Katherine Ampuero, candidata al Senado por Renovación Popular en las elecciones generales del 2026, presentó sus propuestas en el programa “Siempre a las ocho” de Milagros Leiva, donde hizo hincapié en las leyes aprobadas por el Congreso y denominadas “pro crimen”.

La exprocuradora anticorrupción propuso luchar contra la corrupción en el sector salud y promover una justicia efectiva a través de reducción de plazos de investigación para evitar procesos interminables.

“Luchar contra la corrupción en salud. La enfermedad no es lo único que nos mata, también nos mata la corrupción día a día y creo que la pandemia ha demostrado. Un claro ejemplo ha sido Vizcarra con las pruebas rápidas”, acotó.

Del mismo modo, planteó la simplificación de procesos administrativos, a fin de reducir la burocracia del Estado, además de fiscalizar la facultad del control concurrente de la Contraloría General de la República.

Mencionó que esta semana Renovación Popular presentará una iniciativa legislativa para modificar la denominada “Ley Soto” por considerar que beneficia a prófugos de la justicia, como el exministro Juan Silva, Vladimir Cerrón y la exprimera dama Nadine Heredia.

“¿Qué cosa aprobó el Congreso de la República? Que los plazos de prescripción se tienen que reducir. Cuando los plazos de prescripción se reducen, esta ley particularmente está favoreciendo a Vladimir Cerrón, a investigados que están prófugos de la justicia, como el exministro de Transportes Juan Silva, favorece a Nadine Heredia, que es otra prófuga de la justicia”, expresó.

“Es eso, está beneficiando la impunidad de todos los que se sustrajeron de la acción de la justicia y se van a quedar fuera del país. Van a esperar que sus delitos prescriban para regresar al Perú, como lo hizo [Juan Carlos] Hurtado Miller”, agregó.

Ampuero también se mostró a favor de la desactivación de los equipos especiales basándose un “dato objetivo”: que el 80% de los casos vinculados a Lava Jato se encuentran en investigación, sin sentencia después de casi diez años.

“Ellos van a ser recordados por cuatro cosas: uno, por la suscripción del nefasto acuerdo de colaboración eficaz que ha beneficiado totalmente a una empresa corrupta en detrimento del Estado peruano; segundo, por haber utilizado el presupuesto del Estado para ser recordado como los fiscales más viajeros; tercero, por haber archivado todas las investigaciones vinculadas a Odebrecht, pese a que ellos reconocieron responsabilidad en cuatro obras; y cuarto, van a ser recordados como los fiscales que traficaron la información confidencial con los medios amigos. ¿Para qué? Buscando un titular. ¿Eficaz en la lucha contra la corrupción? Cero. Eso está muy bien porque cuando algo no funciona, hay que desactivar”, subrayó.