la lista de Lima. (Foto: Jesus Saucedo para El Comercio)





Rodolfo Pérez (Partido Morado)

“Es fundamental que en el próximo Congreso no sean elegidos partidos que tengan vínculos con esta mafia y que no tengan un compromiso firme con la corrupción porque, sino, la reforma judicial va a ser imposible”.

“El trabajo del equipo especial Lava Jato ha sido importante para visibilizar la corrupción y demostrar que no hay intocables, ni en la política ni en el sector empresarial. Ese es un logro importante. Pero, por otro lado, hay que señalar que tampoco es posible que tengamos tres años o más y que no se hayan planteado las acusaciones”.

“Es evidente que no puede haber un mal padre en una lista al Congreso por el Partido Morado. Nosotros no vamos a aceptar eso y se va a tomar decisiones en cada uno de estos casos”.

Rodolfo Pérez aspira a ser miembro del Congreso con el Partido Morado. Es el número 2 de la lista por Lima. (Foto: Jesus Saucedo para El Comercio)





MIRA EL DEBATE COMPLETO AQUÍ:

27 de enero

Jorge Chávez (Victoria Nacional)

“Estamos proponiendo desarrollar diversas iniciativas por sectores económicos, porque creemos que no basta con una política general macroeconómica, sino que se necesita una política industrial, una política que permita, por ejemplo, reconvertir los talleres en fábricas inteligentes”.

“Vamos a impulsar la conectividad a internet al 100%. Hay 3 millones de peruanos rurales que no tienen conectividad y, entonces, vamos a darle mucha importancia al cierre de esta brecha lo más rápido posible”.

“Cambio de la Constitución no, pero sí necesita ajustes para que podamos controlar la mega corrupción. Necesita ajustes para que ciertos derechos económicos y sociales estén vigentes y podamos, en situaciones de pandemia, tener una conducta del Estado muy diferente a la que hemos visto”.

Jorge Chávez es candidato a segundo vicepresidente en la fórmula de Victoria Nacional. También postula a congresista, siendo el número 7 de la lista. (Foto: Leandro Britto para El Comercio)





Óscar Dancourt (Juntos por el Perú)

“Para crear los tres millones de empleos adecuados que teníamos en el 2019, necesitamos la vacuna, porque el COVID-19 ha reducido la demanda de consumidores de una serie de servicios que requieren contacto interpersonal muy estrecho”.

“Después de la cuarentena vamos a tener una economía con una demanda muy pequeña, con un gran desempleo. Por ello, necesitamos un impulso fiscal y monetario muy grande para retornar a los niveles de empleo que teníamos en el 2019”.

“No se va a poder implementar al principio del nuevo gobierno (una nueva Constitución) porque ese nuevo gobierno va a tener tareas muy decisivas, cruciales para la supervivencia de los peruanos y de la nación en sus dos primeros años”.

Óscar Dancourt es vocero en temas económicos de Juntos por el Perú. (Foto: Archivo personal)





MIRA EL DEBATE COMPLETO AQUÍ:

28 de enero

Jaime Salomón (Avanza País)

“El Estado debe dejar de ser enemigo directo de los empresarios, debe acompañarlos, apoyarlos, capacitarlos, facilitando el desarrollo. Para eso, el Estado deberá reorganizarse, pero en función a personas con conocimiento y experiencia comprobadas”.

“Ya hemos vivido tiempos nefastos donde el Estado se comió los fondos de los pensionistas, pero ahora vemos a un Congreso que está legislando para tener control del dinero. Eso no se puede repetir”.

“El problema no es el artículo constitucional sobre la vacancia, el problema es quiénes lo usan y cómo lo aplican, en muchos casos a su antojo. Ese es el gran problema, que cada quien trata de hacer interpretaciones diversas en función al beneficio que vayan a tener”.

Jaime Salomón postula para segundo vicepresidente con Avanza País, además de tentar el Congreso, siendo el número 8 de la lista por Lima. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)





María del Carmen Alva (Acción Popular)

“A las mypes se le pide igual que a una empresa grande o mediana, eso debe modificarse. Para ello, podemos ayudarles a que se formalicen y eliminar, por ejemplo, el aporte del 9% de EsSalud, y que sean cubiertos por el SIS”.

“La reforma previsional no la tiene que hacer ni este Congreso, ni el siguiente. El tema de la reforma previsional es un tema muy técnico y, si lo ve el Congreso, puede polarizarse el tema”.

“Hay que presentar un proyecto de ley que, expresamente, diga cuándo debe configurarse, cuál es el concepto exacto de lo que es la vacancia por incapacidad moral. El tema de incapacidad tiene que ver con la ética y, para mí, la ética es diferente a la tuya”.

María del Carmen Alva es candidata al Congreso. Es la segunda en la lista de Acción Popular en la capital. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)





MIRA EL DEBATE COMPLETO AQUÍ:

TE PUEDE INTERESAR: