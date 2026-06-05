Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los personeros cumplirán su labor en la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2026. (Foto: ONPE)
Los personeros cumplirán su labor en la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2026. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exhortó a que se brinden las facilidades y garantías establecidas para los personeros durante la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, que se llevará a cabo este domingo 7 de junio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.