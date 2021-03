Conforme a los criterios de Saber más

En su andar político, Verónika Mendoza ha ido cosechando vínculos con líderes de izquierda de distintos países. Se trata principalmente de lazos a partir de afinidades personales y programáticas que, también como parte de una estrategia de relaciones exteriores, apuntan a la promoción de un bloque regional en un eventual gobierno de la hoy candidata presidencial de Juntos por el Perú (JP). Sin embargo, dichos nudos no se quedan solo a nivel continental.

Un ejemplo es el partido Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, actual vicepresidente segundo del gobierno del socialista Pedro Sánchez en España. Precisamente, el equipo de campaña de Verónika Mendoza tiene como a una de sus colaboradoras a Laura Arroyo, licenciada en Lingüística y Literatura, y comunicadora política peruana que labora también en la unidad de análisis político y discurso de la secretaría general de la organización política española. Pero más allá de este aporte, distintos hechos dan cuenta de que Iglesias y la candidata presidencial peruana han estrechado un vínculo mayor.

En comunicación con El Comercio, Arroyo cuenta que se fue a España por estudios de postgrado y que desde el 2015 trabaja con Podemos, aunque suele venir a Lima los veranos para ver a su familia y continuar con su actividad política. En este caso, apuesta por Mendoza y ya ha colaborado con ella en la campaña del 2016.

“No soy enviada de nadie, estoy en mi país […] Trabajo en Podemos, trabajo en el partido. Es verdad que trabajo con Iglesias. Estoy en el área de comunicación política y trabajo con Iglesias en discurso, pero somos equipo. Yo no llevo todo el discurso de Pablo, ahora que es vicepresidente. Llevamos el discurso del partido, la formación política con un grupo de gente muy capaz”, comenta.

Su labor con Mendoza se centra en la comunicación política, campo en el que se ha desenvuelto antes de su partida a Europa. Señala no considerarse jefa del equipo de comunicaciones, pues se trata de un trabajo colectivo. “Estoy colaborando con el equipo de campaña, como en el 2016, echando mano en comunicación política. Que es lo que he hecho en España, en Podemos, y es lo que hice antes de irme a España aquí. Con la experiencia ganada se me ocurren ideas, cosas rápidas, que creo están funcionando bien”, acota.

Anahí Durand, jefa del plan de gobierno de Verónika Mendoza, señala que a Arroyo “no la mandó Pablo Iglesias”. “No es ninguna asesora externa. Es una más de las que estamos trabajando en esta campaña”, agrega.

En esa línea, Laura Arroyo precisa que su respaldo a Mendoza es a título personal. Y que si bien no hay ningún apoyo institucional ni organizativo entre Podemos y la campaña de JP, sí existe afinidad política.

Un aporte en torno al discurso

La experiencia de Arroyo en Podemos y el vínculo de esta agrupación con Nuevo Perú, partido que Verónika Mendoza busca inscribir, puede traducirse principalmente en estrategias en torno al discurso político —más aún en un contexto de campaña electoral— y otras ideas o tácticas de campaña, resalta el internacionalista Francisco Belaunde.

“Si se trata de estrategia política, el discurso. Pero son realidades distintas. Podemos surgió después de manifestaciones de los indignados. Acá es distinto, la izquierda siempre existió, finalmente, la izquierda de origen marxista-leninista que después ha ido derivando en una encuesta chavista o populista”, agrega Belaunde.

Respecto a la figura de Iglesias, subrayó la afinidad ideológica, pero recordó: “Cuando se supo que tuvo vínculos con el chavismo, hubo críticas. Hay críticas”.

Arroyo en una imagen del 2019 junto a Pedro Honrubia Hurtado, actual diputado y también miembro de la Unidad de Análisis de Podemos. (Foto: Laura Arroyo / Facebook)

A juicio de Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura (Udep), la presencia de Arroyo y el nexo entre Podemos y Nuevo Perú implica una “experiencia interesante”. “Podemos es un partido que nace del descontento con la izquierda tradicional, de movimientos sociales con toques de ecologismo, pero también de anarquismo y una crítica social bastante aguda. Sin una carga ideológica sistemática al principio, sino con bastantes toques anti propiedad privada, antiempresa, anticapitalismo. Y recogen toda una población joven, descontenta, desengañada”, apunta.

