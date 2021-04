Conforme a los criterios de Saber más

Este Diario revisó las propuestas para el sector Cultura de cinco candidatos presidenciales. Seleccionamos algunos planteamientos y se las pusimos bajo análisis a dos especialistas: Gustavo Zambrano, ex director general de Derechos de los Pueblos Indígenas, y Daniel Alfaro, exministro de Educación y exdirector general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura.

Las propuestas del sector se dividen en tres grupos: Industrias culturales y artes, Patrimonio cultural, e Interculturalidad.

Yonhy Lescano indicó que conversará con la candidata a la vicepresidencia para conocer los detalles de la situación. (Foto: Archivo GEC)

Yonhy Lescano (Acción Popular)

Propuesta 1. Industrias culturales y artes: Posicionar la marca Perú poniendo en valor restos arqueológicos y difusión de las danzas y costumbres de los pueblos para mayor atracción turística.

Gustavo Zambrano: El sector Cultura no es lo que promueve el turismo

“Marca Perú es un tema de turismo. Está mezclando las cosas. [...] Sector cultura promueve las artes, su difusión, su conocimiento, que se difundan. La DAFO promueve concursos, producción audiovisual. Ahí tienes que diferenciar lo que es patrimonio, a lo que es industrias culturales. Patrimonio tiene otra lógica, que es cómo se está llevando a cabo la protección del patrimonio actualmente”.

Daniel Alfaro: Esto es una propuesta turística

“La Marca Perú es una marca con tres finalidades: atraer turistas extranjeros, generar divisas con exportaciones, y atraer inversión extranjera directa. Ahora, después de la pandemia y el colapso de turismo, la marca va a ser un buen instrumento para recuperar el sector turístico. Pero esa recuperación debe comenzar por los atractivos más conocidos. Debes comenzar a recuperar el flujo a Machu Picchu, al Colca, Puno con Titicaca, Nazca, el circuito Sur. [...] Lo que podría realizar Cultura no es tan concreto”.

Propuesta 2. Industrias culturales y artes: Fortalecer la malla curricular con enfoque a educación cívica, música y artes plásticas, según la región donde se encuentren.

Gustavo Zambrano: Es una mirada reduccionista

“La promoción y la preservación de la cultura es reducida a enseñarlo en los colegios. Lo cual no es mala idea, pero el sector Cultura no se dedica solo a pasacalles. Es muy limitado respecto a lo que el sector puede hacer: preservar la cultura, lo cual lo hace poco tangible en términos económicos”.

Daniel Alfaro: No es tan prioritaria

“Esto es una política educativa, no cultural en sí. En Educación se cambia este paradigma para ver las artes con mucha importancia. Está bien que se mencionen las artes en la mejora de la malla curricular, en esa lógica de una visión más integral de la educación. Para generar en el futuro industrias culturales y artes, necesitan audiencia, público. La construcción del hábito está en la educación”.

Propuesta 3. Interculturalidad: Incluir la enseñanza del quechua en la malla curricular.

Gustavo Zambrano: No es un tema de Cultura

“El año pasado todas las lenguas indígenas han sido alfabetizadas por el Ministerio de Educación. Lo que corresponde ahora es producir materiales de educación en lenguas originarias que ya han pasado por su proceso de normalización lingüística. [...] El tema no es que se hable quechua en los colegios, es un tema que el quechua se hable en espacios públicos. No que los hispanohablantes empecemos a hablar quechua, sino que la persona quechuahablante tenga la posibilidad de que se hable su idioma, sea en el colegio, en el Banco de la Nación, en la ONPE. Ese sí es trabajo de Cultura”.

Daniel Alfaro: No tiene un corte técnico

“Tenemos que reforzar la Educación Intercultural Bilingüe, y no homogeneizar todo el país con una lengua. Ya lo hicimos con el castellano, no tiene sentido hacerlo con una segunda lengua. Más bien, en los lugares que usan quechua u otro dialecto, hacer una educación pertinente a esa realidad cultural. Esa es la verdadera valoración de la diversidad cultural. Ponerlo como segunda lengua podría opacar otras culturas”.

Propuesta 4. Interculturalidad: Que todos los hogares tengan acceso a servicios de salud de calidad y de acuerdo a su cultura.

