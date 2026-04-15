Una de ellas es Rosa María Aranda, esposa del burgomaestre de Los Olivos, Felipe Castillo Oliva, quien postuló con el número 2 como diputada para representar a la capital por el partido Podemos Perú.

Un informe de la Unidad de Investigación de este Diario reveló, semanas atrás, que Aranda García acumula al menos 17 paneles no solo en Los Olivos, sino también en San Martín de Porres, Comas y Santa Anita, valorizados en aproximadamente S/ 250 mil.

/ Julio Reaño

En su declaración presentada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la esposa del burgomaestre de Los Olivos consignó un total de 35 ingresos y aportes de campaña, nueve de ellos realizados en efectivo por ella misma y el resto en especies. Teniendo en cuenta sus aportes personales, éstos suman S/ 121.400 y el monto final alcanza los S/152.017.

Declaración de Rosa María Aranda. (Fuente: ONPE)

Pese a su inversión y a más del 69% de actas escrutadas por parte de la ONPE, Rosa Aranda apenas obtuvo 5.630 votos. No es el único caso con vínculo familiar que involucra al partido que lanzó sin éxito a la Presidencia al congresista José Luna Gálvez.

Kathy Menéndez, esposa del alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, buscó una curul en el Congreso bicameral con dicha agrupación, presentándose como una “empresaria emergente” con el número 10.

En su declaración de ingresos y aportes de campaña ante la ONPE, consignó un total de 33, todas en especies, siendo ella misma y su esposo los principales aportantes. El monto final asciende a S/34.440. Tampoco tuvo suerte: solo alcanzó 1.501 votos de respaldo.

Declaración de Katherine Menéndez. (Fuente: ONPE)

¿Y la meritocracia?

Otro caso es el de Rennán Espinoza Venegas, hijo del actual alcalde de Puente Piedra y excongresista, Rennán Espinoza Rosales, que buscó una curul representando a Somos Perú. Sin embargo, en el conteo de votos aparece bastante rezagado, pues apenas ha superado los 9.200.

Espinoza Venegas, que al igual que su padre también fue burgomaestre de ese distrito en el periodo 2019-2022, tampoco ha presentado su reporte de ingresos, aportes y gastos de campaña en la actual elección.

El partido fundado por Alberto Andrade también registra otros dos casos: Trinidad Maldonado, hermana del alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, y que actualmente ejerce funciones como regidora en el mismo municipio.

La hermana del burgomaestre del distrito más poblado de América Latina registró 81 ingresos y aportes, todas en especies, que ascendieron a S/56.314. Las urnas dijeron lo contrario y sus 6.299 votos así lo reflejan.

Declaración de Trinidad Maldonado. (Fuente: ONPE)

Siguiendo el patrón de Somos Perú, Rosario del Pilar Mendoza Peláez, hija del actual burgomaestre de Carabayllo, Pablo Mendoza Cueva, también incursionó en la política para ganar una curul por Lima. Reportó 30 ingresos y aportes de campaña, todas en especies, por un total de S/ 13.740. Solo obtuvo 3.956 votos.

Declaración de Rosario Mendoza Peláez. (Fuente: ONPE)

Urresti, tampoco

Juanita Pastor Talledo, esposa del exministro Daniel Urresti, también había sido presentada como candidata al Senado por Lima con Podemos Perú, con el número 2. Esto se produjo meses antes de la liberación del militar en retiro, condenado a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Para su campaña, la esposa de Urresti Elera recaudó S/16.803: registró once aportes en efectivo (10 de Pastor y el restante de su cónyuge) que ascienden a S/7.503. El resto de los ingresos se consignaron como especies.

Declaración de Juanita Pastor. (Fuente: ONPE)

La suerte también le fue esquiva: apena 4.267 votos con más del 70% de actas escrutadas. Ni siquiera el ofrecimiento de Luna Gálvez de que Urresti lideraría la lucha contra la delincuencia en un eventual gobierno suyo sirvió para levantar su candidatura.

También se debe mencionar el caso de Antonio Castillo Rojo, hijo del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, quien postuló con el número 1 por Alianza para el Progreso (APP) por el distrito electoral del Callao.

