La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exhortó a que se brinden las facilidades y garantías establecidas para los personeros durante la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, que se llevará a cabo este domingo 7 de junio.

A través de un comunicado, consideró “fundamental” que todas las autoridades electorales, organizaciones políticas, personeros, observadores nacionales e internacionales y ciudadanos actúen con estricto respeto a la ley, promoviendo una jornada electoral transparente, ordenada y plenamente verificable.

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“Asimismo, exhortamos a los personeros acreditados a ejercer activamente las facultades que la normativa electoral les reconoce, contribuyendo a fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad de los resultados que emanen de las urnas”, expresó.

“La defensa de la democracia exige vigilancia, participación y respeto irrestricto de las reglas electorales por parte de todos los actores involucrados”, agregó.

Recordó que de acuerdo con los compromisos asumidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las credenciales de los personeros podrán presentarse en formato físico, impreso o manual, con los datos de identificación correspondientes y la asignación de una o más mesas de sufragio.

“Asimismo, la ONPE ha dispuesto reforzar las instrucciones a nivel nacional para garantizar el ingreso de los personeros a los locales de votación desde la instalación de las mesas y durante toda la jornada electoral", mencionó.

Detalló que la firma o no firma de las cédulas por parte de los personeros no constituirá causal de impugnación durante el escrutinio y que durante el mismo y conteo de votos, éstos podrán registrar mediante fotografías o videos el proceso de contabilización de las cédulas, siempre que ello no interfiera con el normal desarrollo de las labores de los miembros de mesa ni afecte el orden del proceso electoral.

Los personeros que lo soliciten podrán recibir una copia del acta de escrutinio correspondiente a su mesa de sufragio y las organizaciones políticas podrán designar representantes para monitorear el traslado y desplazamiento del material electoral.

Finalmente, mencionó que la ONPE pondrá a disposición de los personeros espacios de información y soporte para facilitar el acceso a las herramientas utilizadas para el cómputo de resultados y la coordinación operativa necesaria durante la jornada electoral.

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