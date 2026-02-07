Elecciones 2026: Analizan retos de la contienda y del próximo gobierno

El foro “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026”, organizado por El Comercio y América Multimedia, concluyó con un último bloque que reunió a Augusto Álvarez Rodrich, director de A3R.Net y conductor del programa Enfrentados de América Televisión, y al periodista y analista político Enrique Castillo. Ambos expusieron y debatieron ideas en un espacio moderado por Ariana Lira, jefa de EC Data.

Este segmento del foro, realizado el último jueves en el histórico edificio de El Comercio, en el Centro de Lima, puso sobre la mesa los retos de esta elección en materia democrática, la polarización entre el Ejecutivo y el Congreso, así como sus posibles efectos en el próximo gobierno, entre otros temas de interés.

“Es importante no quedarnos solamente en las encuestas, que son la foto del momento, sino también pensar un poco más a largo plazo. Si no queremos seguir con esta crisis política de relación tirante entre el Gobierno y el Congreso, este tipo de espacios reflexivos sobre polarización y democracia son fundamentales”, expresó Lira a este Diario.

Foro “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026”, organizado por El Comercio y América Multimedia. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)

Puntos de vista

En el foro, la jefa de EC Data señaló que el sistema democrático enfrenta un creciente cuestionamiento en medio de la crisis, y recordó que, según el Latinobarómetro, solo el 10% de los peruanos valora la democracia como un sistema importante.

A opinión de Castillo, la perspectiva sobre la democracia se ha distorsionado entre la población de manera acelerada en los últimos años por tres factores: la informalidad e ilegalidad; la crisis de los partidos políticos; y en tercer nivel el propio Congreso, el cual, dijo, debería ser justamente uno de los pilares fundamentales de lo que significa la noción de lo que es democracia en el Perú.

“Y tenemos, en lugar de pilar de la institucionalidad, un pilar que es incluso opuesto a lo que son los valores democráticos y, en realidad, entonces qué podemos esperar del resto de los poderes”, remarcó.

Castillo explicó que estamos camino hacia una elección marcada por la “rabia” que, desde su punto de vista, tiene que ver contra el sistema político, especialmente hacia el Congreso y el Ejecutivo, “lo que erosiona tremendamente la institucionalidad y la noción de democracia”.

Por su parte, Rodrich destacó una suerte de paradoja: mientras empresas y familias sienten que la economía está bien encaminada, cuando se les consulta por la situación del país opinan lo contrario, que está en crisis. En esa línea, sostuvo que existe la percepción de que el problema es el país y que esto ocurre porque no se resuelven asuntos fundamentales como la inseguridad, la corrupción, la salud, la educación y el transporte.

“Hay problemas y lo que siente la población es que la política no está resolviendo esos problemas; y eso es lo que está marcando que la gente tenga una distancia con respecto a estos asuntos. La población está pensando cómo arreglárselas para ir en dos o tres horas al trabajo, mientras que los políticos están pensando cómo se roban el dinero de la franja electoral. Son como dos mundos muy distintos”, expresó.

También se abordó el escenario que enfrentará el próximo gobierno en un contexto de crisis y alta tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. Al respecto, Rodrich se mostró optimista y señaló que, pese a un panorama sumamente incierto —en el que las encuestas solo permiten concluir que todo puede pasar—, el país continúa funcionando dentro del desorden.

Indicó que, en el sector empresarial, la situación actual se percibe como un déjà vu y resaltó que el Perú mantiene una notable capacidad de resiliencia, con un crecimiento del 3% y una inversión privada que sigue avanzando. “Nos crean más obstáculos para ir más rápido, pero el Perú siempre es un país que está condenado a tener éxito”, remarcó Rodrich.

En contraste, Castillo expresó mayor preocupación que optimismo y advirtió sobre el riesgo de normalizar la informalidad y la ilegalidad. “¿Está bien que la minería funcione con el nivel de minería informal e ilegal que tenemos? ¿Estamos normalizando que los presidentes puedan hacer por las noches una vida licenciosa en Palacio de Gobierno? ¿Estamos normalizando que el Congreso pueda dar las leyes que quiera como quiera?”, cuestionó.