Gustavo Zambrano: Esto es importantísimo

“La pertinencia de servicios públicos es en todos los servicios públicos. El mandato del Estado es que todos los servicios públicos puedan llevarse a cabo en lenguas originarias, pero eso es una cuestión a mediano-largo plazo.[...] No solo es el tema del idioma originario, sino que el servicio se preste efectivamente interculturalmente hablando. Eso responde a una política que ya existe, pero que se viene implementando a cuenta gotas”.

Daniel Alfaro: Eso es buenísimo

“La pertinencia cultural no solo va por el mismo dialecto, sino por entender la cosmovisión del espacio para poder ser más pertinentes al momento de diagnosticar y tratar. Requiere un gran esfuerzo en política pública, y debe comenzar por lugares más complejos y venir hacia lo más urbano”.

George Forsyth (Victoria Nacional)

Propuesta 1. Industrias Culturales y artes: Formulación del “Plan Nacional de Industrias Culturales y Creativas Competitivas e Inclusivas” como plataforma de desarrollo de ventajas competitivas sustentadas en nuestro patrimonio cultural y las capacidades creativas de los peruanos.

Gustavo Zambrano: Como idea suena bien

“Es muy probable que esta idea salga porque Jorge Nieto es su cabeza de lista, y él ha sido ministro de Cultura. Como idea suena bien, pero ya existe algo similar en el ministerio. Habría que preguntar si es una mejora de los Puntos de Cultura, que fue un proyecto gigantesco que empezó hace mucho tiempo del Banco Mundial y ha estado funcionando bastante bien. La idea es sumar algo que ya está instalado en el ministerio”.

Daniel Alfaro: Está bien escrito

“Está bien parafraseado, sobre la base de la herencia, que es el patrimonio, pero también la creatividad, que es lo contemporáneo. Está bien los insumos, hablar de ventajas competitivas. Es una intención. El único ruido es que como ya hay una Política Nacional de Cultura al 2030, llenarnos de más instrumentos de planificación no tiene mucho sentido”.

Propuesta 2. Patrimonio Cultural: Duplicaremos el número de sitios arqueológicos y monumentos históricos abiertos oficialmente al público y que sean autosostenibles económicamente. Integración de estrategias de promoción cultural con las de promoción turística.

Gustavo Zambrano: Como idea es buena

“Esto tiene depende de la aprobación de expedientes que determinan efectivamente que estamos hablando de un sitio arqueológico. Esto es un proceso administrativo que es la cosa más lenta y engorrosa que puede existir. [...] Si logras tener una ruta de monumentos arqueológicos, en Sicuani en Cusco por ejemplo, probablemente se puedan convertir en autosostenibles en el tiempo. Pero eso va a depender de la aprobación de los expedientes”.

Daniel Alfaro: Es inviable

“Hay una incoherencia acá. Lo que lo hace autosostenible es que, efectivamente, hay demanda, y hábito de consumo. Ahorita el hábito de consumo llena lo que tenemos abierto, y llenar es una meta muy grande. Lima Como Vamos tiene indicadores, y en los últimos años ha bajado la gente que prefiere asistir a un museo. Hay una incoherencia con la realidad”.

Propuesta 3. Patrimonio Cultural: Promoción de la curiosidad por nuestra cultura a través del desarrollo de una “Red de Museos” en todo el Perú.

Gustavo Zambrano: Parece una buena idea

“El problema con los museos no es solo promover, sino que tenga accesibilidad, que puedan encontrar una nueva forma de entender la museografía. [...] El servicio tiene que ser de calidad suficiente. Muchos museos son cuatro paredes y huacos. Ahora hay que virtualizar”.

Daniel Alfaro: Ya existe

“Existe una red de museos. Si quieren potenciarla, me parece genial; pero parece que lo quieren proponer como algo nuevo. La promoción de la curiosidad me parece bien, que fomente la ganas de vivir la propia cultura, y el museo permite eso, un viaje por la cultura y por la memora”.

Propuesta 4. Interculturalidad: Sistematización de saberes y expresiones populares y los convertiremos en oportunidades de desarrollo económico y social.

Gustavo Zambrano: Es una buena idea

“Lo primero es que la cultura no se pierda, y luego es qué hacemos con este conocimiento. Ahí hay un paso que se han saltado, y es que no se pierda la cultura, y luego convertirlo en oportunidades. [...] Debe ser llevado a cabo en Dirección de Patrimonio Inmaterial. Hay direcciones que llevan haciendo eso. Lo que se viene haciendo en interculturalidad es lo que se conoce como revitalización cultural”.