Agrega que, en el escenario político español actual, Podemos es parte de una coalición de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero advierte: “Ellos a veces fuerzan en la negociación con el PSOE, no me parecen muy dialogantes”. En cuanto a Iglesias, lo califica como un político carismático, con buena retórica, pero también con algunas incoherencias: “Tiene ciertos toques autoritarios dentro del partido. Sus más grandes competidores se han ido yendo”.

En opinión del internacionalista Farid Kahhat, para JP puede resultar importante el apoyo de Arroyo en la campaña electoral, pese a que se trata de partidos de un origen distinto y de contiendas distintas. “El tema no es ahí la afinidad ideológica, presumo que está colaborando en asuntos más estrictamente de campaña. Y en ese sentido, mientras Juntos por el Perú tiene una experiencia relativamente breve y no muy exitosa de participaciones electorales, Podemos ha tenido un historial de éxito relativo”, indica.

Si bien resalta que el partido de Mendoza y Podemos “ideológicamente son similares”, “también tienen en común cierta ambigüedad”. “Porque por un lado hablan de una profundización de la democracia; complementar, por ejemplo, la democracia representativa con mecanismos de democracia directa, como referéndums. Pero por otro lado, tienen una actitud francamente ambigua respecto a regímenes que podrían ser calificados como autoritarios, particularmente el venezolano. Y en Podemos hay la misma ambivalencia que hay en Juntos por el Perú”, añade.

Más que una afinidad

Más allá de una afinidad política, Mendoza —quien encabeza Nuevo Perú— ha recibido el claro respaldo del líder de Podemos y también diputado por Madrid que hace unas semanas cuestionó en el Congreso a los medios de comunicación y los “poderes mediáticos”, porque “no hay ningún elemento de control democrático”.

(Captura: El Mundo / Twitter)

Dicho respaldo se dio tras un encuentro entre Iglesias y Mendoza en Bolivia en noviembre pasado, donde ambos coincidieron a propósito de la toma de mando del presidente Luis Arce. Ahí, suscribieron lo que el español llamó “Declaración de La Paz, en defensa de la democracia frente al golpismo de la ultraderecha”.

Entre los firmantes de dicho documento se encuentran el propio Arce, el expresidente boliviano Evo Morales, el mandatario argentino Alberto Fernández, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el diputado izquierdista francés Jean-Luc Mélenchon y la portuguesa Catarina Martins.

La declaración que promovió Pablo Iglesias y que firmó Verónika Mendoza durante su estadía en Bolivia en noviembre pasado. (Captura: Pablo Iglesias / Facebook)

Tras ese encuentro, Iglesias publicó un tuit de apoyo a Mendoza: “He tenido ocasión de reunirme en Bolivia con la candidata a la presidencia de Perú, Verónika Mendoza, y Andrés Aráuz, candidato a la presidencia de Ecuador. Representan en sus países la esperanza en un cambio que traiga más justicia social y más democracia”.

(Captura: Pablo Iglesias / Twitter)

Mendoza también dio cuenta de ese encuentro. Señaló en Facebook que conversaron “sobre la necesidad de fortalecer la cooperación para el desarrollo entre nuestros países y reafirmar la democracia con protagonismo ciudadano frente a quienes apelan al miedo y violencia para dividir a los pueblos”.

“En ese marco se dieron una serie de conversaciones con Pablo Iglesias, Andrés Aráuz. Porque sí nos reconocemos en ese espacio de líderes progresistas, una nueva generación que está buscando asumir el gobierno de sus países. En esa línea se firma esa declaración. Más que un grupo o un espacio orgánico, es una declaración dentro del espacio en el cual nos ubicamos”, explica Anahí Durand.

En octubre del 2020, Iglesias se reunió virtualmente con Mendoza y Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta, en Santiago, Chile, quien no ha descartado ser candidato presidencial del Partido Comunista en las elecciones generales de noviembre en el país del sur. “Hemos hablado de la situación sanitaria global, el panorama político y los avances democráticos acontecidos en América Latina tras tantos años de neoliberalismo”, comentó el español en Twitter.

