El partido político Contigo anunció este martes el retiro de la precandidatura presidencial de Máximo San Román. La ex agrupación Peruanos por el Kambio señaló que “la democracia y el Perú se defiende con principios y valores y no con oportunismo electoral”.

“Frente a la situación que agobia el país y que exige una actitud firme de respeto irrestricto a la Constitución, el partido político Contigo, comunica el retiro de la precandidatura presidencial del señor Máximo San Román Cáceres en nombre de nuestra organización política. La democracia y el Perú se defiende con principios y valores y no con oportunismo electoral”, se lee en el comunicado.

Comunicamos retiro de la precandidatura de Máximo San Román por el Partido Político Contigo. pic.twitter.com/J9tSCw1z2t — Partido Político CONTIGO 🇵🇪 (@CONTIGO_pe) November 10, 2020

Minutos antes, el Partido Contigo había emitido otro comunicado sobre la crisis política y realizó “votos para que la presidencia de transición a cargo de Manuel Merino garantice la estabilidad económica, política y social”.

“(El Partido Contigo) rechaza toda forma de instigación a la violencia, desobediencia civil e insurgencia que conllevan a alterar el orden público y la paz social entre los peruanos (y) denuncia el comportamiento irresponsable y oportunista de los líderes políticos que incitan a la violencia con fines electorales”, señala el documento.

🔴#Comunicado I Ante la sucesión constitucional en el cargo de Presidente de la República. pic.twitter.com/V5pmqhY0HB — Partido Político CONTIGO 🇵🇪 (@CONTIGO_pe) November 10, 2020

El pasado 14 de octubre, el ex vicepresidente Máximo San Román anunció su precandidatura a la Presidencia de la República. El también exasesor de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dijo tener “las soluciones concretas para sacar adelante al país de esta crisis” ante la emergencia sanitaria producto del COVID-19.

“Esta vez he aceptado el reto de liderar el partido y he asumido el liderazgo. Me han reconocido como tal y espero que, con el éxito que merece, el Perú necesita elegir a un buen presidente que lo conozca, que sepa la problemática y que tenga principalmente la alternativa de solución”, sostuvo en aquel momento.

Mi vocación de servicio al Perú y experiencia me brindan la seguridad de establecer nuevos ideales y ser un representante digno para todo el pueblo peruano.

Debemos trabajar por el progreso en conjunto. Dejemos los intereses personales de lado. ¡Es momento de actuar! pic.twitter.com/n2YNDmnVEj — Máximo San Román (@MaximoCONTIGO) November 7, 2020

