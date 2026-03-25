El partido Ahora Nación, del candidato presidencial Alfonso López Chau, afirmó que su consultor internacional, el ciudadano de Andorra Jordi Segarra Tomas, fue contratado por U$S175 mil por tres meses y medio de campaña, en el marco de las elecciones generales del 2026.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, negó que Segarra reciba honorarios por un millón de dólares y calificó de “falsa” dicha información.

“Jordi Serrano (sic) fue contratado a través de su propia empresa, Blackstring, LLC, con sede en Estados Unidos, para brindar servicios de estrategia y gestión política”, expresó.

“La contraprestación total asciende a USD 175 000 (ciento setenta y cinco mil dólares estadounidenses) por tres meses y medio de campaña, comprendidos entre el 1 de enero y el 12 de abril de 2026. Este monto incluye los vuelos internacionales”, agregó.

Ahora Nación indicó que todo lo anterior consta en el contrato de prestación de servicios, cuya imagen también publicó en sus redes sociales.

“Así como nosotros transparentamos la información sobre nuestras asesorías, esperamos que otras fuerzas políticas actúen de manera análoga, y que los medios de comunicación también les exijan esta información, tal como lo han hecho con nosotros”, sentenció.

Desmentimos categóricamente la irresponsable contracampaña impulsada por algunos medios de comunicación y adversarios políticos, que ha difundido la falsa información de que el consultor internacional de nuestra campaña presidencial, el ciudadano andorrano Jordi Segarra, recibe… pic.twitter.com/5mr5XSydCX — Ahora Nación (@Ahora_Nacion) March 25, 2026

Cabe indicar que el contrato de prestación de servicios de asesoría fue firmado por Ahora Nación, representado legalmente por su presidente, Alfonso López Chau, y la empresa Blackstring, LLC.

El documento establece que el pago se hará en tres armadas de U$S58 mil 333.33 vía transferencia bancaria o cheque, con la emisión del correspondiente comprobante de pago cuando se verifique el depósito.