De sus acercamientos al Partido Humanista de Yehude Simon, una alianza política con la entonces Solidaridad Nacional de Luis Castañeda -hoy Renovación Popular- y Unión por el Perú (UPP), hoy Hernando ‘Nano’ Guerra García estrena nueva camiseta: la del fujimorismo.

El domingo, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y precandidata a la presidencia, anunció que Guerra García era el jefe de su Plan de Gobierno y candidato número 1 al Congreso por Lima.

RESCATE 2021 será el plan de gobierno que vamos a implementar para rescatar y reconstruir nuestro país una vez más. Y lo haremos desde hoy con la participación de nuestro Jefe de Plan de Gobierno y candidato #1 al congreso por Lima: Nano Guerra García. #Rescate2021 pic.twitter.com/gU51eK7sVa — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 2, 2020

En una entrevista brindada a El Comercio en octubre del 2015, con la campaña presidencial arrancando y Guerra García aún como precandidato del Partido Humanista, el hoy jefe del plan del Gobierno de Fuerza Popular marcaba una distancia con el partido naranja diciendo que nunca fue fujimorista ni lo sería.

“¿Cree que el fujimorismo se está renovando con Keiko? Keiko puede tener un intento legítimo, pero le va a ser muy difícil. Que Mario Vargas Llosa se quede tranquilo: no van a elegir ni a García ni a Keiko”, dijo entonces el candidato presidencial.

Separado del bloque humanista de Simon, con una primigenia alianza de las izquierdas rota, Guerra García pasó a integrar una mesa junto a José Luna Gálvez y Patricia Juárez -hoy precandidata a la vicepresidencia junto a Fuerza Popular-, para ser presentado como candidato presidencial. Este acercamiento fue criticado por su exaliado Simon, quien dijo que Guerra García acudió a “donde estaba la plata”. “Sí, claro. No tengo ninguna duda. Nosotros no tenemos plata, no tenemos dinero”, señaló.

El entonces candidato presidencial de Solidaridad Nacional en su presentación para las elecciones del 2016. (Foto: USI)

De la crítica al plan de gobierno

Antes de ser reclutado para elaborar el plan de gobierno de Fuerza Popular y ser el número 1 en su lista de precandidatos al Congreso por Lima, el empresario Guerra García manifestaba en el verano del 2016 sus críticas a la lideresa del partido, Keiko Fujimori.

“Keiko es difícil que elabore muchas propuestas. Keiko, que yo sepa, nunca ha gerenciado nada en su vida. Ha tenido una especie de cargo heredado, como si la capacidad nos pueda venir por herencia. Sus estrategas le dirán ‘no opines’, porque en cuanto empiece a opinar y lo va a tener que hacer y cuando empiece a hablar de planes de gobierno vamos a ver sus deficiencias”, dijo a la prensa durante una actividad en Arequipa.

En otras declaraciones, Guerra García cuestionó la posición de Keiko Fujimori respecto al indulto del expresidente Alberto Fujimori, condenado por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. En febrero del 2016, el empresario dijo que la lideresa renunciaría al indulto de su padre por “puro interés y apetito de poder”.

“El poder no está por encima de la familia […] ¿Qué se puede esperar de quien le dio la espalda a su madre? ¿Qué calidad humana puede tener una persona que expulsa a sus colaboradores más leales como Chávez, Aguinaga o Cuculiza por puro cálculo político? Keiko es una persona que no es leal con su padre y que jamás podrá ser leal con su pueblo”, dijo. Sin embargo, añadió que él no tendría “ningún problema” en estar a favor de un indulto “por razones humanitarias”.

Otro capítulo de cuestionamientos ocurrió cuando Keiko Fujimori fue acusada de entregar dádivas durante la campaña del 2016 a través del grupo “Factor K”. Conocido este hecho, Nano Guerra García anunció “protestas simbólicas” en todo el país contra el fallo del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 que permitía a la cabeza de Fuerza Popular seguir en campaña.

“Keiko, ninguna virgen te va a proteger. Nadie los va a ayudar, han quebrado la ley; por eso, vamos a ‘pitear’. Organizaremos un ‘piteo’ en todo el país”, declaró Guerra García en la región Puno. “Los peruanos hemos asistido una violación de la ley. Keiko Fujimori repartió dinero a diestra y siniestra. Ella sabía que “Factor K” era una organización de ellos”, agregó Guerra García.

Sus críticas a la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 continuaron cuando arremetió diciendo que “no hay peor ciego que el que no quiere ver y lamentablemente el JEE ha cerrado los ojos a la verdad”. Para él, las pruebas de la entrega de dádivas eran evidentes.

Durante la campaña del 2016, Nano Guerra García fue uno de los candidatos críticos al fallo del JEE respecto a la candidata Keiko Fujimori. (Captura: TV Perú)

El domingo, ‘Nano’ Guerra García borró su cuenta personal de Twitter. El empresario dijo a El Comercio que están definiendo cuándo brindará declaraciones.

Nano Guerra García borró su cuenta de Twitter. (Captura: Twitter)

