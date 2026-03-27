En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el congresista y candidato a diputado Alejandro Cavero (Avanza País) afirmó que en las próximas dos semanas “muchas cosas van a cambiar” respecto a la postulación presidencial de José Williams.

Indicó que hasta el momento un 30% de peruanos aún no ha decidido por quién votar y dijo no creer que a estas alturas de la campaña dicho sector de la ciudadanía vaya a respaldar las candidaturas de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) o Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“En la misma fecha, hace cinco años en las elecciones del 21, el día de hoy Castillo existía. De repente hoy día Williams también existe y no lo quieren mostrar. Creo que en las próximas dos semanas muchas cosas van a cambiar”, expresó.

“Hay 30% de peruanos que no han decidido por quién votar, no me parece que a estas alturas la gente vaya a decidir abocarse por López Aliaga o Keiko Fujimori. Si a estas alturas no han decidido votar por alguno de los dos, no creo que lo vayan a hacer en las próximas dos semanas”, agregó.

Cavero también se mostró confiado en que la población se decantará finalmente por la candidatura de Williams Zapata porque -según alegó- es el más “limpio”, tiene la “mejor hoja de vida” y las “mejores propuestas”.

“Creo que cuando la gente que va a decidir se va abocar por alguien que no está en el panorama política, creo que cuando seriamente se ponga a reflexionar y a ver por quién va a votar, se va a dar cuenta que el más limpio, el que tiene la mejor hoja de vida, las mejores propuestas, es Williams, el más serio de todos, el más preparado, el hombre de Estado, el héroe nacional que le ha entregado su vida al Perú, que no tiene ninguna acusación”, manifestó.

“De las acusaciones infames que le han hecho como Accomarca, Chavín de Huántar, donde puso en peligro su vida por defender al Perú, ha salido libre, limpio por el Poder Judicial. Es una persona que tiene la trayectoria y que puede decir con autoridad las cosas Creo que la gente lo va a ver y cuando vea las propuestas, el equipo, la trayectoria de las personas, va a tomar una buena decisión”, añadió.

Consultado sobre las tres primeras fechas del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Alejandro Cavero señaló que algunos candidatos han acudido con sus líneas ya hechas “para golpear” y generar “show”.

“Creo que muchos han ido con sus líneas ya hechas. Sabían con quién les iba a tocar y han ido con su línea hecha para golpear. Han sido pocos los que realmente han guardado las formas, han dado sus propuestas y creo que esto ha sido básicamente para el show”, sentenció.