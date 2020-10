Conforme a los criterios de Saber más

En menos de tres años, Podemos Perú ha logrado tener una bancada de 11 integrantes en el Parlamento, un gobierno regional, una alcaldía provincial y 22 alcaldías distritales. El partido, fundado por José Luna Gálvez, otrora aliado del exalcalde Luis Castañeda Lossio, tiene como su principal figura al exministro del Interior Daniel Urresti, quien fue el parlamentario con mayor votación en las elecciones de enero último.

Urresti, ya inscrito en Podemos Perú, ha recibido formalmente el pedido de la agrupación para que participe en sus internas con el objetivo de ser su candidato presidencial, cuáles son los orígenes, políticas y debilidades de esta organización. A continuación, El Comercio lo explica.

Un origen relacionado al “cuello blanco” Cavassa

A inicios de enero de 2018, el excongresista José Luna Gálvez- quien dos años antes había renunciado a Solidaridad Nacional por diferencias con el entonces alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio- logró inscribir un nuevo partido: Podemos Perú. Con esta agrupación postuló al exministro del Interior Daniel Urresti al sillón municipal capitalino en los comicios de octubre de ese mismo año.

Un informe de Canal N denunció, una semana antes de las elecciones municipales, que el partido de Luna Gálvez presentó firmas falsas de diferentes personajes públicos para validar su proceso de inscripción ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Por ejemplo, en los planillones figuraban las rúbricas de los ex candidatos presidenciales Verónika Mendoza y Julio Guzmán, así como del futbolista Paolo Guerrero y del chef Gastón Acurio. Todos ellos negaron haber respaldado a la organización.

En julio de ese año, en medio del escándalo generado por los audios de “Los Cuellos Blancos del Puertos”, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), desaparecida entidad comprometida con esta red criminal, suspendió al entonces jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, por el presunto favorecimiento a Podemos Perú en el proceso de validación de firmas.

En aquel momento se requerían más de 700 mil rúbricas para formar un partido político.

El nuevo jefe de la ONPE, Piero Corvetto- nombrado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras aceptar la renuncia de Castillo- afirmó que el caso Podemos Perú “está judicializado”.

“Nosotros confiamos en que el Poder Judicial hará su labor de manera autónoma. En este instante estamos abocados en hacer las mejores elecciones hacia el bicentenario”, agregó en una entrevista al diario “Gestión” el 10 de setiembre último.

En un audio, difundido por “América Noticias” en agosto de 2018, José Luis Cavassa, ex gerente de Gestión Electoral de la ONPE durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, le cuenta al expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos que está “dedicado a la política”, en el “partido del doctor Luna”.

Pablo Morales Vásquez- ex asesor de Orlando Velásquez, expresidente del CNM- afirmó, en diálogo con la Unidad de Investigación de El Comercio, que Luna Gálvez financió las campañas de Iván Noguera, Guido Aguila y Julio Gutiérrez Pebe al referido organismo para luego obtener un “intercambio de favores” vital para la elección de Castillo en la ONPE y la constitución de Podemos Perú.

“José Luna tenía el deseo de contar con un partido político propio. Había aportado a campañas de otros partidos como Solidaridad Nacional para llegar al Congreso. Fue por eso que buscó a José Cavassa, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE en la época del fujimorismo. Fue Cavassa quien le dijo que tenía que acceder y tener poder en el CNM para tener su agrupación política”, refirió Morales, quien reveló, al igual que Torres Reyna, ser aspirante a colaborador eficaz en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El aspirante a colaborador eficaz Pablo Morales dijo que para llegar al CNM se necesitaban recursos económicos y José Luna, fundador de Podemos Perú, se ofreció a financiar la campaña de quienes luego se convertirían en sus aliados. (Composición: GEC)

Mateo Castañeda, abogado de Luna, dijo a El Comercio, entonces, que no conocía la declaración de Morales y que esta no ha sido corroborada.

“Un colaborador es una persona que confiesa que ha conocido un delito, en consecuencia, su credibilidad no es la de un testigo normal, está sujeta a que durante el proceso se corrobore [...] Mi cliente ya ha declarado y ha negado todos esos cargos. Nos hemos sometido a la investigación y veremos qué pasa”, afirmó.

