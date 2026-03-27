Resumen

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El congresista y candidato a diputado Alejandro Cavero fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
El congresista y candidato a diputado Alejandro Cavero fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el congresista y candidato a diputado Alejandro Cavero (Avanza País) afirmó que en las próximas dos semanas “muchas cosas van a cambiar” respecto a la postulación presidencial de José Williams.

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