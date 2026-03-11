Resumen

Arlette Contreras, candidata al Senado por Alianza para el Progreso (APP), fue entrevistada en el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, Arlette Contreras, candidata al Senado por Alianza para el Progreso (APP) en las elecciones generales del 2026, se mostró en contra de que el Ministerio de la Mujer y y Poblaciones Vulnerables se convierta en un viceministerio, como propone su partido en su plan de gobierno.

