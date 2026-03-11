En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, Guillermo Flores Borda, candidato a diputado del Partido Morado, consideró que la campaña electoral del 2021, con Julio Guzmán como postulante a la Presidencia, le hizo “mucho daño” a su dicha agrupación política.

Indicó que lo ocurrido cinco años atrás ha generado “una herida” en su partido que tratan de “reparar”, aunque admitió que se debió hacer un “trabajo mucho más fuerte” y más “sostenido”.

“Nosotros creemos que la campaña pasada con Julio Guzmán hizo mucho daño al partido es una mochila y una herida que se ha generado y que estamos tratando de reparar. Quizás debimos hacer un trabajo mucho más fuerte y sobre todo sostenido en tratar de reparar esa herida”, expresó.

Flores Borda también insistió en que Julio Guzmán no tiene ningún rol en el Partido Morado, no lo preside, tampoco es candidato a nada y la versión que él fundó hace un lustro “murió con él”.

“Las bases tienen compenetración con la marca del partido. Soy un realista, creo que esa marca trae una serie de activos, de pasivos. Ojalá que la gente pueda saber que hoy día Julio Guzmán no tiene rol alguno en el partido, no está postulando a nada, no es presidente del partido”, subrayó.

“La versión del partido que él formuló ya murió con él. Hoy día es otra dirigencia, otros candidatos, otra visión del partido y también otro tipo de candidatos con otros tipos de prioridades”, agregó.

Entre sus propuestas de campaña en caso de llegar al Parlamento, Guillermo Flores Borda planteó un sistema de becas denominado Beca Mi Academia 16, así como cambiar el sistema de elección de autoridades en futuros procesos electorales.