Alexander Villarroel Zurita
Alexander Villarroel Zurita

Escucha la noticia

00:0000:00
Roberto Sánchez alberga a radical Antauro Humala, cuyo partido fue declarado ilegal: lo que hay detrás y qué podría decidir el JNE
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

A través de las redes sociales, su postulación con JPP fue anunciada el último fin de semana por el exmandatario Pedro Castillo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo por su fallido golpe de Estado, y se da como parte de una alianza política denominada “Juntos con el Pueblo”, la cual no cuenta con reconocimiento legal.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC