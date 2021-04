Este domingo 11 se abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales del 2021 en medio de una crisis sanitaria y política a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y un total de 18 partidos buscarán llegar a la Presidencia de la República y pasar la valla electoral de 5%.

Pero, ¿en qué consiste la valla electoral? Según la Ley Orgánica de Elecciones, es el número mínimo de votos que necesita un partido político para colocar parlamentarios en el Congreso de la República.

Según la Resolución N° 015-2011-JNE, se puede pasar la valla electoral de dos maneras:

Alcanzar al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional

Colocar como mínimo 7 representantes al Congreso en más de un distrito electoral

En el caso de las alianzas políticas, se aumentará un 1% por cada movimiento adicional.

¿Qué pasa si los partidos no pasan la valla electoral? Si las agrupaciones no cumplen con obtener esa representación parlamentaria en las elecciones generales, perderán su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un año después.

Antecedentes

En las elecciones del 2006, un total de 14 partidos perdieron su inscripción por no superar la valla electoral, que en ese entonces era del 4%.

En los comicios del 2011, otras 14 organizaciones políticas no superaron la valla electoral. Entre ellas se encontraban Fuerza Social, el Partido Fonavista del Perú y Cambio Radical.

En las elecciones del 2016 los partidos Perú Posible, Progresando Perú, Orden y el Frente Esperanza perdieron la inscripción al no alcanzar la valla electoral de 5%.

Esto no ocurrió en las elecciones extraordinarias congresales de enero del 2020, ya que el JNE determinó que, por no tratarse de comicios generales regulares, sino un proceso como consecuencia de la disolución del Congreso del 2019 y solo para terminar el mandato actual, que no se aplicaría la valla electoral ni se eliminarían a los partidos que no la superaran.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: Todo lo que debe conocer antes de ir a votar

TE PUEDE INTERESAR