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Peruanos residentes en el extranjero votarán en la segunda vuelta de las elecciones generales el 7 de junio de 2026. (Foto: Zipi Aragón / EFE)
Peruanos residentes en el extranjero votarán en la segunda vuelta de las elecciones generales el 7 de junio de 2026. (Foto: Zipi Aragón / EFE)
/ ZIPI ARAGON
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitará siete locales de votación en seis países de Medio Oriente para que los peruanos residentes puedan ejercer su derecho al sufragio durante la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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