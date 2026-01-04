Así vas a votar. Una crónica de Fernando Vivas sobre las dificultades del elector peruano para el 2026

No pues, no se puede decir tan a la ligera que a mayor oferta electoral habrá menos decisiones de voto válido. Esa teoría no se sostiene en la historia. El voto se ha dispersado, polarizado, preferido outsiders y populistas, ha aumentado sostenidamente el ausentismo, además de la propensión a la desafección y al ‘anti’, adjetiven como quieran al electorado apoyándose en series históricas de votación; ¿pero acaso la gran mayoría ha desaprovechado la oportunidad del voto obligatorio para dejar en la cédula un ‘statement’, un pronunciamiento con rostro marcado sobre lo que quiere y no quiere? Claro que lo ha hecho.

En ese sentido, más allá de los nombres, es que podemos decir que la cédula-sábana es una oportunidad -provocación si quieren- muy grande como para dejarla pasar en blanco o en nulo. La complejidad del voto bicameral podría generar una cultura del voto complejo bicameral. O sea, si la cédula y sus opciones para marcar han crecido tanto; en lugar de desinterés, esto podría generar una preocupación por aprender el símbolo del partido que se quiere votar y de su lugar en el espacio -si está arriba, al centro o abajo-, y escoger algunos nombres que podrían ser cruzados (presidente de uno, senadores de otro, diputados de otro). Cuando entres al recinto de votación te habrás aprendido que tus opciones se encuentran, por ejemplo, en la mitad de la cédula, o en la mitad y casi al final si votas cruzado. Tu mirada se dirigirá rápidamente a esos casilleros.

“Allí, ante lo que lees en tu celular y, en especial, ante el WhatsApp; se dará una explosión en tu cerebro -¡kaboom!- que definirá tu voto”.

Les cuento un antecedente que cuestiona de raíz las subestimaciones del seso y preparación del electorado. Sucedió en Lima Metropolitana pero podría suceder en cualquier otra región. En el 2013 se votó por la revocatoria de Susana Villarán y de la totalidad de los 39 regidores del consejo metropolitano. Ella se salvó por poco (51.37% votó por el ‘no’ a la revocatoria, 48.63% por el ‘sí’). La mayoría salvó a Villarán, castigó a 19 de sus regidores y se saltó algunos puestos indiferentes, para castigar -es decir, revocar- a los regidores de Solidaridad (partido de Luis Castañeda Lossio), Luis Castañeda Pardo (su hijo) y Jorge Danós. No hubo una notoria campaña pública para que ello ocurra, no hubo una corriente de opinión y de opinología visible en los medios respecto de la suerte de los regidores de oposición; pero, oh sorpresa que enmudeció a los expertos: mucha gente se dio el trabajo de memorizar y/o buscar, entre 36 nombres, los de aquellos que juzgaba responsables de una campaña que les pareció inútil. Eso fue, a escala metropolitana, un ‘statement’ y un voto estratégico.

Antis y estratégicos

Este es el punto: en la desafección, real o presunta, puede agazaparse un voto estratégico. Es cuestión de saber leer en las encuestas el gran porcentaje de no sabe/no opina o no votaré por ninguno. Desde hace varios meses se ubica en alrededor del 50%, sin que haya bajado sensiblemente. La mitad del electorado podrá no tener un candidato definido pero eso no significa que no tenga una estrategia. ¿Cuál es? Tu la conoces porque muy probablemente sea la suya, porque así vas a votar: vas a postergar tu decisión hasta saber quién tiene más chance dentro del campo de tus preferencias. ‘El que más chance tenga de saltar la valla’, ‘el que más posibilidades tenga de ganar a Porky’, ‘el que más asegure que el candidato de la izquierda no pase’, son frases tajantes que se oirán a menudo. Es muy probable que no votes por el que más te guste sino por el que crees que tiene más chance y eso, señoras y señores, no es desafección, ni antipolítica ni contrapolítica ni ganas de meter chongo; es un voto estratégico. Y vas a decidir tu voto tarde, cerca del ‘deadline’, porque el voto estratégico es necesariamente tardón. Necesitas tener la última información a la mano.

No estamos hablando, en estricto, de la lógica del mal menor, que implica odio hacia un polo y descreencia en el otro; sino de la lógica del plan B, C, D y así sucesivamente. Pero, ¿cómo sabré quién tiene chance? Esa es la cuestión cuya respuesta más afana a los equipos de los candidatos: cómo generar en la percepción del elector que el candidato que oferto en la cédula/sábana no tiene tal vez el carisma de tu plan A, ni mucho menos el prestigio de tu plan B, ni ha vivido los antecedentes épicos de tu plan C; pero tiene que ser tu plan D porque tiene las virtudes promedio y ha provocado el impacto que les ha sido esquivo a A, B y C.

Otra cuestión que sorbe al seso a muchos es la siguiente: cómo percibirás, entre tanta oferta, quién tiene chance. Respuesta inocente y fácil: me lo dirán las encuestas de intención de voto. Aquí se abre un campo farragoso de desconfianza en la solidez, perdurabilidad y exactitud de lo que marcan las encuestas de un grupo de empresas de investigación de mercado a las que se van a sumar otras sin las credenciales del caso. Según mis fuentes, el JNE le está dando vueltas a este punto crucial. El Jurado tiene un registro de encuestadores muy sencillo y poco exigente, sin fiscalización de metodología ni mucho menos de ejecución del sondeo y de sus resultados.

Sin embargo, estar en dicho registro del JNE permite a cada sondeo consignar el nombre del JNE en su ficha técnica. Algunos incautos podrían creer que allí hay una validación oficial de los resultados, pero no hay nada de eso. Por esta razón, el Jurado debiera dejar en claro cuáles son los requisitos para registrarse y si los va a reforzar, coordinando con el gremio de aquellas empresas, el APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados). Sobre todo, tiene que advertir que el uso de su nombre en la ficha técnica, no es garantía de calidad ni mucho menos. La guerra de nervios también será una guerra de encuestas, pues las va a haber truchas, perversas y vendidas.

Lo importante es que sepas que, quieras o no, vas a votar influenciado por lo que pasa en el escenario principal en el que, para ti, se disputa la contienda. Según mediciones y promedios establecidos por optometristas, ese escenario está a una distancia de entre 30 y 38cm de tu cara (Mark Rosenfield y colaboradores en la revista “Ophtalmic and Physiological Optics, 2024). ¿Cuál es? La pantalla de tu celular. Allí, ante lo que lees y, en especial, ante el WhatsApp, esa red de redes tan familiar y tan íntima que ni la cuestionas porque la das por sentada; se dará una explosión en tu cerebro -¡kaboom!- que definirá tu voto. Es bueno que lo asumas con calma estratégica, porque eso te ayudará a discernir la credibilidad de tus fuentes y de las ajenas, de las noticias falsas a medias y de las verdades relativas.