La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) exhortó al presidente José Jerí implementar Plan Nacional de Seguridad Electoral Preventiva para garantizar el normal desarrollo de las elecciones generales del 2026.

En una carta pública, expresó su preocupación por el grave clima de inseguridad y el avance del crimen organizado, y calificó de “inadmisible” que el país se acerque a un escenario donde los candidatos deban hacer campaña “bajo riesgo extremo, debilitando la confianza pública en la democracia”.

Por ello, exhortó al Ejecutivo, Ministerio del Interior, Policía Nacional (PNP) y a los organismos electorales implementar dicho plan, “con inteligencia fortalecida, evaluación real de riesgos, presencial policial efectiva y coordinación directa con gobiernos regionales y locales”.

“Los gobernadores regionales advertimos que ninguna organización criminal puede condicionar la participación política, ni limitar derechos ciudadanos”, subrayó.

“El gobierno debe actuar con firmeza para impedir cualquier intento de intimidación o interferencia en la competencia electoral”, agregó.

Finalmente, la ANGR enfatizó que el Perú “no puede permitir que el miedo defina la política; es su deber garantizar campañas libres de amenazas”.

Carta abierta de la ANGR al presidente José Jerí. (Foto: ANGR)

Como se recuerda, Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial del partido político Libertad Popular, fue atacado a balazos mientras se trasladaba dentro de una camioneta por Cerro Azul el último martes 2 de diciembre.

Este hecho se suma al crimen del abogado Percy Ipanaqué Navarro, candidato a diputado de Juntos por el Perú y asesinado de siete balazos en el distrito de Castilla, en Piura.

Días antes de fallecer, la víctima había grabado un video en el que denunciaba el avance de la criminalidad en la región y pedía a la Policía actuar con firmeza. Sus declaraciones se dieron tras el homicidio del dirigente de construcción civil Francisco Castillo Navarrete, ocurrido el 20 de noviembre.