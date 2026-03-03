Las candidatas al Senado Cecilia García, de Podemos Perú, y Susana Chávez, de Primero la Gente, debatieron sus principales propuestas sobre seguridad ciudadana y programas sociales en el programa “Versus” de El Comercio, en el marco de las elecciones generales del 2026.

García propuso duplicar el número de efectivos de la Policía Nacional comprando sus días de franco, además de elevar al doble el número de vacantes en las escuelas de oficiales y suboficiales de la PNP.

“Esto es necesario, pero de dónde sacamos la plata. S/5 millones para luchar contra la inseguridad. Ese dinero lo tenemos que sacar de la liposucción al Estado”, dijo.

La también excongresista afirmó que su partido, Podemos Perú, ha propuesto que todos los futuros diputados y senadores trabajen con dos asesores de confianza como máximo, a fin de reducir gastos y destinar dichos fondos a la seguridad ciudadana.

“Podríamos quitarle mil millones adicionales al Congreso y traerlos para seguridad. Si vamos a los ministerios, nosotros hemos estimado en S/15 mil millones solamente cortando gollerías y viáticos, mas no despidiendo personal”, aseveró.

En tanto, Chávez planteó que se deroguen en su totalidad las leyes aprobadas por el actual Congreso, denominadas “procrimen”, así como condicionar el presupuesto asignado a los sectores mediante resultados.

“No basta con quitar presupuesto, sino condicionar con resultados. Tiene que ver cómo uno aterriza con políticas de seguridad. Hay que trabajar con indicadores, con condiciones de cómo las víctimas están accediendo a la justicia y eso es lo que no hay”, manifestó.

Del mismo modo, propuso una educación sexual integral en todos los centros educativos del país, así como crear el Sistema Nacional de Cuidado, que articula los distintos programas sociales.