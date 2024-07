El Comercio pudo conocer que 33 organizaciones políticas (21 con inscripción y 12 en proceso) ingresaron sus fichas a última hora. Entre los partidos con inscripción, Fuerza Popular (3.306), Fe de Álvaro Paz de la Barra (2.474), Perú Moderno de Carlos Añaños (2.070) y A.N.T.A.U.R.O de Antauro Humala (1.500) son los que ingresaron mayor volumen de fichas, según el último reporte en la noche del viernes.

Los partidos políticos llegaron al Jurado Nacional de Elecciones en el último día de plazo (viernes 12 de julio) para inscribir a sus afiliados con miras a las elecciones 2026. En la noche, uno de los últimos en llegar fueron los representantes del Frepap.

—Nuevas incorporaciones—

Fuera de las cifras, este Diario pudo recopilar las principales figuras que se han afiliado con miras a las elecciones 2026, donde los peruanos elegirán una plancha presidencial, diputados, senadores, parlamentarios andinos, alcaldes (distritales y provinciales) y gobernadores.

En Avanza País tienen al periodista Phillip Butters, a los excongresistas Fernán Altuve-Febres y César Combina, al exalcalde Omar Marcos, y al exministro de Educación, Óscar Becerra. Este último, según fuentes del partido, se afilió dejando en claro que aspira a integrar la plancha presidencial del 2026. Esta agrupación destaca por las incorporaciones de perfiles técnicos como Juan Carlos Liendo (exjefe de la DINI), Mariano Cucho (exjefe de la ONPE), Aníbal Sánchez (exjefe del INEI), además de Jean Pierre Jaureguy, excomando Chavín de Huántar.

1 Las camisetas de Combina El exparlamentario César Combina de afilió al partido Avanza País luego de no lograr la inscripción de su propia agrupación que se denominaba "Cambio Ciudadano". En anteriores procesos, Combina ha postulado con los partidos PPC, Fuerza Popular, APP, y con el movimiento regional Combina Junín. La única elección que ganó fue al Congreso con el partido de Acuña. En su multifacética carrera política, Combina ha postulado como regidor de Punta Negra (Lima), alcalde de San Isidro (Lima) y como congresista y presidente regional de Junín.

Aunque en menor medida, el PPC también sumó algunos nuevos perfiles técnicos en sus filas: el ex primer ministro Óscar Valdés, así como la exjefa de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), y Tessy Torres, ex Presidenta del Consejo Directivo del OEFA. En la línea de exautoridades, Somos Perú incorporó al ex primer ministro Alberto Otárola, hombre de confianza de la actual presidenta Dina Boluarte, quien dejó el cargo en marzo de 2024.

Renovación Popular, el partido que lidera el alcalde Rafael López Aliaga, lleva una mezcla de perfiles técnicos (como el exGEIN, José Luis Gil, y el comando Chavín de Huántar Alexander Segura) con políticos (como la excongresista Lourdes Alcorta). También logró alianzas locales con seis alcaldes del Callao y con el actual gobernador de Ica.

En Podemos llevan en sus filas al exministro del Interior, César Gentille y a una importante suma de congresistas de distintos periodos, además de alianzas con movimientos regionales. El dirigente Aron Espinoza afirmó que están afiliando a los “movimientos regionales más representativos” de Tumbes, La Libertad, Áncash, Junín, Ayacucho y Huancavelica; mientras que, en Amazonas, Arequipa, Piura y Cajamarca tienen “acuerdos”. En Cajamarca, el acuerdo es con el movimiento de Joaquín Ramírez, actual alcalde y excongresista fujimorista.

1 La definición de Anderson El actual parlamentario Carlos Anderson se sumó a las filas de Perú Moderno de Carlos Añaños. Anderson se mantiene como no agrupado en el Parlamento tras su renuncia a la bancada de Podemos de José Luna. En Perú Moderno, que luce logo renovado, también se voceaba la incorporación del exparlamentario Roberto Vieira. 2 El secretismo de Salaverry Otras exautoridades prefieren aguardar para anunciar sus nuevas camisetas políticas. Tal es el caso de Daniel Salaverry, excongresista de Fuerza Popular y excandidato con Somos Perú, quien dijo preferir que su nueva tienda política se conozca una vez aparezca en los registros del Jurado Nacional de Elecciones.

Además de estas movidas, están las ya conocidas afiliaciones de Alberto Fujimori en Fuerza Popular, Hernando de Soto en Progresemos, Carlos Añaños en Perú Moderno y Carlos Álvarez en País para Todos (en proceso de inscripción).

Una de las últimas afiliaciones que causó revuelo en el terreno electoral fue la del actual ministro del Interior Juan José Santiváñez a Progresemos, quien aseguró en WillaxTV que contaba con la autorización del gobierno. Fuentes allegadas a De Soto, quien se perfila como candidato presidencial de Progresemos, indicaron que este no estaba al tanto de la afiliación del ministro Santiváñez.

Por otro lado, dos expresidentes presos buscan una afiliación: Alejandro Toledo en Demócrata Verde (con inscripción) que lidera el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Alex González, y Pedro Castillo en Todos con el Pueblo (aún sin inscripción).

—¿Más partidos en camino?—

A la fecha, suman 30 partidos inscritos, 20 en proceso de inscripción y 11 más solicitaron -en el último día de plazo para afiliar a candidatos- iniciar el proceso de inscripción.

Entre los últimos partidos que recién han iniciado el trámite en busca de una inscripción figuran Verdad y Honradez impulsado por el excongresista y ex candidato presidencial Yonhy Lescano, y Todos con el Pueblo, la agrupación que busca afiliar al expresidente preso Pedro Castillo. También figura una agrupación que lleva el particular nombre de “Pon Salud 1ro - P.S. 1ro Tiene Sed”. De igual manera, figura la solicitud para Restauración Nacional, el mismo nombre que llevaba el partido evangélico que fue fundado por el excongresista Humberto Lay.

Por su parte, algunos de los partidos en proceso de inscripción ya se encuentran en la última etapa para lograr entrar a la lista de agrupaciones vigentes. Tal es el caso del Partido del Buen Gobierno que lidera el exministro Jorge Nieto, e Integridad Democrática que encabeza la exministra y ex presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli.

Entre las agrupaciones en proceso de inscripción, las que más fichas de afiliados ingresaron a último momento fueron Integridad Democrática (2.543), el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (1.787) que lleva en sus filas al exdiputado Rolando Breña y Obras (991), el partido del exalcalde Ricardo Belmont.

En el último día de plazo (12 de julio), los partidos políticos ingresaron las fichas de 18 mil nuevos afiliados. En este cuadro, los principales nombres que figuran en los planillones partidarios con miras a las elecciones 2036.