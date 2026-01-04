Fernando Vivas
Fernando Vivas

Así vas a votar. Una crónica de Fernando Vivas sobre las dificultades del elector peruano para el 2026
Esa cédula-sábana no nos puede vencer. Tenemos que dominarla. Los electores peruanos hemos recibido un reto: la oferta electoral más grande de nuestra historia. 38 caballos para escoger y muchos casilleros para marcar si eres de una región populosa como Lima: presidente, senadores por tu región y a nivel nacional más su símbolo partidario; 2 diputados más símbolo, dos parlamentarios andinos más símbolo. En total, si marcas todo, alrededor de 12 garabatos, dependiendo de tu región. Esto ha provocado que muchos digan que una gran mayoría se va a hastiar o confundir; arrojando mucho voto nulo o en blanco.

