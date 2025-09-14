Lucas Ghersi, abogado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anunció la presentación de una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial por el caso de la inscripción del partido Unidad Popular, del expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez.

En entrevista con Canal N, señaló que la propuesta que entregarán al TC antes de que se conozca la sentencia del caso es que ningún juez toque los planillones de dicha agrupación política.

Asimismo, Ghersi estimó que el proceso competencial podría durar menos de un año y la idea es tener una respuesta del Tribunal Constitucional antes de la elección del 12 de abril del 2026.

“Creo que en promedio demora bastante menos que un año, unos cuantos meses, y el proceso competencial es el único proceso constitucional orgánico donde existen medidas cautelares. Es decir, antes de la sentencia el TC podría decir: yo emito una medida cautelar, ningún juez toca el planillón. Eso es lo que vamos a pedir también”, expresó.

“Existe esa posibilidad de presentar esa cautelar. La idea es que este año ya tener algunas respuestas del Tribunal Constitucional y definitivamente antes de la elección, espero ver una sentencia”, agregó.

Recordó que el partido Unidad Popular se inscribió con fecha efectiva el 23 de junio de este año y la fecha de corte para participar en la elección del 2026 es el 12 de abril, con lo cual no se discute su existencia, sino su no participación “por haberse inscrito tarde”.

“Si nuestra posición no triunfa, entonces podríamos tener una lluvia de amparos y podrían sumarse varios partidos más. Estaríamos en una situación en la que no se están respetando las reglas del juego”, advirtió.

Ghersi también cuestionó algunos fallos emitidos por el titular del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, John Paredes Salas, por considerar que “hacen daño a la sociedad”.

“Es un juez polémico. Es el mismo juez que paró la elección del defensor del Pueblo, que ha tenido la plaza San Francisco, en el Centro de Lima, cerrada al público por años. Es un juez que es conocido por emitir medidas cautelares en decisiones que hacen daño a la sociedad”, subrayó.

Como se recuerda, dicha instancia del Poder Judicial ordenó al pleno del máximo organismo electoral cumplir con la inscripción de Unidad Popular dentro del plazo de dos días hábiles, bajo apercibimiento de multa individual y progresiva.