El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, invitó a los jóvenes que quieran “contribuir con el país” que asistan este domingo 11 de abril, al promediar las 7:00 a.m., para asumir, de darse el caso, la conducción de las mesas de sufragio y así evitar posibles demoras.

Según el horario de voto escalonado recomendado por la ONPE, entre las 7:00 y las 9:00 a.m. tienen preferencia para sufragar los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad y de riesgo.

“Todos podemos ser miembros de mesa. Quienes queramos servir al país, y siempre y cuando la mesa de sufragio no se encuentre completa a las 7 a.m., podemos asumir la responsabilidad como miembro de mesa desde las 7:01 am.; sólo en nuestra mesa de sufragio. [...] Si deseas contribuir con el país, te esperamos en tu mesa de sufragio a las 7:01 am”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Según la Ley Orgánica de Elecciones, si la mesa de votación no se ha instalado hasta las 7:30 a.m., se le pide a los electores de la fila que conformen la mesa y, si se niegan, deberán pagar una multa, tal como si hubieran sido sorteados.

“La no instalación temprana de una mesa de sufragio no facilita la votación de electores y electoras que van a cumplir con las recomendaciones del horario para el voto escalonado garantizando el flujo y la no aglomeración en los locales de votación, indicó también la entidad en un comunicado.

Para las Elecciones Generales del 2021, la ONPE ha sugerido que las personas cuyos documentos de identidad terminen en 1 lo hagan de 09:00 a 10:00 horas; los que tengan el dígito 2 podrán sufragar de 10:00 a 11:00 horas; con el número 3 de 11:00 a 12:00; los que tengan el número 4 lo hagan de 12:00 a 13:00 horas y a los electores con el número 5 se les sugiere que vayan de 13:00 a 14:00 horas.

De igual forma los que tengan el dígito 6 en el DNI, asistan de 14:00 a 15:00 horas; los DNI con 7, de 15:00 a 16:00 horas; los ciudadanos con DNI con la cifra 8, voten de 16:00 a 17:00 horas, y las personas con DNI con el 9 de cifra final puedan ir de 17:00 a 18:00 horas. Finalmente, a las personas cuyo DNI termine en el número 0 se les recomienda que vayan a sufragar de 18:00 a 19:00 horas.

Las personas que forman parte de los grupos de riesgo frente a un posible contagio de COVID-19 están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio y por inasistencia a la integración de la mesa de sufragio.

Así lo establece el Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral sobre la materia, aprobado por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 5 de setiembre del 2020 y que aún está vigente. La norma busca prevenir contagios de coronavirus el día de los comicios.

