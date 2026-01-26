Paul García, candidato al Senado por Avanza País en las elecciones generales del 2026, admitió que recomendó a sus allegados a la congresista Rosselli Amuruz, quien en la actualidad es su esposa, para ser contratados en su despacho y dijo que esa versión fue la que dio ante la fiscalía.

En entrevista con el programa “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, García Oviedo afirmó que Amuruz Dulanto le preguntó por el perfil laboral de algunos de sus extrabajadores y él solo le dio su opinión personal.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Rosselli Amuruz por contratación de allegados a su pareja

“Me pidió recomendación, ‘qué tal esta persona’, ‘qué tal este perfil’, ‘qué tal este profesional’, [Le dije:] ‘conmigo trabajó bien’. Es como se pediría cualquiera. Igual me llaman muchos amigos del Congreso que han tenido a mis trabajadores y me dicen: ‘qué tal este técnico’, ‘cómo funcionaba en la labor parlamentaria’”, expresó.

“Yo he recomendado, le dije a la fiscalía eso, yo no negué que recomendé. Me preguntaron por este perfil, yo dije: ‘es un buen trabajador’, pero allí nomás”, agregó el excongresista.

Según manifestó, la fiscalía archivó la denuncia y aseveró que en aquel entonces no era pareja de Rosselli Amuruz, cuya relación recién se formalizó luego de viajar a Nueva York para pasar el año nuevo.

“Sé que se había archivado. La fiscalía se dio cuenta que no había vínculo, comunicación, recomendación, eran cargos de confianza. Era fácil decir: allegados a Paul García, pero, ¿allegados de qué tipo? Yo llevo 10 años en la gestión pública, conocer a una persona ya no me hace recomendarlo, ¿qué interés podría tener yo?”, acotó.

El caso

Como se recuerda, en julio del 2024 la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la congresista Rosselli Amuruz como presunta instigadora del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

A Amuruz Dulanto se le sindica de presuntamente haber intervenido en la contratación de Alejandra García Oviedo, Erick Alexander Enrique Tirado y Angie De Glady Gómez Acosta en el área de Calidad Legislativa y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso.

La investigación contra Rosselli Amuruz comenzó luego que se conocieran a través de diversos reportajes que había contratado a personas allegadas al excongresista Paul García.

Inicialmente Amuruz Dulanto negó que García Oviedo sea su pareja sentimental, pero meses después tuvo que reconocerlo como tal, luego de conocerse que viajaron juntos a Estados Unidos en vísperas del Año Nuevo.