Daniel Alfaro: Está bueno

“La política de la valoración de la diversidad pasa por hacerla sostenible. Hay discusiones tremendas con el reconocimiento de saberes, parece que está un poco reducido, pero está bien la sistematización para encontrar valor”.





Candidato presidencial Rafael López Aliaga confirmó que acudirá al debate de este tarde del JNE (Foto: Hugo Curotto/GEC)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Propuesta 1. Interculturalidad: Fortaleceremos la protección de las comunidades nativas y originarias brindándoles seguridad sobre sus recursos y el mantenimiento de su cultura.

Gustavo Zambrano: Es una mirada paternalista

“Ahí tendría cuidado con el uso de la palabra protección. Las comunidades nativas y campesinas no piden que los protejas, piden ser sujetos de derecho, que sean parte de los procesos decisivos. Fortalecer la protección, protegerlos de qué? Lo que hace ruido es esa palabra: protección”.

Daniel Alfaro: Falta profundidad

“Suena bien, otra cosa es que lo vaya a hacer. Está hablando de la consulta previa, me imagino. La cultura no se mantiene, sino se salvaguarda. Es muy compleja como para dejarla así, falta profundidad. La consulta previa es un buen avance, es uno de los grandes logros del Ministerio de Cultura. Es incoherente que diga eso y que piense desaparecer el Ministerio de Cultura”.

Propuesta 2. Interculturalidad: Descentralizar programas de apoyo social formando agentes de desarrollo en las comunidades campesinas y nativas, capacitados en atención básica de salud, alfabetización y saneamiento rural.

Gustavo Zambrano:

“Muchas veces se cree que si vives en el ámbito rural, y eres indígena, eres pobre. Esta atmósfera que se crea alrededor de pobreza, ruralidad, campesinado, amazónico, puede generar una mirada paternalista, que no termina de entender la real dimensión de lo que está detrás. La salida es que yo te proteja, y para protegerte te doy programas sociales”.

Daniel Alfaro: Superficial y nada técnico

“Si alguien de la comunidad quiere formarse y luego regresar a su comunidad para prestar el servicio me parece genial, pero esperar que un programa genere que todos los agentes vengan de las mismas comunidades, me parece difícil de implementar. Suena a que el Estado te va a dar chamba”.

Propuesta 3. Interculturalidad: Impulsar a las comunidades de zonas rurales al trabajo familiar por medio de la artesanía.

Gustavo Zambrano: Es un prejuicio

“Actualmente hay una serie de enfoques que se conocen como las nuevas ruralidades. La persona del ámbito rural no solo es campesina, no solo se dedica a hacer artesanías. [...] Pensemos en otra cosa cuando hablemos del ámbito rural. Son personas que están conectadas con los ámbitos urbanos, tienen movilidad”.

Daniel Alfaro: Es reduccionista

“Parece un poco reduccionista que las comunidades solo se pueden expresar productivamente a través de la artesanía. Hay esta tendencia a la “nueva ruralidad”. La Política Nacional de Educación Rural propone ese principio, que es no reducir la ruralidad a lo agro o a la pobreza. Sino también ver que existen otras potencialidades que puede tener la ruralidad, y que esas potencialidades tienen que ser apropiadas por su propia gente”.

Propuesta 4. Fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura (No está en el plan de gobierno, pero el candidato lo ha repetido)

Gustavo Zambrano: No es la salida

“El sector Cultura ha sido tan invisible en términos políticos, poco peso político, que la sensación general es que no hace nada. Lo que me preocupa es que no tiene peso político porque mucha gente ha buscado que no tenga peso político, incluyendo gente en el mismo sector. Mucha gente prefiere pasar caleta. El sector Cultura ve todo el tema de consulta previa, vinculado al sector hidrocarburos y minería, refuerzo a servicios públicos con pertinencia cultural, pero no se vende así el ministerio”.

