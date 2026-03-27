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Más de 54 mil miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional garantizarán seguridad durante las elecciones del 12 de abril. (Foto: PCM)
Más de 54 mil miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional garantizarán seguridad durante las elecciones del 12 de abril. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, anunció el despliegue de más de 54 mil miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (PNP) para garantizar seguridad durante las elecciones generales del 2026, cuya primera vuelta se llevará a cabo el próximo 12 de abril.

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