Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las candidatas Susana Chávez y Cecilia García participaron en el programa "Versus" de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Las candidatas Susana Chávez y Cecilia García participaron en el programa "Versus" de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

Las candidatas al Senado Cecilia García, de Podemos Perú, y Susana Chávez, de Primero la Gente, debatieron sus principales propuestas sobre seguridad ciudadana y programas sociales en el programa “Versus” de El Comercio, en el marco de las elecciones generales del 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.