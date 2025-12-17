Elecciones 2026: todos los hitos claves que se vienen tras la habilitación de 38 organizaciones para presentar candidaturas

La proclamación de los resultados de las elecciones primarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) abre paso a la recta final del cronograma electoral, quizá la más decisiva de cara a la contienda general del 12 de abril próximo. Se trata, en suma, del último tramo en el que se desarrollarán hitos clave del proceso, como el registro formal de candidaturas y su respectiva fiscalización, así como el período de tachas, exclusiones y renuncias, entre otros.

A través de múltiples resoluciones, el pleno del JNE —al cierre del plazo establecido— proclamó el lunes por la noche los resultados de las elecciones primarias de las 38 organizaciones políticas, las cuales quedaron aptas para presentar candidaturas a la presidencia, al Congreso y al Parlamento Andino. En caso de Acción Popular, no podrá participar luego de que sus internas quedaran anuladas tras detectarse serias irregularidades.

En los documentos, el máximo ente electoral da cuenta de que las agrupaciones superaron el umbral electoral de las primarias —ya sea por la modalidad de afiliados o delegados—, por lo que se encuentran expeditas “para presentar candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) competentes en el proceso de las Elecciones Generales 2026”.

En el caso del Partido Aprista Peruano y de Renovación Popular, las dos únicas organizaciones que optaron por la modalidad de ‘un militante un voto’, superaron el umbral con la participación válida del 37% y 27% de su militancia, respectivamente. La norma exigiría como mínimo el 10%.

Resolución del JNE respecto a las elecciones primarias del Partido Aprista Peruano.

Resolución del JNE respecto a Renovación Popular.

El resto, llevó a cabo sus elecciones mediante la opción de delegados, siendo llamativo lo ocurrido en la alianza Fuerza y Libertad, en donde apenas tres delegados efectuaron la elección de candidatos a la presidencia, a senadores por distrito único y múltiple, así como a diputados y el parlamento andino.

Tres delegados eligieron a todos los candidatos en la alianza Fuerza y Libertad.

Una vez efectuado el acto de proclamación por parte del JNE, se cierra un hito del cronograma electoral y se entra a la fase decisiva para la oficialización de las candidaturas. De las 38 organizaciones políticas, dos no presentarán aspirantes a la fórmula presidencial: el Frepap y Ciudadanos por el Perú, las cuales únicamente postularán al Congreso y al Parlamento Andino.

“Estamos en el último tramo para la oficialización de los candidatos. Es decir, más allá de formalismos, ya se pasó la elección primaria, que es el penúltimo hito más grande, y el siguiente ya es la elección general”, explicó a El Comercio Enzo Elguera Echegaray, CEO de Imasolu y especialista en derecho electoral.

Agregó que “lo que queda de camino hacia antes de la elección es principalmente las filtraciones que va a tener que hacer la institución electoral y la ciudadanía, que son evidentemente mecanismos de defensa que tiene nuestra democracia para que todas las candidaturas cumplan con los requisitos y las reglas del juego electoral”.

En esa línea, José Tello, abogado especialista en temas electorales y presidente del Instituto AKLLA Perú, explicó que, tras la proclamación de los resultados de las elecciones primarias, se activa completamente la dinámica del proceso electoral, con la intervención de las distintas instancias electorales. “Es la recta final hacia las elecciones del 12 de abril, son meses intensos que vienen por delante”, aseveró.

Todo lo que se viene

El próximo hito del calendario electoral será el 23 de diciembre, fecha límite para que las 38 organizaciones políticas soliciten formalmente ante la autoridad electoral la inscripción de sus fórmulas presidenciales y listas al Congreso y al Parlamento Andino. El plazo vence a las 23:59 horas e incluye el registro obligatorio de las hojas de vida de los candidatos.

Cronograma Electoral 2026 📅 Cronograma Electoral – Elecciones Generales 2026 Fecha Detalle Fecha máxima para que el JNE proclame los resultados del cómputo de las Elecciones Primarias. Fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos.

Cierre del Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Plazo máximo para el sorteo de miembros de mesa. Publicación de fórmulas y listas admitidas.

