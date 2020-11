Conforme a los criterios de Saber más

El presidente Martín Vizcarra presentó sus descargos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante la denuncia en su contra por presuntamente haber infringido el principio de neutralidad que deben mantener las autoridades en época electoral.

La Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE elaboró un informe, al que añadió la denuncia presentada por el partido Acción Popular contra el mandatario, debido a que “habría vulnerado la neutralidad en período electoral” durante una entrevista que brindó el 19 de octubre pasado en radio Santa Rosa.

Ese día, el presidente dijo que integrantes de Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP) pidieron que las elecciones generales del 2021 sean postergadas. “Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y de APP. Pero en el mejor de los términos, muy amables. Y en estas conversaciones simplemente fue un análisis de diferentes perspectivas, dado que esa conversación se dio en medio de la pandemia, no ahora, cuando las cifras subían, subían y subían”, declaró Vizcarra, sin brindar los nombres de las personas supuestamente involucradas.

El informe de la referida dirección del JNE concluyó que el presidente habría vulnerado la neutralidad en periodo electoral al haberse configurado una infracción a la legislación electoral.

La presunta infracción cometida por el presidente Vizcarra, según el ente fiscalizador del JNE. (Captura: JNE)





Aquí las expresiones del presidente Vizcarra sobre AP y APP:

Un miembro de Acción Popular y otro de APP pidieron postergación de elecciones, reveló Vizcarra

Los descargos del presidente

Luego del plazo establecido, el presidente presentó sus descargos a la dirección fiscalizadora indicando que ante la pregunta formulada en el citado medio, él dio respuesta a una pregunta formulada, “sin una valoración de por medio”.

Además, señala que él advirtió en su respuesta que no daría los nombres de las personas involucradas en ese pedido. Agrega que el pedido de estas organizaciones políticas fue hecho en un contexto específico durante la pandemia. Por ende: “las declaraciones del presidente no estaban direccionadas a dañar la imagen de alguno de los partidos” que mencionó, sino que respondió de manera objetiva a la pregunta, “más aún si los hechos materia de la entrevista ocurrieron antes de la convocatoria a elecciones”.

Además, indica que la petición de postergar las elecciones no es un acto que perjudique a los partidos políticos. Respecto a esta situación, agrega que dar cuenta del “intercambio de perspectivas sobre los comicios en época de pandemia” no sería un hecho que favorezca o perjudique a una organización política.

Uno de los argumentos presentados por Martín Vizcarra al JNE. (Captura: JNE)





El ente fiscalizador del JNE cita también otra parte de las declaraciones del mandatario: “[...] pero también hemos cambiado el statu quo político, o sea teníamos partidos que por muy tradicionales y respetables que sean, y eran parte de una política rancia, vieja, conservadora y tradicional”. El presidente Vizcarra argumenta que esta respuesta no ha generado una imagen sesgada respecto a alguno de los partidos políticos.

Indica que no se hizo alusión a ningún partido, pues “el comentario es acerca de los partidos tradicionales, pero de manera general, sin mencionar ningún nombre ni alusión directa a alguno de ellos”. Por lo tanto, agrega que el comentario debe ser analizado en el contexto de la conversación.

“Del texto transcrito de la entrevista no se advierte que solamente haya hecho una alusión a los partidos políticos tradicionales, sino que se hizo dentro del contexto de otros temas que, por cierto, desde el punto de vista político, terminan teniendo relación con el comentario realizado”, precisa. Finalmente, que los términos usados como “rancia, vieja” no pueden “ser considerados fuera de todo el contexto de los hechos”, añade.

Otro de los argumentos presentados por Vizcarra. (Captura: JNE)





Por último, el descargo del mandatario indica que al hacer referencia a un partido político a través de su personero legal “no está provocando una connotación negativa” al mismo. “Tampoco me he expresado negativamente acerca de la ideología u ofendido la reputación de dicha agrupación, simplemente he sostenido que, en determinado momento, algunos sectores manifestaron una inquietud en relación a un tema en especial”, finaliza. Por tanto, sostiene que esta denuncia debe ser desestimada.

