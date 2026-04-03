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El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se pronunció sobre la seguridad en las elecciones generales del 12 de abril. (Foto: Andina)
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se pronunció sobre la seguridad en las elecciones generales del 12 de abril. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, informó que 56 mil efectivos del orden garantizarán la seguridad a nivel nacional, en el marco de las elecciones generales del próximo domingo 12 de abril.

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