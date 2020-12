Conforme a los criterios de Saber más

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, felicitó a la nueva ministra de Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, a la que transmitió el deseo de la UE de seguir cooperando “también en materia de apoyo a la democracia y acompañamiento electoral”.

“Celebramos las buenas relaciones UE-Perú y el deseo compartido de seguir cooperando, también en materia de apoyo a la democracia y acompañamiento electoral”, escribió Borrell en su cuenta de Twitter.

El representante de la UE sostuvo una conversación telefónica con la canciller.

Conversación telefónica hoy con la nueva canciller peruana @E_AsteteR . Le felicité por su nombramiento. Celebramos las buenas relaciones UE-Perú y el deseo compartido de seguir cooperando, también en materia de apoyo a la democracia y acompañamiento electoral. pic.twitter.com/LAzenenXGk — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 4, 2020

La UE despliega en los comicios de diversos países del mundo sus Misiones de Observación Electoral (MOE), que no estarán este domingo en Venezuela y sí el lunes en Ghana.

Astete asumió el cargo el último 18 de noviembre como parte del Gabinete que lidera Violeta Bermúdez, luego de la renuncia de Manuel Merino de Lama y la asunción a la Presidencia de Francisco Sagasti.

En entrevista con RPP, Sagasti remarcó este sábado que la fecha de las próximas elecciones generales —el 11 de abril del 2021— no será modificada y que desde el Gobierno no se va a interferir en los organismos electorales.

“Ya tenemos un calendario electoral y un proceso en marcha. No vamos a modificar eso, las autoridades electorales –el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Reniec- son entidades autónomas y no vamos a interferir, ni de ninguna manera adelantar. El Ejecutivo no tiene vela en manejar este proceso electoral para nada”, afirmó el jefe del Estado.

Cabe precisar que a mediados de octubre último, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que invite a seis organismos internacionales para el envío de delegaciones de observadores electorales como parte del proceso del 2021.

Estos fueron, precisamente, la Unión Europea, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), el Centro Carter y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En caso de este último organismo, se adelantó el envío de su misión —encabezada por el excanciller de Paraguay Rubén Ramírez Lezcano— a raíz de la crisis política que generó la vacancia del presidente Martín Vizcarra.

El presidente de Perú @FSagasti, acompañado por la canciller @E_AsteteR, recibió a la Misión de Observación Electoral #OEAenPerú, encabezada por el ex canciller de Paraguay @rramirezlezcano. La Misión reiteró su compromiso observar el proceso electoral del próximo 11 de abril. pic.twitter.com/sOMWV0PFDw — OEA (@OEA_oficial) November 20, 2020

