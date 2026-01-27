El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó la plataforma digital “Tu voto cruza fronteras” para los peruanos en el exterior que ejercerán su derecho al sufragio en las elecciones generales del 2026.

Como se recuerda, más de 1,2 millones de peruanos están habilitados para votar fuera del país en los comicios del 12 de abril. Para ello, se instalarán 218 locales de votación, que estarán a cargo de 121 oficinas consulares.

Al respecto, el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, explicó a Canal N que la plataforma centraliza información oficial para facilitar el acceso a datos clave del proceso electoral.

Así, “Tu voto cruza fronteras” incluirá información sobre cómo llegar a los centros de votación en las oficinas consulares peruanas, mapas, por dónde ingresar, etc. También incluye videos informativos.

Detalló que los alumnos de la Academia Diplomática que suelen realizar sus prácticas en la Cancillería, ahora las llevarán a cabo en el exterior y en los consultados apoyando la organización del actual proceso electoral.

“Ya se han sorteado más o menos 22.881 miembros de mesa, que van a terminar de definirse el 29 de enero. En estos 218 locales de votación se va a garantizar, a través de nuestras oficinas consulares, este proceso”, acotó.

Explicó que el conteo de votos tardará al menos cinco horas y que no habrá multas para los peruanos que viven en el exterior que no acudan a sufragar.

Cabe indicar que las oficinas consulares con más electores son Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Madrid, Barcelona (España), Milan (Italia) y Paterson, Miami, Nueva York, Los Ángeles y Washington DC. (Estados Unidos).