Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Keiko Fujimori es la candidata presidencial de Fuerza Popular. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
Keiko Fujimori es la candidata presidencial de Fuerza Popular. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un total de once gremios de la micro y pequeña empresa (mype) del país hicieron pública su decisión de respaldar la candidatura presidencial de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 por considerar que es la “única opción” que en su plan menciona o toma en cuenta a las mypes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.