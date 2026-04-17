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La Cancillería confirmó este jueves que se entregó la totalidad de cédulas y actas de votación procedentes del extranjero para su procesamiento tras las elecciones generales de este domingo. Pese al cumplimiento del cronograma el enorme volumen de material generó un trabajo adicional entre los funcionarios

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