En su declaración de gastos de campaña, consignó tres aportes (uno de ellos suyo en efectivo que asciende a S/3.000) que suman en total S/ 5.480. Pese a ello, su respaldo nunca despegó: registra solo 1.096 votos con más del 76 % de actas escrutadas.

Declaración de Antonio Castillo Rojo. (Fuente: ONPE)

A la expectativa

Lizzi Sueldo, esposa del alcalde de La Molina, Diego Uceda, y que postuló como diputada por Lima Metropolitana con Renovación Popular, el partido liderado por Rafael López Aliaga está a la expectativa de obtener una curul.

Con casi el 70 % de actas escrutadas, Sueldo Matos obtiene 14.753 votos. En su declaración de aportes de campaña consignó 11 ingresos, ocho de ellos en efectivo. En especies consignó S/37.122 en propaganda electoral en paneles de publicidad. El total asciende a S/84.000.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Lizzi Sueldo fue militante de los partidos Sí Cumple (2005-2009), Cambio Radical (2010-2012) y actualmente está afiliada a Renovación Popular. También se consigna una solicitud de exclusión de Unión por el Perú (UPP) en el 2021.

Cabe recordar que en el actual Congreso bicameral, por Lima Metropolitana se elegirán 32 diputados y 4 senadores.

Candidato Partido Cargo al que postula Vínculo Votos obtenidos Rosa María Aranda Podemos Perú Diputada Esposa del del alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo. 5.658 Katherine Menéndez Podemos Perú Diputada Esposa del alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa. 1.501 Trinidad Maldonado Somos Perú Diputada Hermana del alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado. 6.299 Rosario Mendoza Peláez Somos Perú Diputada Hija del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza. 3.956 Juanita Pastor Talledo Podemos Perú Senado Esposa del exministro Daniel Urresti. 4.267 Antonio Castillo Rojo APP Diputado Hijo del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo. 1.096

Improvisación y estrategia fallida

Consultado por El Comercio, el analista político Enzo Elguera, CEO de la encuestadora Imasolu, atribuyó lo ocurrido a una improvisación de los partidos, que creyeron que enviando a personajes “sin acta de nacimiento político” podían capitalizar apoyo popular para obtener escaños en el Congreso.

En ese sentido, estimó que al ser candidatos nuevos y familiares de autoridades, sin posicionamiento alguno, las agrupaciones no tomaron en cuenta que les podía pasar factura que iba a ser difícil “vender el producto político”.

“La estrategia se formuló en llevar a los familiares de alcaldes o candidatos fuertes en los gobiernos regionales con la finalidad de comprometer el apoyo a candidaturas a diputados y senadores por cada región respectiva. Allí va mi tesis de que no todos los representantes locales, sean de gobiernos regionales o alcaldías, por mucha popularidad que puedan tener en las zonas geográficas, significa que las personas los van a ver”, manifestó.

Respecto a Somos Perú, el especialista estimó que tendrá un reto “complejo” debido que al ser el partido que más gobernadores y alcaldías ha tenido, al no haber reelección, la posibilidad de presentar una nueva oferta electoral será más difícil.

“Muchos grupos políticos, sobre todo organizaciones regionales, trataban de agruparse a los partidos nacionales porque todos pensaron y les vendieron la idea de que iba a aprobarse la reelección. Como esta bandera se cae, más la debilidad del partido, entonces el partido va a tener que mostrar una oferta de posibilidades, un liderazgo muy claro, muy impecable, para conservar sus cuadros”, manifestó.

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“Creo que el mayor problema es en aquellas regiones que tienen líderes desgastados que evidentemente van a competir con allegados que puedan promover y tienen alta posibilidad de ser derrotados. El ser grandes e importantes en el interior del país también se convierte en debilidad, sobre todo cuando estás en el turno de gobierno”, añadió.

Por ello, Elguera Echegaray estimó que tanto Somos Perú como Podemos Perú tendrán que llegar a acuerdos y generar candidaturas que puedan plantear nuevos escenarios y cambios generacionales, pero sobre la búsqueda de liderazgos, a fin de tener vida política al interior del país y prepararse para la próxima elección general.