Este Diario, con apoyo de IDEA Internacional, CIES y Perú Debate 2021, ha analizado los planes de gobierno de las agrupaciones con mayor intención de voto, según las encuestas de El Comercio-IPSOS.

Se seleccionó algunas de las principales propuestas presentadas en los planes de gobierno relacionadas con salud, educación, mujer, ambiente y seguridad. Para cada eje consultamos con especialistas e investigadores por la necesidad y viabilidad de las propuestas planteadas.

Para obtener análisis más objetivos, cada especialista comentó las propuestas sin saber qué habían opinado sus colegas.

LIMA, MIERCOLES 10 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUNDO DIA DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19, EN EL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE - BRAVO CHICO EL AGUSTINO.

Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores y especialista en políticas públicas, compartió sus impresiones sobre cada partido en este tema. El comentario presente en todas las agrupaciones fue que plantean propuestas muy generales, titulares sin mayor desarrollo de cómo van a lograr sus objetivos.

Considera que los partidos no han detallado el problema del financiamiento en el sector, ni se ha abordado cómo mejorar la eficiencia del gasto.

La especialista rescata que Fuerza Popular incluya a los gobiernos locales en la lucha contra la anemia. De igual forma, está de acuerdo con la mejora de salarios al personal de salud propuesto por Juntos por el Perú, a pesar de considerar que el nombramiento no es la mejor manera.

“Si tuviera que elegir a un candidato por estos planes, no tengo la menor idea a quién elegir”, comenta Seinfeld.

Los estudiantes de pregrado que culminaron su estudios durante el 2020 y el 2021 podrían acceder al bachillerato automático. (Foto: Getty Images)

En el eje educativo, los planteamientos fueron revisados por Sandra Carrillo, investigadora del IEP y de Perú Debate 2021, y Hugo Ñopo, investigador de Grade. Ambos comentaron la viabilidad y necesidad de las propuestas para este sector.

Los especialistas estuvieron de acuerdo con las propuestas de educación superior que no retrocedan en lo avanzado por la reforma educativa. De igual forma, resaltaron la importancia de potenciar la educación técnico-productiva desde una mirada integral.

Un punto de discrepancia se dio sobre la propuesta de Victoria Nacional, la cual busca que el Ministerio de Educación absorba las funciones del Ministerio de Trabajo. Ñopo considera que es una idea importante, y podría ayudar a atender los temas bisagra, que son educación y trabajo. Para Carrillo, la educación no puede limitarse solo a generar empleo sin incluir el desarrollo, la ciudadanía y una visión del país más amplia en la discusión.

Ambos investigadores coincidieron en que muchas de las propuestas de Acción Popular, como invertir el 10% del PBI en educación, eran inviables. De igual forma, notaron que todos los partidos presentaron algunas ideas muy generales.

Las propuestas a favor de las mujeres en cada plan de gobierno fueron evaluadas por dos especialistas: Marcela Huaita, exministra de la Mujer, abogada e investigadora del IDEHPUCP, y Natalia Manso, docente de Pacífico Business School y fundadora de Women Doing Business, espacio de visibilización de la contribución de la mujer a la economía peruana.

Ambas coinciden en que muchas de las propuestas son muy generales y superficiales. “No dice cómo lo van a financiar, no hay muchas precisiones. Algunas se pueden comentar de manera precisa y otras están en enunciados tan grandes que no se sabe lo que pretenden”, comenta Huaita.

Ejemplo de ello es el caso de Acción Popular, cuya única propuesta relacionada a mujeres plantea: “Desarrollaremos políticas para mitigar todo tipo de violencia familiar, principalmente de violencia a la mujer”, sin mayor detalle.

Las especialistas resaltaron los casos de Victoria Nacional y de Juntos por el Perú, por buscar crear un sistema nacional de cuidados. “Todos los países considerados de primera línea en términos de desarrollo tienen un sistema de cuidado, sobre todo de primera infancia, universal, gratuito y de calidad, a los que puede acceder cualquier mujer trabajadora” explica Manso. Sin embargo, Huaita considera que falta explicar cómo lo lograrán.

Los productos renovables no solo tienen un impacto positivo en el medio ambiente: también son una forma de reducir los gastos en la casa.

El análisis de las propuestas electorales sobre el tema ambiental estuvo a cargo de dos especialistas. Ivan Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, secretario general de Transparencia e investigador de Perú Debate 2021, e Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Los analistas coinciden en que hay muchas ideas generales, inviables, y otras no prioritarias. Por ejemplo, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza tienen propuestas relacionadas con la gestión de residuos sólidos, cuando dicha área es exclusivamente de competencia municipal. De igual modo, cuestionan la necesidad de la propuesta de López Aliaga para crear una Autoridad de Cuencas, ya que existe la Autoridad Nacional del Agua y cumple ese rol.

Todos los partidos mencionan la necesidad de transitar hacia la producción de energía más limpia. Lanegra y Calle están de acuerdo, y mencionan que ya se han tomado acciones en ese sentido, pero critican la falta de detalle de los planes de gobierno.

“Hay que hacerlo, pero no dicen el cómo, cuándo, dónde. No hay metas para evaluar su viabilidad”, menciona Lanegra.

Inseguridad ciudadana: Surco, Barranco y Comas con más denuncias de robos de celulares

La revisión y análisis de las propuestas en seguridad se llevó a cabo por Elohim Monrad y José Luis Pérez Guadalupe. Monard es investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, mientras que Pérez Guadalupe es exministro del Interior, expresidente del INPE y docente de la Universidad del Pacífico.

Ambos especialistas evalúan que muchas propuestas no son nuevas ni fáciles de implementar. “Todos quieren inventar el agua helada, cuando muchas de estas cosas son cosas que se vienen hablando hace más de 20 años. La pregunta es por qué ellos podrían implementarlo si otros no pudieron” explica Monard.

Por su parte, Pérez Guadalupe critica los planteamientos que buscan instaurar penas más severas. “No necesitas reforma constitucional para aplicar la ley. La tipificación del delito ya está dada. Una violación agravada es cadena perpetua. Se necesita la aplicación de la ley”, menciona. Monard coincide, y explica que mayores sentencias no han llevado a que se reduzcan los casos perpetuados.

Como balance, Monard comenta que “Forsyth, Verónika y Keiko tienen un plan, tienen ideas. Con algunas estoy de acuerdo y con otras no. Pero tienen un plan, tienen ideas, tienen qué decir. Con Lescano y López Aliaga, tienes que hacer un ejercicio para entender qué es lo que quieren hacer más allá de su enunciado general”.