En un esfuerzo por promover el diálogo y la discusión informada sobre las próximas elecciones presidenciales, El Comercio y América Multimedia han organizado el foro “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026”. Este evento se realizará el 5 de febrero en el histórico edificio de El Comercio en el Centro de Lima y contará con la participación de destacados expertos y analistas políticos.

El foro busca abordar temas cruciales que impactarán el proceso electoral. Su objetivo es fomentar un voto informado entre los ciudadanos. En un contexto de desafíos económicos y sociales, comprender las propuestas de los candidatos y las plataformas políticas es esencial para que los votantes puedan tomar decisiones conscientes que beneficien al país.

En bloques

El foro contará con un formato de bloques. En el primer segmento, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, ofrecerá un análisis de la situación económica del país y las perspectivas a corto plazo. Este bloque estará moderado por Omar Mariluz, conductor de Cuarto Poder en América Televisión.

Julio Velarde ofrecerá un análisis de la situación económica del país.

El segundo segmento será dedicado a la presentación de una encuesta exclusiva de Datum, que mostrará cuáles son los temas que más preocupan a los peruanos de cara a las elecciones. En este espacio participarán Urpi Torrado, CEO de Datum; Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio; y Rosana Cueva, directora periodística de América Televisión y Canal N.

Finalmente, el tercer bloque incluirá un conversatorio sobre la situación electoral del país, el cual será moderado por Ariana Lira, jefa de EC Data, y contará con la participación de Augusto Álvarez Rodrich, conductor de Enfrentados en América Televisión, y el periodista y analista político Enrique Castillo.

Este es el primero de dos foros, que serán una oportunidad de obtener información valiosa y relevante, y que servirán como un punto de encuentro para líderes del ámbito empresarial y académico.

No te pierdas la cobertura conjunta de El Comercio y América Multimedia en sus distintas plataformas.