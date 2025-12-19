El partido político Avanza País inscribió ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su fórmula de candidatos a presidente y vicepresidentes de la República para las elecciones generales de 2026.

Encabeza la lista el congresista José Williams, quien se presenta como el candidato presidencial del partido, mientras que Fernán Altuve y la parlamentaria Adriana Tudela aspiran a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La solicitud de inscripción de la plancha presidencial de Avanza País fue presentada por Aldo Borrero Rojas, presidente y personero legal titular de la citada organización política.

Avanza País anunció que José Williams será su candidato presidencial tras aprobarse su postulación en el Congreso Nacional del partido el pasado 7 de diciembre.

La decisión también se adoptó tras la renuncia de Phillip Butters al partido y a su precandidatura presidencial para las elecciones del próximo año.

Butters, el pasado 5 de diciembre, renunció de manera irrevocable mediante una carta notarial enviada al presidente del partido.

Agradeció la invitación a sumarse al proyecto y señaló que su salida obedece a motivos políticos y personales, con el fin de recuperar su independencia.

VIDEO RECOMENDADO