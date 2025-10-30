El partido político Ahora Nación presentó su plancha presidencial encabezada por Alfonso López Chau, de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo el 12 de abril del 2026.

López Chau Nava es economista de profesión. Fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y exdirector del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Como primer vicepresidente lo acompaña Luis Alberto Villanueva Carbajal, abogado y dirigente sindical que actualmente se desempeña como secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP).

La fórmula se completa con Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari, lideresa asháninka y defensora de los pueblos indígenas que en 2014 recibió el premio Goldman Environmental Prize por su defensa del territorio.

En agosto pasado Ahora Nación desistió de su pedido de integrar una alianza con la agrupación Salvemos al Perú, con lo que oficialmente se canceló este trámite pocos días después de que lo solicitaran al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cabe indicar que Alfonso López Chau es uno de los seis precandidatos presidenciales que participarán en el Bloque Electoral del CADE Ejecutivos, el 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima.

El bloque electoral, denominado “Elegir con Responsabilidad”, será de 9 a.m. a 1 p.m. y será el evento central durante la jornada de cierre del CADE Ejecutivos 2025 que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre.

El objetivo es que los precandidatos puedan brindar sus principales propuestas y atender las dudas de la ciudadanía con miras a las elecciones generales del 2026.