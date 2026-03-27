El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, anunció el despliegue de más de 54 mil miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (PNP) para garantizar seguridad durante las elecciones generales del 2026, cuya primera vuelta se llevará a cabo el próximo 12 de abril.

Durante la presentación del lanzamiento del Plan Semana Santa Segura en el Cercado de Lima, el primer ministro señaló que el gobierno del presidente José María Balcázar tiene la responsabilidad de garantizar un proceso electoral “seguro, ordenado y transparente”.

Asimismo, Arroyo Sánchez enfatizó que dicha medida permitirá que más de 27 millones de peruanos puedan ejercer su derecho al voto “con plena seguridad y confianza”.

“El gobierno de transición tiene además la responsabilidad de garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y transparente. Por ello, más de 54 mil miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán desplegados para resguardar el proceso electoral y asegurar que más de 27 millones de peruanos ejerzan su derecho al voto con plena seguridad y confianza”, expresó.

En ese sentido, Arroyo insistió en que se necesita “recuperar el orden” y asegurar una transición democrática que le devuelva al país “estabilidad y confianza”.

“Hoy actuamos con firmeza para recuperar el orden y hacemos con responsabilidad para asegurar una transición democrática que le devuelva al país estabilidad y confianza. Esa es nuestra responsabilidad con el Perú y ustedes ya lo están viendo”, subrayó.

Cabe recordar que el último lunes 23, martes 24 y miércoles 25 se llevaron a cabo las primeras tres fechas del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En la segunda ronda de los debates, que se llevarán a cabo el lunes 30, martes 31 y miércoles 1 de abril los candidatos presidenciales hablarán sobre empleo, desarrollo y emprendimiento y educación, innovación y tecnología.

En esta oportunidad estas polémicas serán moderadas por los periodistas Angélica Valdez, de América TV y Canal N, y Pedro Tenorio, de Latina Noticias.