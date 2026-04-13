Con los resultados del conteo rápido al 100% de Datum Internacional para América Televisión, aún por confirmar por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el panorama político en el Congreso cambiará para el próximo quinquenio.

La Ley Orgánica de Elecciones (LOE), en su artículo 20, establece que para mantener la inscripción, los partidos deberán haber alcanzado al menos el 5% del número legal de miembros y, al menos, el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la respectiva cámara. Es decir, 7 diputados o 3 senadores.

Sin embargo, según las proyecciones, el próximo Parlamento tendría como máximo seis partidos con representación, siendo Fuerza Popular el que tendría la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Las otras agrupaciones serían Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación.

De confirmarse esta tendencia, varias agrupaciones que obtuvieron representación en el actual Congreso en los comicios del 2021 perderán su inscripción, con lo cual tendrán que empezar el azaroso camino de recolectar firmas y cumplir con otros requisitos para recuperarla.

A continuación, te indicamos qué agrupaciones del actual Congreso no alcanzaron la valla electoral mínima del 5%:

Perú Libre, de Vladimir Cerrón

Con Pedro Castillo como candidato presidencial obtuvo el mayor logro de su historia al ganar las elecciones generales del 2021, donde obtuvo 37 curules, constituyéndose en la principal fuerza política.

No obstante, las continuas escisiones y recomposiciones que sufrió luego de la victoria electoral la dejaron con apenas 12 congresistas en el último periodo legislativo 2025-2026.

Alianza para el Progreso, de César Acuña

Obtuvo 15 escaños en las elecciones generales del 2021. Contaba con representación parlamentaria desde el 2011, cuando integró la llamada Alianza por el Gran Cambio (junto con el Partido Popular Cristiano, Restauración Nacional y el Partido Humanista), que postuló a la Presidencia a Pedro Pablo Kuczynski.

En los comicios del 2016 ganó 9 curules y tras la disolución del Congreso en el 2019 por el entonces presidente Martín Vizcarra, obtuvo 22 escaños en las elecciones complementarias del 2020.

Acción Popular

Con Yonhy Lescano como candidato presidencial, ganó 16 escaños en los comicios del 2021. A lo largo del último quinquenio las continuas divisiones internas por el denominado caso “Los Niños” provocaron que en la actualidad tenga apenas 10 legisladores en el último año de gestión.

El golpe de gracia llegó el 13 de diciembre del 2025 cuando el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló las elecciones internas del partido de la lampa porque no coincidía la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De este modo, Alfredo Barnechea, quien había ganado las elecciones internas del 30 de noviembre, no pudo participar en los comicios de este 12 de abril. Lo mismo ocurrió con sus listas parlamentarias. Así, se une al grupo de los partidos que se quedarán sin inscripción.

Avanza País

Refundado en el 2017, obtuvo siete curules en las elecciones generales de hace cinco años, cuando postuló a la Presidencia de la República al economista Hernando de Soto, quien quedó en el cuarto lugar con el 11.62 % de votos válidos.

Tras el éxito obtenido en aquella elección y luego de la renuncia del comunicador Phillip Butters a finales del año pasado, el partido anunció la postulación presidencial del general EP en retiro José Williams.

Somos Perú, de Patricia Li

El partido fundado por el exalcalde de Lima Alberto Andrade no tendrá representantes en el próximo Congreso 2026-2031 luego de diez años, un escenario similar al del 2016 cuando se presentó en conjunto con Alianza para el Progreso y Restauración Nacional.

En las elecciones generales del 2021 si bien su candidato presidencial, Daniel Salaverry, obtuvo apenas el 1.66 % de respaldo, ganó seis escaños al obtener el 6.13 % de votos válidos, con el vacado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) como cabeza de lista y siendo el más votado, aunque finalmente su curul fue destinada a José Jerí debido a la inhabilitación que le impuso el Congreso por el caso ‘Vacunagate’.

Podemos Perú, de José Luna

Fundado en el 2017, en su corta existencia ha participado en tres elecciones generales. En los comicios complementarios del 2020 obtuvo 11 escaños en el Congreso, siendo Daniel Urresti el candidato más votado.

En las elecciones generales del 2021, con Urresti Elera como candidato presidencial, alcanzó cinco curules. Con las recomposiciones de los grupos parlamentarios en el actual quinquenio, su bancada tiene actualmente 12 integrantes.

Partido Morado

En las elecciones complementaria del 2020 obtuvo 9 escaños y en noviembre de ese año Francisco Sagasti, uno de sus integrantes, asumió la Presidencia de la República tras la vacancia de Martín Vizcarra y la renuncia de Manuel Merino, que solo duró cinco días en el cargo.

En las elecciones generales del 2021, si bien Julio Guzmán quedó en el décimo lugar con el 2.26 % de votos válidos, obtuvo tres escaños (Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga), debiendo aliarse con otras bancadas para conformar un grupo parlamentario.

Apra y PPC, un caso atípico

Dos agrupaciones históricas de nuestro país, como el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano (PPC), también perderían su inscripción debido a que ni sus candidatos presidenciales ni de la Cámara de Diputados y del Senado alcanzaron el 5 % requerido.

El partido de la estrella, que llevó a la Presidencia a Alan García en dos ocasiones, se había quedado sin representantes en las elecciones complementarias del 2020, algo que no ocurría desde 1963 (con una pausa en 1992, cuando decidió no participar en el Congreso Constituyente Democrático).

Tras retirar todas sus listas de las elecciones generales del 2021, cuando Nidia Vílchez encabezaba su plancha presidencial, el Apra perdió su inscripción. La recuperó dos años después, en marzo del 2023, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le notificó ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

El caso del PPC es más dramático aún: había recuperado su inscripción hace apenas dos años, luego de perderla cuando Alberto Beingolea obtuvo apenas el 1.98 % del total de votos válidos en las elecciones generales del 2021.

A diferencia de hace cinco años, para esta elección el partido fundado por Luis Bedoya Reyes decidió ir en alianza con los partidos Unidad y Paz y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, con el general EP en retiro Roberto Chiabra como candidato presidencial.

Según los resultados del conteo rápido al 100%, esta alianza política no llegó al 1 % del total de votos, con lo cual -a falta de confirmación por parte de la ONPE- dejará de existir como tal a partir de enero del 2027.