Castillo, ex jefe de la ONPE, en su momento, negó tener algún tipo de relación con Cavassa y rechazó que haya existido un favorecimiento a Podemos Perú en su inscripción. Aunque sí admitió que hubo un “error procedimental”.

“El señor Cavassa no trabaja en la ONPE, no es asesor de la ONPE, no tiene relación alguna conmigo, sé quién es, pero no tiene ninguna relación conmigo”, dijo en RPP Noticias.

El debut electoral

A solo 10 meses de su inscripción, Podemos Perú participó en su primera elección: las municipales y regionales de 2018. Su candidato más visible fue Urresti, quien con el 19,69% (1,042,481 votos) quedó en segundo lugar en Lima.

El exministro del Interior fue juzgado, en paralelo a su campaña, por el crimen del periodista Hugo Bustíos. El fallo que lo absolvió se conoció días antes de la votación, aunque luego fue anulado por la Corte Suprema, que ordenó un nuevo proceso.

El director de Ipsos Perú, Alfredo Torres, comentó a El Comercio, horas después de las elecciones, que uno de los factores por los que Urresti no logró la alcaldía de Lima fue, porque poco a poco la ciudadanía fue conociendo su historial judicial (tenía una sentencia por difamación que casi lo deja fuera de la justa electoral). Añadió que las denuncias por la presunta inscripción del partido de Luna Gálvez con firmas falsas también influyeron en su derrota.

“No son firmas falsas, son inventadas”, había sido la defensa de Urresti entonces.

A pesar de la derrota en Lima, Podemos Perú logró dar a conocer su símbolo, nuevo y desconocido hasta antes de los comicios, y hacerse con la alcaldía del distrito con mayor número de electores en el país: San Juan de Lurigancho. Sin embargo, la relación del partido con el alcalde Álex Gonzales se rompió en febrero de 2019, cuando siete regidores leales a Luna lo denunciaron por presuntos actos de corrupción.

En el 2010, Álex Gonzáles hizo conocida su propuesta para utilizar helicópteros contra la delincuencia. (Foto: GEC)

Gonzales, en radio Exitosa, acusó a estos regidores de haber emprendido una “campaña perversa” en contra.

El mismo Urresti, en octubre del año pasado, contó que el distanciamiento con el alcalde de SJL comenzó ni bien terminó la campaña municipal.

“Apenas salió elegido Álex González, como yo no salí para Lima, ni siquiera se dignó a llamarme. Yo traté de comunicarme con él cuantas veces [pude] y ni me contestaba el teléfono, a pesar de que él ha salido alcalde gracias a mí, gracias a la campaña que yo hice allá [en San Juan de Lurigancho]”, subrayó en la desaparecida Radio Capital.

El partido de Luna Gálvez, según un informe de El Comercio, logró 22 alcaldías distritales, una alcaldía provincial y un gobierno regional.

Por ejemplo, ganó el Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque, uno de los bastiones de Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña, en el norte del país. Y fue en esta región donde mejor le fue a Podemos Perú, no solo obtuvo el GORE, sino también una alcaldía provincial y siete alcaldías distritales.

Otras regiones donde tuvieron resultados positivos, a nivel distrital, fueron Pasco (5), Cajamarca (3) y Áncash (3).

(Elaboración: Martín Hidalgo | El Comercio)

Luna Gálvez, el “receptor” del dinero de OAS y Odebrecht

Luna Gálvez, presidente fundador de Podemos Perú, es actualmente investigado por el presunto delito de lavado de activos por el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, que le imputa ser el “brazo económico” de una organización, dirigida por el exalcalde de Lima Luis Castañeda, que se benefició de los aportes ilícitos que realizaron las constructoras OAS y Odebrecht a la campaña municipal de Solidaridad Nacional en el 2014, cuando el exparlamentario era su secretario general.

Según la declaración del colaborador eficaz N°155-2019, Luna Gálvez administró al menos US$600 mil de los US$980 mil que las referidas firmas brasileñas entregaron para la campaña de Castañeda Lossio.