Pero Iglesias y Mendoza son viejos conocidos. Para las elecciones generales del 2016, cuando ella postuló a la presidencia con el Frente Amplio —hoy su rival—, el vicepresidente español grabó un video respaldando a la entonces congresista y candidata con un “sí se puede”. Además de esas imágenes difundidas en marzo de ese año, un mes después se publicó otro video en donde políticos de izquierda de distintos países de la región expresaban su apoyo a la hoy lideresa de JP, al igual que el secretario general de Podemos, quien manifestó: “Este domingo, vamos a estar muy atentos al Perú. Si yo fuera peruano, votaría por Vero Mendoza. Mucha fuerza, compañera, claro que podemos”.

Pablo Iglesias y su respaldo a Verónika Mendoza en el 2016

Asimismo, en junio del 2016, Mendoza fue invitada a Madrid como observadora de Podemos para las elecciones generales españolas y fue recibida por Pablo Iglesias.

En el congreso fundacional de Nuevo Perú, en diciembre del 2017, Podemos devolvió la visita a través de la participación de Pablo Bustinduy, fundador de la organización política que no ha estado ajena a ser vinculada al chavismo. Por ejemplo, a través del caso de otro fundador y hoy personaje alejado del partido, Juan Carlos Monedero, quien fue asesor de Hugo Chavez entre el 2004 hasta el fallecimiento del expresidente venezolano en el 2013.

Monedero se alejó de Podemos en el 2015 tras conocerse que fue multado por el fisco español por no haber declarado más de 400.000 euros recibidos del gobierno venezolano en el 2013. A partir de ello, en España se cuestionó un presunto financiamiento chavista a Podemos, lo que fue negado por el politólogo y el propio partido.

Pablo Bustinduy durante el Congreso fundacional de Nuevo Perú en diciembre del 2017. Según el diario "El País" de España, el embajador de Cuba en Perú, Sergio González, participó de la inauguración del evento. (Captura: Pablo Bustinduy / Facebook)

En el 2018, Iglesias y su esposa Irene Montero se vieron envueltos en un escándalo por el que se les cuestionó contradicciones respecto a sus proclamas políticas sobre la austeridad, solidaridad y contra el dispendio y el lujo. La prensa local reveló aquel año que la pareja adquirió un lujoso chalé en las afueras de Madrid por 600.000 euros. Tras ello, Iglesias y Montero sometieron sus cargos a consulta de las bases de Podemos, quienes los ratificaron y renovaron la confianza.

Finalmente, más allá de afinidades en particular, lo que resalta Anahí Durand es la importancia de un bloque a nivel de la región. Como ha dado cuenta este Diario, el plan de gobierno de Verónika Mendoza plantea la reactivación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y que el Perú se reincorpore a la misma, pues actualmente tiene suspendida su participación. “Lo que buscamos, de ser gobierno, es una articulación soberana y latinoamericanista”, dice la jefa del plan de gobierno de JP.

En esa línea, sostiene que, por ejemplo para la atención de la pandemia del coronavirus y la adquisición de vacunas, es importante la consolidación de un bloque regional. “Los desafíos del mundo contemporáneo demuestran que los bloques regionales son los que permiten un mejor posicionamiento de los países y los pueblos”, agrega la también candidata al Parlamento Andino.

Por ahora, Mendoza ha afianzado en los últimos meses nexos con líderes de izquierda de otros países, como Luis Arce, presidente de Bolivia; Alberto Fernández, mandatario de Argentina; o Andrés Aráuz, candidato presidencial en Ecuador. Asimismo, forma parte del Grupo de Puebla, un foro político fundado en el 2019, según su primera declaración, ante “una nueva ola de gobiernos neoliberales” en la región. Además de los citados, entre sus integrantes están el expresidente boliviano Evo Morales, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, los expresidentes brasileños Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, el exgobernante español José Luis Rodríguez Zapatero y otros.

