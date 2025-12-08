El candidato presidencial del partido Salvemos al Perú para las elecciones generales del 2026 se definirá mediante sorteo tras el empate de dos de sus fórmulas en los comicios internos del último domingo 7 de diciembre, informó el subgerente de documentación e investigación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Pablo Hartill.

En entrevista con Canal N, recordó que así lo estipula el artículo 26, inciso 6 de la Ley de Elecciones Municipales N° 26864, que precisa que en caso de empate, se resuelve por sorteo entre los postulantes que hubiesen obtenido igual votación.

Explicó que el órgano electoral central de Salvemos al Perú tendrá que definir en los próximos días la modalidad de sorteo para definir a su candidato presidencial, que podría ser lanzando una moneda al aire o sacando una bolilla.

“En el caso de la normativa peruana, en la Ley de Elecciones Municipales, en el artículo 26 inciso 6 se indica que en caso de empate se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación. Este sorteo debe hacerse de manera pública y lo va a tener que hacer el órgano electoral central de la organización política”, expresó.

“Ya se ha hecho antes en elecciones municipales. Tenemos casos en el 2022, 2018 también y básicamente las modalidades que se suelen utilizar es lanzando una moneda o sacando una bolilla. El organismo electoral central es el que va a tener que definir cuál es la modalidad e imagino que se va a comunicar con nosotros ahora que le vamos a dar los resultados de la elección para ver cómo se va a efectivar este proceso”, agregó.

Hartill detalló que el sorteo deberá realizarse en un acto público y con presencia de un notario antes de que venza el plazo para la inscripción de las candidaturas, cuya fecha límite es el 23 de diciembre.

“Tiene que ser el órgano electoral central quien lo organice, no la ONPE porque ellos son los encargados dentro de lo que corresponde, y tienen que hacerlo antes de la inscripción de sus candidaturas. Recordemos que el plazo máximo es el 23 de diciembre”, manifestó.

“Lo que ocurre normalmente es un acto público, lo que significaría que tendría que hacerse en presencia de un notario que pueda levantar el acta de cómo se realizó. Lo ideal es que puedan invitar a los personeros de ambas listas, a los organismos electorales su así lo definen, pero eso vamos a ir viéndolo con el organismo electoral central de la organización política”, añadió.

El caso

Según la página web de la ONPE, las fórmulas presidenciales de Antonio Ortiz Villano y del exministro de Defensa y del Interior Mariano González empataron en las elecciones internas mediante la modalidad de delegados realizadas en el partido Salvemos al Perú.

Ambos postulantes obtuvieron los votos de ocho delegados. Más atrás se ubicaron las listas de Ramiro Alberto Málaga Ortega (3), Ricardo Velásquez Ramírez (2) y David Sergio Mamani Mamani (1).