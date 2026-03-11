En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, Arlette Contreras, candidata al Senado por Alianza para el Progreso (APP) en las elecciones generales del 2026, se mostró en contra de que el Ministerio de la Mujer y y Poblaciones Vulnerables se convierta en un viceministerio, como propone su partido en su plan de gobierno.

Indicó que pese a ello, desde su punto de vista dicho portafolio, tal y como está conformado en la actualidad, es “ineficiente” y si funciona correctamente fusionado con otra cartera, eso es “lo más importante”.

“No estoy de acuerdo con eso; sin embargo, debo decir que el Ministerio de la Mujer actualmente, tal y como está conformado, es ineficiente. No voy a defender al Ministerio de la Mujer tal y cual como viene funcionado el día de hoy”, expresó.

“Si el Ministerio de la Mujer fusionado funciona mejor con otro nombre, para Arlette Contreras lo más importante es que funcione bien, independientemente de que sea un viceministerio o ministerio”, agregó.

Contreras, quien formó parte del Congreso complementario 2020-2021 y que llegó a ese cargo con el Frente Amplio, dijo que le consta que el Ministerio de la Mujer “está tomado por personas que no están cumpliendo sus labores al 100%, de manera efectiva”.

“Se necesitan cambios estructurales, hay gente que no tiene que estar allí, no tiene perfil, no cumplen con el perfil, no tienen compromiso, no hay voluntad política. Hay gente que hace mucho más sin estar en el Ministerio de la Mujer. Hay incongruencias de ese tipo”, subrayó.

“Hay gente que se tiene que ir del ministerio, eso sí, como primer paso. Es el ministerio al que menos interés toman, es el que nunca sabemos mucho, ni siquiera de las ministras, ni siquiera son personas realmente comprometidas ni involucradas con el tema, siempre vemos perfiles bastante forzados a ajustarse”, añadió.

Finalmente, consultada sobre si en un eventual gobierno de APP aceptaría ser ministra de la Mujer, Arlette Contreras señaló: “Eso tendríamos que preguntárselo a él (César Acuña). No hemos conversado sobre ese punto en específico, pero creo que el compromiso del candidato presidencial está”.