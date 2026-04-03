El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, informó que 56 mil efectivos del orden garantizarán la seguridad a nivel nacional, en el marco de las elecciones generales del próximo domingo 12 de abril.

Desde el distrito de Los Olivos, señaló que los policías también podrán votar: los que están de turno en la mañana podrán hacerlo a partir del mediodía, mientras que el segundo turno tiene desde las 8:00 a.m. para hacerlo.

“Son 56 mil policías a nivel nacional. Son los que tienen responsabilidades -como todos nosotros- en diferentes lugares y también estamos garantizando -por algunas informaciones- que los policías voten”, expresó.

“Se hizo esta coordinación con la ONPE, pero además el servicio se parte en dos al mediodía: el que está de servicio hasta las 12, sale de allí y tiene cuatro horas para votar. Los que entran a las 12, tienen desde las 8 de la mañana para ir a votar”, agregó.

Indicó que hace un mes y medio se puso en marcha el Plan General 2026, en el cual se brinda seguridad personal a los candidatos presidenciales, las 24 horas del día.

Asimismo, detalló que hubo una “estrecha” coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para hacer un “mapeo” de todos los locales de votación donde se llevarán a cabo las elecciones generales del 12 de abril.

Arriola enfatizó que el tercer punto abarca el traslado del material electoral, que será cerrado en una fecha que se mantiene en reserva y que incluye su revisión total, con canes entrenados para detectar cualquier situación, en los centros de votación.

Un total de 26 millones 114 mil 619 ciudadanos peruanos habilitados acudirán a las urnas para elegir al presidente de la república, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino para los próximos cinco años.

Desde el 28 de julio de 2026, el Congreso de la República será bicameral, lo que significa que adicionalmente a los 130 diputados, en estas elecciones generales se elegirán a 60 senadores.

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