Daniel Alfaro: Me parece un reduccionismo total de la importancia de Cultura

“Si tu idea es reducir el gasto, desaparecer un ministerio no te va a reducir el gasto, se lo estás pasando a Educación. Quizás un ahorro en planillas, ministro, seguridad, pero no es un ahorro sustancial. ¿El Ministerio de Educación está en mejor capacidad de hacer ese gasto que Cultura? Si me lo demuestran, yo digo genial, porque el gasto va a tener mayor retorno, pero yo no veo una especialidad en Minedu para responsabilizarse de las funciones que tiene Cultura”.

Keiko Fujimori

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Propuesta 1. Industrias culturales y artes: Fomentar la creación del título universitario de Maestro Artesano, reconociendo su vital importancia para el sector cultural y promoveremos su capacitación y formación en universidades.

Gustavo Zambrano: Poco práctico

“Cuando Sunedu empezó la reforma salió el tema de las universidades interculturales. Las universidades interculturales se han reforzado porque no llegaban a los mínimos. Uno de los temas es qué hacemos con los maestros indígenas, que tienen saberes, pero no cumplen con lo que establece la Ley Universitaria. [...] No sé qué está proponiendo. ¿Va a crear una carrera en San Marcos? Te encuentras con problemas más prácticos, ¿quiénes van a ser los profesores? Más que inviable, poco práctico”.

Daniel Alfaro: No es el camino

“Toda la reforma de la educación superior fue para que seamos más responsables con la educación de los jóvenes. Tienes que ver si hay una demanda, y si esa demanda amerita ese grado, ese título universitario, para que luego puedas invertir cinco años en conseguir ese título. Yo no creo que este partido haya hecho una evaluación. “.

Propuesta 2. Industrias Culturales y artes: Creación de Instituto Nacional de Danza y de la Federación Nacional Deportiva de Danza Urbana (breakdance).

Gustavo Zambrano: No es tan fácil

“Ya tienes Bellas Artes. ¿Mejor no sería darle más presupuesto a Bellas Artes para darle punche a danza? Si es un instituto de promoción de la danza, ya tienes el Elenco Nacional, en todo caso tendría que ver qué va a hacer este instituto. No es tan fácil crear institutos”.

Daniel Alfaro: Hay otras necesidades

“Creo que la danza tiene otras necesidades antes de un instituto. Hay un Plan Nacional de Danza que debería ser fortalecido antes de crear un instituto, no creo que sea el mejor camino para promover la danza. Saludo que le den espacio a la diversidad, al breakdance, la danza contemporánea, que debería tener mucha importancia”.

Propuesta 3. Interculturalidad: Fortalecer las diversas intervenciones que propicien el apoyo, rescate y defensa de las comunidades nativas, pueblos originarios y afrodescendientes, especialmente a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo así, la inclusión social y la identidad local, regional y nacional.

Gustavo Zambrano: Ya se está haciendo

“Nuevamente, yo entiendo que las comunidades indígenas están abandonados de cierta manera, pero el punto no es que vamos a rescatarlas. El punto es darles buenos servicios, carreteras, electrificación rural, agua y saneamiento, ya se está haciendo, y eso es presupuesto. A mí me suena a populismo. Me suena a que “vamos a ayudar””.

Daniel Alfaro: Está bien

“Está buena. Apoyo, rescate, defensa. Quizás el enfoque más preciso es protección, salvaguardia. Meten a los afroperuanos, que es importante, especialmente los vulnerables, sí. Separan la identidad local, con la identidad de la nación“.

Propuesta 4. Industrias culturales y artes: Implementar una infraestructura cultural de primer nivel, sostenible y de fácil acceso para todos los peruanos. Así, promoveremos la realización de actividades culturales, locales, regionales, nacionales e internacionales en todas las regiones del Perú a bajo costo o gratuitamente.

Gustavo Zambrano: Me hace ruido

“Eso me suena a “empezar a construir teatros”. Así como en la lógica de construir colegios sin tener maestros. Tampoco voy a construir teatros o centros culturales en todo el país. La idea no parece mala, pero habría que tener cuidado porque el Ministerio de Cultura no maneja presupuesto para inversión de este tipo”.

Daniel Alfaro: Hay que potenciar lo que existe

“Yo creo que es importante decir que no se tiene que crear nueva infraestructura, sino potenciar la que ya existe, que es precaria. [...] Me parece genial que la actividad cultural tenga movimiento, qué bueno que FP pueda identificar esas diferencias. Si se puede subsidiar, bien, pero hay un problema de viabilidad. Creo que hay otras premuras dentro de las artes antes que subsidiar la demanda”.

