Como había informado El Comercio, Pedro Castillo Terrones, candidato presidencial de Perú Libre, fue diagnosticado con COVID-19 la noche del último lunes. Castillo llevaba solo dos días de haber iniciado su campaña electoral en Lima. Aunque su agrupación señaló que durante las actividades se respetó el protocolo contra el COVID-19, imágenes obtenidas por este Diario demuestran lo contrario.

El domingo, en su primer acto proselitista en Puente Piedra, el postulante de izquierda recorrió parte del distrito con miembros de su lista al Congreso por Lima y candidatos al Parlamento Andino. En las fotos, que corresponden a un recorrido por el asentamiento humano Nuevo Amanecer, se observa cercanía física entre las personas.

Además, hubo contacto con vecinos y algunos de ellos no utilizaban el tapabocas correctamente. Aunque Castillo sí llevó puesta una mascarilla de tipo KN95 en todo momento, las demás infracciones fueron evidentes. En una de las imágenes, posa junto a niños y una persona adulta que no aplica el método de barrera.

La comitiva de Perú Libre en Lima caminó por los asentamientos humanos Primero de Mayo, Fernando Belaunde, Villa Verde y Nuevo Amanecer, en Puente Piedra. El recorrido inició en el frontis del mercado Las Tres Regiones. (Foto: Perú Libre)

Según consta en las imágenes, algunas personas de la zona no portaban la mascarilla adecuadamente. Algunos miembros del equipo de Castillo también fueron captados sin tapabocas por algunos momentos. (Foto: Perú Libre)





Hospitalización

En diálogo con El Comercio, el presidente del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, detalló que Castillo presenta síntomas de tos y fiebre, por lo que se examina la posibilidad de internarlo en un hospital. La decisión se tomaría en las próximas horas, luego de un nuevo chequeo médico. De momento, el candidato continúa aislado en la casa de un familiar, en San Juan de Lurigancho.

“Por el momento, no se ha llegado a internar. Clínicamente, está postrado con tos, con fiebre. Está con una asistencia familiar, pero al día de hoy (miércoles) están ya evaluando si llevarlo al hospital Rebagliati, Almenara o Sabogal”, declaró.

Poco después, su personal de prensa informó que ya lo estaban trasladando al Hospital Rebagliati.

Cerrón reveló, además, que todas las personas que acompañaron a Castillo en las actividades del domingo al lunes -en Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores- se han sometido también a pruebas moleculares. Indicó que varios son posibles casos de contagio, pues ya presentan síntomas.

“Todo el grupo que lo ha acompañado, el jefe de campaña, el secretario general de Lima [se han hecho el test]. Entonces, a las 3 p.m. [de este miércoles], reciben los resultados. Pero algunos ya tienen síntomas de COVID, de tos y fiebre. Sobre todo, el secretario general” , afirmó.

Consultado sobre las medidas sanitarias no respetadas en los actos proselitistas, Cerrón reconoció que hace falta una reformulación de la campaña.

“Efectivamente. Muchas veces, uno quiere realizar algún despliegue proselitista, tomando las medidas del caso, pero a veces eso se desborda”, reconoció.

“Con la pasión política, resulta difícil hacerlo porque, a veces, se pone a pensar por encima de la muerte. Sin embargo, reconocemos las responsabilidades. Es por eso que suspendimos totalmente una marcha que teníamos programada en Huancayo, y no solamente por la ausencia de Pedro Castillo, sino porque sabemos que no hay camas UCI en el país, no hay camas de hospitalización y no hay vacunas. Por esas consideraciones, se han suspendido también todas las demás actividades. Definitivamente, tenemos que reformular. No podemos actuar de mala fe”, expresó.

La dirigencia de Perú Libre tuvo como invitado en el recorrido del domingo al dirigente etnocacerista Jaime Jara. En la imagen, se lo observa hablando muy cerca de Castillo. (Foto: Perú Libre)

Agenda trunca

Antes de conocer que contrajo la infección, Castillo tenía planificados varios viajes de campaña. El martes, estaba en agenda Huancayo (Junín) para un mitin en la plaza Huamanmarca. Posteriormente, se preveían visitas a Huancavelica, Huamanga (Ayacucho), Abancay (Apurímac), Cusco y Cajamarca.

Precisamente desde Huancayo, el fundador de Perú Libre y ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón había dado una conferencia de prensa para confirmar la suspensión de actividades a raíz de la salud de Castillo.

Más información

-El mismo domingo 10 de enero, al caer las 6 p.m., Castillo encabezó otro evento en San Juan de Lurigancho, para la apertura de un local de campaña.

-A la mañana siguiente, el 11 de enero, acudió a San Juan de Miraflores, para la inauguración de un comedor social bautizado con su nombre. Horas después, experimentó síntomas y se sometió a una prueba molecular, que resultó positiva.

