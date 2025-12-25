La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó el diseño de cédula de sufragio a utilizar en las próximas Elecciones Generales 2026 (EG2026), en las que se elegirán a presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos. Se trata del formato de cédula más grande en proporciones elaborado en la historia electoral del país, producto de la alta proliferación de organizaciones políticas que participan en esta contienda y que, en esta etapa del proceso, suman 38 en carrera.

En la sede de la entidad electoral, ubicada en el centro de Lima, se llevó a cabo este miércoles 24 el acto público de presentación del diseño de la cédula, y contó con la participación de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y también de la Defensoría del Pueblo.

Elecciones 2026: Así será la cédula de votación, la más grande en la historia electoral del país. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Asimismo, asistieron los personeros legales y representantes de siete partidos políticos: País para Todos, Frepap, Podemos Perú, Partido Aprista Peruano, SíCreo, Alianza para el Progreso y Demócrata Verde. Durante el acto se formularon algunas observaciones puntuales, las cuales fueron acogidas. Todo el procedimiento fue validado por un notario público.

Así será la cédula

Según las especificaciones técnicas, el tamaño de la cédula de sufragio será de 42 cm. de ancho por 21 cm. de largo como mínimo, el cual se incrementará proporcionalmente de acuerdo al número de organizaciones que participen finalmente en la contienda hasta un máximo de 44 cm. Así se dejó estableció en la Resolución Jefatural de la ONPE N°199-2025, publicada en las Normas Legales del diario oficial El Peruano el mismo día de la presentación.

Asimismo, la cédula estará dividida en cinco columnas, distribuidas de forma proporcional: la primera estará destinada a la elección del presidente y vicepresidentes; las tres siguientes a la elección de senadores (de alcance nacional y regional) y diputados; mientas que la última, a la elección de los representantes al Parlamento Andino.

A su vez, cada una de las columnas estarán subdivididas en tres secciones: un encabezado, instrucciones para el elector y el resto será el cuerpo con todas las opciones para la votación. En el caso de la elección presidencial, se tendrá el nombre de la organización, pero también el símbolo y fotografía de cada candidato a todo color.

En el apartado correspondiente a la elección de senadores a nivel nacional, además del nombre de la organización, se incluirá su símbolo a color, seguido de dos recuadros a la derecha para el voto preferencial. Para la elección de senadores a nivel regional, el diseño será similar, aunque con un solo recuadro para el voto preferencial.

El mismo esquema se aplicará en la elección de diputados, mientras que para el Parlamento Andino se habilitarán otros dos recuadros para el voto preferencial.

En tanto, en el pie de página de la cédula se incluirán un código de barras y el nombre del departamento. En el reverso, habrá un espacio para la firma obligatoria de los miembros de mesa y otro de carácter opcional para los personeros de las organizaciones que se encuentren presentes.

Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE, explicó que la cédula definitiva que se utilizará y se mandará a imprimir “está condicionada al número de organizaciones políticas que alcancen su inscripción definitiva”. El último 23 de diciembre venció el plazo máximo para que las agrupaciones soliciten la inscripción de sus candidatos, tras lo cual se inició la etapa de evaluación a cargo del JNE.

La cédula de sufragio referencial presentada contempla un espacio para 39 organizaciones políticas, con una longitud de 44 centímetros, el máximo establecido. Actualmente, solo 38 permanecen en carrera, tras declararse la nulas las elecciones primarias de Acción Popular y quedar fuera de la contienda.

“Si no participa alguna organización política o no alcanza inscripción después del proceso de evaluación de requisitos del JNE, o de la presentación de tachas o impugnaciones, disminuye y el espacio total [de la cédula] se distribuye homogéneamente entre el resto de organizaciones políticas”, acotó Phang.

En esa línea, detalló que, conforme a ley, 30 días antes de la elección el JNE entrega las listas definitivas de candidatos, información que permite a la ONPE diseñar las cédulas finales para cada uno de los 27 distritos electorales.

“Hay 27 distritos electorales: uno por cada región (24), la Provincia Constitucional de Callao, la Provincia de Lima y los peruanos en el extranjero. En cada una de ellas, puede variar la cantidad de organizaciones políticas, de acuerdo a las listas que resulten aprobadas”, remarcó.

Desde la ONPE, se estima que el 12 de febrero se realice el sorteo aleatorio de las ubicaciones de las organizaciones políticas en la cédula de votación, mientras que la prueba de color y el inicio del proceso de impresión están previstos para el 11 de marzo. Las ubicaciones que surjan del sorteo no pueden ser impugnadas.

Consultado por El Comercio, Phang confirmó que se trata de la cédula de votación más grande en la historia electoral del país, al incluir la mayor cantidad de organizaciones políticas. Sin embargo, precisó que el incremento del tamaño no responde únicamente al número de agrupaciones, sino también a la mayor cantidad de secciones incorporadas.

“Es el diseño más grande no sólo en cantidad de organizaciones, sino también en secciones de la cédula, porque recordemos que solo teníamos elecciones para fórmula presidencial, para congresistas y para el Parlamento Andino. Ahora se ha incluido en la estructura del Estado también la cámara de senadores, con distrito único y distrito múltiple. Ha incrementado dos opciones. No sólo es el largo, sino también el ancho que se ha incrementado”, explicó.

En el acto, también se presentó el diseño de la cédula de sufragio para los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que se encuentren en actividad. Tal como lo dispone la Ley N°32166, publicada a fines del año pasado, este personal ejerce su derecho al voto únicamente para la fórmula presidencial, el senado de alcance nacional y los representantes al Parlamento Andino. Por ello, la cédula de votación ha sido adaptada a estas características tanto en su diseño como en sus proporciones.

Además, se dio a conocer el diseño de la cédula de sufragio para la segunda vuelta presidencial de 2026, prevista para el 7 de junio. Esta tendrá 21 cm. de ancho por 15 cm. de largo y contendrá los nombres de las dos organizaciones políticas participantes, con el símbolo y la fotografía del respectivo candidato debajo de cada denominación.

Punto de vista

A opinión de Roy Mendoza, especialista en derecho electoral, la presencia de 38 organizaciones políticas en carrera, sumada al retorno del sistema bicameral, genera una “sobrecarga” en la cédula de sufragio que “va a producir bastante confusión en el ciudadano”.

La propia Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 261, establece que el elector debe permanecer en la cámara secreta no más de un minuto, lo que evidencia —explicó— que la norma no fue diseñada para un escenario atípico como el actual, en el que el votante requerirá mayor tiempo para emitir su voto.

“No hay una consecuencia jurídica si el ciudadano permanece más tiempo en la cabina —que, de hecho, lo va a necesitar— para poder leer una oferta electoral tan amplia. Por eso, no era lo más recomendable propiciar tanta oferta electoral, porque eso va a generar, sí o sí, confusión en el ciudadano. De ese modo, el elector terminará marcando lo primero que se le venga a la mente”, sostuvo Mendoza.

Además, se debe tomar en cuenta que se tendrá doble voto preferencial para el senado nacional, diputados y el Parlamento Andino, mientras que un voto preferencial para el senado regional. “Todo eso confunde al ciudadano, y ahí también los órganos electorales van a tener un arduo trabajo de tratar de reforzar sobre la forma de elección y cómo hacer más sencillo el ejercicio del voto el próximo 12 de abril”, opinó.

El especialista también apuntó que nunca antes en la historia electoral del país habíamos tenido una cédula de sufragio con tales dimensiones.