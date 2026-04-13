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Resumen

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Las proyecciones dejan sin representación parlamentaria a varios logos partidarios conocidos en el escenario político peruano. (Imagen creada con IA)
Las proyecciones dejan sin representación parlamentaria a varios logos partidarios conocidos en el escenario político peruano. (Imagen creada con IA)
Por Christian Tinoco Sánchez

Con los resultados del conteo rápido al 100% de Datum Internacional para América Televisión, aún por confirmar por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el panorama político en el Congreso cambiará para el próximo quinquenio.

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