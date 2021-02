Conforme a los criterios de Saber más

El Perú es un país maravilloso, tiene riquezas naturales diversas, cultura y un pueblo emprendedor. Pero tenemos mucha corrupción que ha evitado que los peruanos vivamos mejor. Adolecemos de la anemia, la pobreza y la carencia de servicios básicos, por decir algo. Por eso se requiere recuperar las normas de buen gobierno, así declaradas por Naciones Unidas, ama quella, ama sua, ama llulla (no seas ocioso, no seas ladrón, no seas mentiroso) requisito indispensable para gobernar bien. Eligiendo a una persona honrada se está dando el primer paso en este empeño, y luego dictando leyes que eviten que el Estado siga siendo el botín de gente inescrupulosa. A aquel que le robe un solo sol al país se lo sanciona y no vuelve nunca más al servicio público; quien estafe, incumpla dolosamente o con negligencia en las obras o servicios públicos no vuelve a contratar con el Estado.

Debemos reactivar la economía y recuperar empleo con derechos mínimos. Se hace invirtiendo con recursos públicos en las obras que requiere el Perú, agua potable, canales de irrigación, represas, caminos, escuelas y hospitales, por ejemplo. Con eso se pueden recuperar cinco millones de puestos de trabajo y dinamizar la economía. Muchas obras se pueden continuar haciendo con Cooperación Popular, entidad inspirada en la doctrina de AP y puesta en práctica con los gobiernos del presidente Belaunde; en la que participa el Estado con recursos económicos y la comunidad con la mano de obra (“El Pueblo lo hizo”). Este programa debe estar a cargo de los jóvenes técnicos y profesionales que casi siempre son postergados en la construcción de la patria. Los privados también deberán invertir, sin corrupción y sin coimas, que persigue solamente el lucro insensible, sino que también busquen el desarrollo del país.

La educación también es algo prioritario, se requiere fortalecer y capacitar al magisterio nacional, que ha sido satanizado muchas veces; pero también es urgente hacer uso de la tecnología, por eso es necesario adquirir un satélite de telecomunicaciones para que la educación pública, las escuelas, institutos o universidades tengan un servicio de Internet gratuito , que actualmente ya es catalogado como un derecho humano. Esto permitirá que cada niño o joven de áreas rurales o urbanas pobres no quede en desventaja frente a otros niños de familias con recursos que pueden pagar este servicio esencial. Esta de más decir que el mobiliario, libros y la infraestructura de universidades y de centros educativos públicos necesitan igualmente inversión.

Un país sin seguridad ciudadana adecuada vive con personas con derechos vulnerados, con robos, lamentables violaciones de niños y todo tipo de delitos, por eso se debe fortalecer a la Policía Nacional del Perú, pero es necesario ahora que nuestras Fuerzas Armadas colaboren en esta materia indispensable para que vayamos caminando al desarrollo y con millones de ciudadanos del mundo que nos visiten para que disfruten de nuestras atracciones turísticas, que han sido consideradas Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Para dar seguridad al país, se deben sumar las juntas vecinales, las rondas campesinas, las rondas urbanas y la seguridad privada, para las que se debe aprobar los marcos legales correspondientes.

La salud igualmente es un derecho humano que debe ser atendido , en medio de una pandemia que ha enlutado a muchas familias. Se debe invertir en equipar hospitales, centros médicos y postas; en personal de salud mejor protegido y reconocido; en medicinas suficientes, consultas e intervenciones quirúrgicas hechas en tiempo oportuno que permitan que los peruanos vivan con mejor salud. Hay que evitar que la salud privada sea un negocio a precios prohibitivos y las medicinas a precios que muchos peruanos no pueden pagar.

Finalmente, hay que gestionar con rapidez la vacuna contra el coronavirus, pero también debe permitirse que se utilicen otras alternativas medicinales probadas para enfrentar este peligroso virus.

Así comenzará la conquista del Perú por los peruanos.

Pueden leer todas las columnas de este especial en este enlace.