Fecha límite para renuncia de candidatos y retiro de listas. Fecha límite para resolver exclusiones y tachas en primera instancia. Fecha límite para resolver apelaciones sobre exclusiones y tachas. Fecha límite para que las candidaturas queden formalmente inscritas. Fecha límite para exclusión de candidatos por situación jurídica. 🗳️ Día de las Elecciones Generales 2026.

Según informó el JNE, a una semana de cumplirse ese hito, únicamente se han presentado más de 4.800 declaraciones juradas de hoja de vida en la plataforma Declara+ —el sistema digital habilitado con ese fin— de las más de 10 mil que están previstas entre todas las agrupaciones. Esto representa un avance de apenas el 46 %, cuando el plazo está ya próximo a vencer.

Este Diario solicitó a la autoridad electoral el detalle del avance porcentual por agrupación política, así como la relación de aquellas que aún no han iniciado la presentación de su información. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta.

A juicio de Roy Mendoza, especialista en derecho electoral, el nivel de avance en la presentación de las declaraciones juradas de hoja de vida “es bastante ínfimo”, lo que podría poner en riesgo la participación de candidatos. Ello debido a que constituye un requisito indispensable para la postulación.

Entre los factores que explicarían el retraso, Mendoza destacó que muchas agrupaciones políticas participan por primera vez en un proceso electoral y no están familiarizadas con el llenado del formato, que consta de cuatro páginas e incluye información sobre sentencias por delitos dolosos, procesos de violencia familiar y la declaración de bienes muebles e inmuebles.

Mendoza resaltó que la hoja de vida cumple un rol clave en el proceso electoral, pues permite al ciudadano conocer la idoneidad, trayectoria e incluso la situación patrimonial de todos los postulantes. “Es para que el elector se construya una idea acerca del candidato y pueda valorar sus cualidades profesionales, académicas, laborales, partidarias y, si se quiere, también considerar el acervo patrimonial”, afirmó.

Por su parte, José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, señaló que la principal preocupación por este retraso debe recaer en las propias agrupaciones políticas, ya que el incumplimiento en la presentación de las hojas de vida impide la inscripción de sus candidatos.

Precisó, además, que el personero de cada agrupación es quien cuenta con las credenciales de acceso al sistema Declara+ del JNE y, por tanto, es el responsable de cargar la información proporcionada por los postulantes, un factor que —subrayó— podría estar incidiendo en las demoras.

“No es que cada candidato tenga que ingresar, sino que le dan la información al personero y es el que tiene que, con su equipo, digitarla en el sistema. Es puede ser lo que esté demorando. Distinto sería si los candidatos directamente fueran quienes ingresan información, pero el candidato solo da la información”, comentó.

No obstante, Villalobos advirtió que el hecho de que algunos partidos no tengan toda la información sobre sus candidatos puede evidenciar también que no se cumplió con la publicación de las hojas de vida en el marco de las elecciones primarias, como lo exige la ley.

Otras fechas clave

Una vez presentadas las solicitudes de inscripción, la autoridad electoral empieza el proceso de calificación de las mismas para verificar que cumplan con los requisitos y tiene como plazo máximo hasta el 11 de febrero para publicar las que fueron admitidas, de acuerdo con el cronograma electoral.

Tras realizarse este acto, se abre el período de tachas para la fiscalización ciudadana, las cuales deben ser resueltas en primera instancia hasta el 26 de febrero y, a nivel del pleno del JNE, hasta el 13 de marzo. Al día siguiente, es la fecha límite para que todas las candidaturas queden formalmente inscritas y definidas para la contienda.

Sin embargo, se trata de plazos máximos que pueden acortarse dependiendo de cada caso, según explicó Mendoza a este Diario. “Si el JEE al revisar este 23 de diciembre recepciona la solicitud de inscripción, la califica positivamente, la admite y publica, ahí es que comienza el período de tachas”, detalló.

La norma electoral habilita también a que aquellos candidatos que sean sentenciados por delito que implica pena privativa -o sean inhabilitados- puedan sean excluidos de la contienda hasta un día antes de la contienda electoral. Esto es, el 11 de abril.