Un total de once gremios de la micro y pequeña empresa (mype) del país hicieron pública su decisión de respaldar la candidatura presidencial de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 por considerar que es la “única opción” que en su plan menciona o toma en cuenta a las mypes.

“Esta decisión no responde a una adhesión partidaria, sino a la convicción de que sus propuestas constituyen la mejor alternativa para impulsar el crecimiento económico, generar empleo formal y ampliar las oportunidades para millones de peruanos”, señalaron en un comunicado conjunto.

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Señalaron que las mypes representan la mayor parte del tejido empresarial del país y enfrentan diariamente desafíos como la inseguridad ciudadana, la excesiva burocracia, la informalidad, las dificultades de acceso al financiamiento y el bajo dinamismo económico.

“Frente a esta realidad, el Perú necesita un gobierno que promueva la inversión privada, fortalezca la confianza y garantice condiciones adecuadas para emprender, invertir y generar empleo”, subrayaron.

“Consideramos fundamental que el próximo gobierno defienda principios esenciales para el desarrollo nacional: el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica, la promoción de la inversión privada, la reducción de trabas burocráticas, la lucha contra la inseguridad y la economía ilegal, y el impulso a la formalización y la productividad”, agregaron.

Enfatizaron que están convencidos de que el crecimiento económico es la herramienta más eficaz para mejorar la calidad de vida, generar empleo digno y reducir la pobreza, además de que el país “necesita recuperar la confianza, atraer inversiones y retomar una senda de crecimiento sostenido”.

“Por estas razones, y pensando en el futuro de millones de familias que dependen del esfuerzo empresarial para progresar, expresamos nuestro respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori, convencidos de que representa la mejor opción para promover el desarrollo económico y social del Perú”, sentenciaron.

El pronunciamiento está firmado por la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza, la Cámara de la Mype e Industria de La Libertad y la Asociación de Pequeños y Micro Empresarios Gráficos de Arequipa.

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Asimismo, la Asociación Peruana de Farmacias, la Cámara de Empresarios y Comerciantes de Mesa Redonda y la Coordinadora de Dirigentes por la Democracia y el Desarrollo.

Finalmente, la Cámara Peruana de Micro y Pequeños Exportadores, la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Mypes Unidas del Perú, y la Unión de gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú.

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