El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitará siete locales de votación en seis países de Medio Oriente para que los peruanos residentes puedan ejercer su derecho al sufragio durante la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

Según informó en una nota de prensa, los connacionales en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar podrán votar el próximo 7 de junio.

Para esta segunda vuelta electoral la Cancillería ha cambiado 19 locales de votación, por lo que en total se habilitarán 218 locales en el exterior. Los connacionales pueden consultar el centro que les corresponde a través del portal https://www.gob.pe/tuvotocruzafronteras.

Durante la primera vuelta del pasado 12 de abril se registró una participación ciudadana del 33.9 % (más de 411 mil votantes a nivel global), cifra que supera ampliamente el 22.8 % alcanzado en los comicios generales de 2021, donde acudieron a las urnas 227 mil 902 electores.

El repunte electoral fue generalizado en casi todas las regiones del mundo en comparación con el 2021. América, el continente que concentra la mayor cantidad de peruanos, subió su asistencia al 30.3 % (frente al 18.8 % anterior), mientras que en Europa un 41.7% de peruanos participaron (frente al 32 % de 2021) en la jornada electoral.

En Asia hubo una participación del 23.9 % de la comunidad peruana (frente al 19.8 % de 2021), mientras en África votó el 17.8 % del padrón electoral (mayor al 14.4 % de hace cinco años).

Solo en Oceanía, que tuvo una participación ciudadana del 33.2 %, mantuvo un comportamiento electoral similar a la de los últimos comicios (33.4 %).

Cabe indicar que los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la segunda vuelta el domingo 7 de junio.

Fujimori Higuchi obtuvo el 17,192% de los votos válidos, mientras que Sánchez el 12,039%. Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se quedó fuera del balotaje por 21,209 votos.