El congresista José Williams es el candidato presidencial de Avanza País para las elecciones generales de 2026 | Foto: Congreso de la República
Redacción EC
Redacción EC

El partido político inscribió ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su fórmula de candidatos a presidente y vicepresidentes de la República para las elecciones generales de 2026.

Encabeza la lista el congresista , quien se presenta como el candidato presidencial del partido, mientras que Fernán Altuve y la parlamentaria Adriana Tudela aspiran a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

La solicitud de inscripción de la plancha presidencial de Avanza País fue presentada por Aldo Borrero Rojas, presidente y personero legal titular de la citada organización política.

Avanza País anunció que José Williams será su candidato presidencial tras aprobarse su postulación en el Congreso Nacional del partido el pasado 7 de diciembre.

La decisión también se adoptó tras la renuncia de Phillip Butters al partido y a su precandidatura presidencial para las elecciones del próximo año.

Butters, el pasado 5 de diciembre, renunció de manera irrevocable mediante una carta notarial enviada al presidente del partido.

Agradeció la invitación a sumarse al proyecto y señaló que su salida obedece a motivos políticos y personales, con el fin de recuperar su independencia.

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