El testigo contó que Martín Bustamante Castro, quien fue funcionario de la Municipalidad de Lima durante las tres gestiones solidarias, cada vez que recibió dinero de las constructoras acudió a la oficina del excongresista en la sede de la Universidad Privada Telesup en la cuadra 35 de la avenida Arequipa para entregarle los sobres.

En total le dio US$480 mil de OAS y US$120 mil de Odebrecht para el pago de encuestas, publicidad en televisión y otros.

José Luna Gálvez es investigado por los aportes de las constructoras OAS y Odebrecht para la campaña de Luis Castañeda Lossio de 2014. (Foto: GEC)

La fiscalía también maneja como una de sus hipótesis que Luna Gálvez habría utilizado a la Universidad Privada Telesup para transferir dinero a Castañeda Lossio por el concepto de pagos por dictado de clases y otras actividades académicas, cuando en realidad correspondería a ingresos ilícitos de las firmas brasileñas.

El equipo especial Lava Jato solicitó, en febrero de este año, prisión preventiva para Castañeda Lossio y Luna, aunque la medida solo fue dictada contra el exalcalde de Lima.

Cuando se conoció el testimonio del colaborador eficaz, Miguel Pérez Arroyo, abogado de Luna Gálvez, indicó a El Comercio que los allegados a Castañeda estaban intentando arrimar “todo el muerto” a su cliente.

Al presidente de Podemos Perú le dieron comparecencia con restricciones. La jueza María Álvarez Camacho consideró que no existía peligro de fuga, porque el excongresista acreditó tener una estructura familiar y arraigo laboral.

¿Quién maneja la bancada, Urresti o Luna?

Para las elecciones al Congreso de 2020, Daniel Urresti volvió a postular por Podemos Perú. El exministro del Interior obtuvo 558,763 votos preferenciales de los 1′240,716 que sumó su partido en total, es decir, casi la mitad. Por ello, el parlamentario, cuando aún no juraba al cargo, afirmó que él iba a dirigir la bancada de 11 integrantes, porque “por mí han pasado la valla”.

Esto, en el contexto, de que Luna Gálvez, quien había estado de licencia de su partido durante la campaña, asistió a una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Martín Vizcarra.

Urresti, como ha informado El Comercio, impuso su liderazgo dentro Podemos Perú, incluso en proyectos que no son de su autoría, como el que dispuso el 25% del retiro de los fondos de las AFP.

Esta iniciativa fue de José Luna Morales, hijo de Luna Gálvez, quien marca la agenda económica de su bancada y del Parlamento desde la Comisión de Defensa del Consumidor.

Sin embargo, en los últimos meses, algunas decisiones de la mayoría de la bancada contradecían la posición que inicialmente Urresti brindaba. Por ejemplo, a mediados de junio, había adelantado que no iban a respaldar acciones que pueden “perjudicar” a la Sunedu. Incluso, anunció el retiro de los parlamentarios de su partido de la Comisión de Educación.

Pdte. @MartinVizcarraC, entiendo y comparto su preocupación por la educación universitaria. Tenga la seguridad de que ni la bancada de Podemos ni el partido avalarán nada que vaya contra la Sunedu. Se lo garantizo. @JulianaOxenford @MavilaHuertasC @JaimeChincha @elcomercio_peru pic.twitter.com/f8iCftmRAI — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) June 12, 2020

Pero, a inicios de julio, nueve integrantes de Podemos Perú votaron a favor de brindarle facultades al referido grupo de trabajo para investigar a la entidad.

Y el 5 de julio, luego de que el presidente Martín Vizcarra dejará abierta la posibilidad de llevar a referéndum la eliminación de la inmunidad parlamentaria, Urresti fue uno de los congresistas que apoyó retirar esta prerrogativa a casi todas las altas autoridades del Estado.

En su cuenta de Twitter, calificó de “histórica” la reforma de cinco artículos de la Constitución en tan solo cuatro horas.

¡Histórico! Se acabó el manto protector de los corruptos del Congreso. ¡Adiós inmunidad parlamentaria! También se elimina el antejuicio político al presidente de la República, vicepdtes y otros altos funcionarios. #InmunidadParaNadie pic.twitter.com/6R6IQD8SZN — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) July 6, 2020

Tras las duras críticas que recibió el Parlamento por su actuación, Urresti dijo que Podemos ya no apoyará la eliminación de la inmunidad a casi todos los altos funcionarios del Estado en una segunda votación. Añadió que fue “sorprendido” y que su propuesta “fue distorsionada”.

