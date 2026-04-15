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Resumen

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En nuestra variopinta reciente elección no solo artistas y políticos buscaron una curul en el próximo Congreso bicameral 2026-2031, también lo hicieron las esposas, hijos y hasta hermanas de diversos alcaldes distritales de Lima Metropolitana y gobernadores regionales. ¿Quiénes son y cómo les fue?

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