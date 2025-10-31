Este viernes 31 de octubre, según el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), vence el plazo en el cual se podrán inscribir en cada una de las 39 organizaciones políticas que participaran en las elecciones generales del 2026 todas las listas de precandidatos para los comicios primarios del próximo mes.

El mencionado cronograma, publicado por la autoridad electoral en marzo del 2025, el 31 de octubre es la fecha límite para que todos los precandidatos se presenten en la forma de planchas presidenciales y listas para diputados y senadores, así como al Parlamento Andino, al interior de los partidos y alianzas políticas.

Esta inscripción está a cargo de las mencionadas organizaciones políticas de manera exclusiva y a través de sus órganos electorales internos que deberán recibir y registrar a todos los aspirantes para las elecciones internas.

El JNE no intervine en esta etapa, mientras que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) será la encargada de recibir las listas completas de precandidatos el 7 de noviembre.

📣¡Falta un mes para la primera fecha de las Elecciones Primarias!



La Ventanilla Única de Uso Electoral es una herramienta muy valiosa que el JNE brinda a las organizaciones políticas para revisar los antecedentes de los futuros candidatos de las Elecciones Generales #EG2026. pic.twitter.com/Z0YbYdpDyj — JNE Perú (@JNE_Peru) October 30, 2025

Posteriormente, y según el cronograma electoral, dentro de un mes se llevarán a cabo en dos fechas diferentes las elecciones primarias según las modalidades elegidas por cada agrupación política.

Fecha de elecciones primarias

El 30 de noviembre se realizarán las elecciones primarias cerradas para los partidos que eligieron la votación directa. Es decir, que todos los afiliados podrán sufragar para elegir quiénes serán los postulantes para los comicios del 2026. Este es el caso del Partido Aprista Peruano y de Renovación Popular.

Mientras tanto, una semana después, el 7 de diciembre, se realizarán las elecciones primarias a través de delegados, quienes previamente habrán sido seleccionados al interior de cada organización política.

Luego de estas elecciones primarias, el 23 de diciembre será el último día en el que formalmente los ganadores de los comicios internos podrán inscribirse formalmente como los candidatos finales que participarán en las elecciones generales de abril del 2026.