Video con toda la verdad sobre la aprobación de la reforma constitucional referida a la inmunidad parlamentaria. Asumimos la responsabilidad en lo que nos toca: Fuimos sorprendidos. pic.twitter.com/nx85du13za — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) July 8, 2020

Urresti, luego de la designación de Pedro Cateriano como primer ministro, envió una nota de prensa en la que afirmó que el gobierno de Vizcarra “gana con la incorporación” del abogado “como nuevo líder del gabinete”. Sin embargo, todos los integrantes del partido de Luna, incluyendo al general EP (r) le negaron el voto de confianza.

Una fuente de la bancada de Podemos indicó a El Comercio hace unos meses que Luna Gálvez “sabe que necesita el arrastre de Urresti, pero sabe también que Urresti necesita de sus recursos”. Por ello, agregó, “no hay confrontación”. Este escenario, de cierta manera, se ha confirmado con la inscripción del exministro del Interior como militante de Podemos Perú.

Urresti anunció esta semana que el partido, donde Luna manda, le ha solicitado formalmente ser su candidato presidencial.

El general EP en retiro tiene 9% de intención de voto, según la última encuesta de Ipsos Perú. Por delante de él solo está el alcalde de La Victoria, George Forsyth, con 23%.

(Infografía: El Comercio)





Tenorio: Podemos Perú “no tiene una identidad reconocible”

El analista político Pedro Tenorio consideró que más allá de algunas propuestas de corte populista de Podemos Perú en el actual Parlamento, este partido “no tiene una identidad reconocible”. “Es una plataforma que le ha permitido a Luna y a su hijo tener presencia política, que se la deben a Urresti, fue esa figura que le dio relevancia, sobre todo en Lima”, añadió.

En comunicación con El Comercio, afirmó que una debilidad de la agrupación es que no tiene figuras de alcance nacional más allá del exministro del Interior. “José Luna Gálvez, precisamente, por las investigaciones que afronta no tiene la relevancia que quizás él quisiera. Y Podemos no tiene una ideología, vive del día a día de la política”, remarcó.

Tenorio también subrayó que es muy probable que las elecciones de 2021 estén marcadas por el contexto de la pandemia de COVID-19. Es decir, si antes la seguridad ciudadana era el principal problema, ahora lo serán la reactivación economía, la salud pública, la generación de empleo y la educación, aspectos con los cuales Urresti no ha demostrado fortalezas, al igual que Forsyth.

Urresti al lado de José Luna Morales, hijo de Luna Gálvez. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor maneja la agenda económica de su partido. (Foto: GEC)





José Incio: Urresti “tenía un capital político interesante, que lo ha ido quemando en el Congreso”

El politólogo José Luis Incio dijo que más allá de los problemas legales de Podemos Perú y del propio Luna Gálvez, hay dos aspectos que juegan en contra de Urresti de cara a los comicios de abril.

“Tenía un capital político interesante, que lo ha ido quemando en el Congreso, y esto se debe a que la imagen que él quería proyectar de independiente, de lucha contra la corrupción, se ha visto afectada”, porque “en muchas de las votaciones” de su bancada se ha visto “que la figura de Luna pesa bastante”.

Y el segundo punto débil, refiere Incio, es que Podemos Perú es un partido que responde a “intereses particulares”.

“Todos los candidatos van a tener una maleta, pero la ciudadanía puede llegar a la conclusión que la de Urresti es una de las más pesadas. El peso de Luna será gravitante, y puede llegarse al siguiente escenario: votar por Urresti será como votar en contra de la reforma universitaria. Si Podemos tiene la oportunidad de bajarse la reforma, lo va a hacer”, acotó.

Urresti, al igual que en el 2018, deberá emprender una campaña y, en paralelo, responder por el crimen del periodista Hugo Bustíos en los tribunales.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Martín Vizcarra le pide a candidatos pronunciarse sobre normas pendientes de la reforma política.

Martín Vizcarra dijo que candidatos deben opinar sobre las reformas políticas pendientes. (TV Perú /