La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) amplió hasta este domingo 3 de enero el plazo para que los electores accedan al aplicativo ‘Elige tu local de votación’ y puedan escoger el lugar de sufragio para las Elecciones Generales del próximo 11 de abril del 2021. Inicialmente, el plazo para hacer uso de este aplicativo la medianoche de hoy, jueves.

La ampliación de este aplicativo fue comunicada por la ONPE a través de una nota de prensa que compartió en su cuenta institucional de Twitter. En dicho documento, la entidad electoral indicó que “de los más de 24 millones de electores hábiles para sufragar, solo habían escogido su local 2 millones 601 mil 330 usuarios” lo que equivale a un 10.7% del padrón habilitado para los próximos comicios.

Cabe destacar que el uso de esta herramienta no es obligatorio. Si un ciudadano no hace uso de este aplicativo web, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le asignará un local de votación dentro del distrito que registra en su DNI y no necesariamente cercano a la vivienda.

De igual forma, si en un anterior proceso electoral ya se escogió local de votación, se deberá hacer nuevamente el proceso debido a que, por la emergencia sanitaria, el aforo de los centros de votación se ha reducido a menos de la mitad y el número de locales se ha cuadruplicado.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, dijo que espera que la mayoría de electores ingrese a la plataforma “Elige tu local de votación” y destacó que en el presente proceso electoral es importante usar esta herramienta porque “es muy poco probable que un ciudadano que no haya hecho uso del aplicativo, pueda votar en el lugar donde históricamente lo hacía”.

“Esperamos que la mayoría de electores, en el interés de reducir su contacto con la COVID-19, haga uso de esta plataforma durante la ampliación del plazo y elija su local de votación más cercano a su domicilio”, sostuvo en declaraciones recogidas por la nota de prensa.

Elige dónde votar

Para elegir su local de votación ciudadano debe ingresar a la plataforma “Elige tu local de votación” y hacer clic en Empezar. Luego debe ingresar su número de DNI, el dígito de verificación del DNI y establecer el día, mes y año de nacimiento.

Posteriormente, deberá consignar un número de celular al cual se le enviará un código de verificación de 6 dígitos, el mismo que deberá ingresar al sistema.

Seguidamente, tras confirmar un correo electrónico, deberá señalar la provincia y/o distrito donde elegirá los locales de votación, además podrá determinar si la persona presenta algún tipo de discapacidad a fin de brindar la atención preferente en el local de votación.

Luego de eso, se le indicarán los centros de votación que se encuentran en la zona, tanto los disponibles como los que ya fueron copados. Ahí, el usuario podrá elegir tres locales en orden de prioridad para que la ONPE decida entre ellas en las próximas semanas.