Verónika Mendoza participó, en noviembre del 2019, en una reunión del Grupo de Puebla, foro que agrupa a líderes de la izquierda latinoamericana. Algunos de sus integrantes son Luis Lula da Silva, Luis Arce, Rafael Correa, Alberto Fernández, entre otros. (Foto: Luis Centurión / GEC)

Verónika Mendoza (Juntos por el Perú)

Propuesta 1. Interculturalidad: Fortalecer institucionalidad indígena: Escaños reservados para población indígena, y respeto y reconocimiento por las decisiones políticas, administrativas y jurídicas de pueblos indígenas.

Gustavo Zambrano: Se viene discutiendo hace años

“Ahí entiendo que Verónika quiere proponerle al Legislativo que se apruebe la reserva de escaños, que es una propuesta del Nuevo Perú desde el Congreso anterior, una propuesta de Tania Pariona, que planteaban 30 escaños si no me equivoco. [...] Es un tema que ya se viene discutiendo hace años en el JNE, ONPE”.

Daniel Alfaro: Creo que no sería tan propicio

“Creo que las cuotas, en general, generan igualdad de oportunidades pero no deben ser mecanismos existentes en el tiempo; solo en la medida que exista desigualdad. Bajo esa lógica, aplicar una cuota creo que no sería tan propicio. Me hace ruido que no sea gente necesariamente preparada para representarlos”.

Propuesta 2. Industrias Culturales y Artes: Crear la Universidad Pública de las Artes y la Escuela Pública de Cine.

Gustavo Zambrano: También es buena

“También es buena, pero me pregunto ¿qué hacemos con Bellas Artes? Ya está licenciada. Quizás lo mejor no es crear una nueva, sino mejorar Bellas Artes”.

Daniel Alfaro: No me parece una prioridad

“Otra vez se refuerza la idea de que la universidad es el único medio para progresar en este país. La educación superior artística, escuelas o institutos, puede formar profesionales sumamente capaces y completos, y con formación más pertinente para el desarrollo que la universidad”.

3. Interculturalidad: Crear una Comisión Transitoria destinada a la titulación y georreferenciación de comunidades nativas y campesinas (Cofopri indígena) con consejo ejecutivo conformado por representantes indígenas.

Gustavo Zambrano: Debería estar en todos los planes

“Esto, dentro de todo lo que he leído, es lo mejor que puede haber en este momento. El principal problema en este momento es titulación de tierras. Hay miles de comunidades campesinas que no tienen título de propiedad, y un montón más que no tienen georreferenciación, tanto en el ande como en la amazonía. No están en los mapas oficiales. [...] Las proyecciones que se tienen para titular el ámbito amazónico es para acabar mas o menos en el 2070, siguiendo el ritmo que tenemos actualmente. Eso debería estar en todos los planes”.

Daniel Alfaro: Me parece interesante

“Es dar un derecho que es la titulación. Creo que esa es la finalidad. Sé que el ministerio hace un esfuerzo grande para georreferenciar, y hay todo un tema con pertinencia cultural. Por ahí creo que va y me parece interesante”.

4. Industrias culturales y artes: Sistema de Infraestructura Cultural, con marco presupuestal anual específico y con mayor agencia de gobiernos locales y regionales sobre los derechos culturales. Sistema de estímulos a gobiernos locales para promover la inversión de iniciativas culturales.

Gustavo Zambrano: Esto tiene que hacerse

“Ella tiene el apoyo de gente del sector Cultura, de todas maneras. Esto tiene que hacerse. Te das cuenta ahí. Así como Forsyth tiene a Nieto, que sabe porque fue ministro, Verónika tiene a alguien. También propone crear el Instituto de Lenguas Indígenas. Si eso llega al plan es porque tiene apoyo”.

Daniel Alfaro: Está bueno

“A veces hacen parques sin mucho sentido, o estadios donde no se puede hacer deporte. Creo que está bueno tener una mejor política de ese gasto, a temas culturales. Puede tener una relevancia bastante fuerte en los gobiernos locales y me parece bacán. [...] Está bien porque en los gobiernos locales hay dinero y habría que dirigirlo mejor. Me parece bien que se luche por el presupuesto de inversión cultural”.

