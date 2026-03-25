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Alfonso López-Chau es el candidato presidencial de Ahora Nación. (Foto: Jorge Cerdán / Archivo GEC)
Alfonso López-Chau es el candidato presidencial de Ahora Nación. (Foto: Jorge Cerdán / Archivo GEC)
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Por Redacción EC

El partido Ahora Nación, del candidato presidencial Alfonso López Chau, afirmó que su consultor internacional, el ciudadano de Andorra Jordi Serrano, fue contratado por U$S175 mil por tres meses y medio de campaña, en el marco de las elecciones generales del 2026.

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